Největší nárůst zaznamenala Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), kde si během ledna až února 2018 přišlo uzavřít novou smlouvu, nebo navýšit cílovou částku celkem 33 600 klientů, což je meziročně o 11 800 lidí více. „Od loňského podzimu zaznamenáváme nárůst počtu smluv ve prospěch dětí. Roste také počet klientů, kteří dosud neměli žádnou zkušenost se stavebním spořením a do systému přicházejí poprvé,“ říká Tomáš Kofroň, mluvčí ČMSS.

Rostoucí zájem uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro děti zaznamenávají i ostatní stavební spořitelny. „Pokud se podíváme na stavební spoření Mopísek, které je určeno pro děti do 10 let, tak je meziroční nárůst uzavřených smluv za leden až únor 2018 oproti loňsku vyšší o 26 %,“ přibližuje Hana Vaněčková, mluvčí Modré pyramidy.

Buřinka uzavřela již celkem 15 921 smluv, což představuje meziroční nárůst o 34,7 %. Raiffeisen stavební spořitelna uzavřela během ledna a února 12 027 smluv (nárůst o 23,4 %) a Modrá pyramida hlásí 14 233 smluv (nárůst o 1 %). Meziroční pokles smluv o 11 % zaznamenala pouze Wüstenrot, do které si pro novou smlouvu, nebo zvýšení cílové částky, přišlo v lednu a únoru 5 702 klientů.

Nově uzavřené smlouvy a navýšení cílových částek Českomoravská stavební spořitelna (Liška): 33 600

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka): 15 921

Modrá pyramida: 14 233

Raiffeisen stavební spořitelna: 12 027

Wüstenrot: 5 702

Celkem: 81 483

Zdroj: jednotlivé spořitelny, údaje za leden a únor 2018

Za první dva měsíce letošního roku se tak v Česku naplňují předpovědi analytiků, že zájem o stavební spoření v roce 2018 poroste.

Stavební spoření poráží inflaci

Jedním z důvodů, proč se o stavební spoření zvedá zájem, je skutečnost, že toto zhodnocování peněz, na rozdíl od spořicích účtů, termínovaných vkladů a státních dluhopisů, poráží inflaci.

„Pokud klienti spořili nejvhodnější měsíční úložku 1 700 korun, dosáhl jejich roční výnos po započtení státní podpory i všech poplatků 3,2 %. U dětí a mladých lidí, které jsme zvýhodňovali prémií 2 000 korun, dosáhl výnos dokonce 3,4 %,“ přibližuje loňské roční výnosy stavebního spoření u ČMMS Jochen Maier, místopředseda představenstva. Jak dodává, průměrná míra inflace přitom loni dosáhla 2,5 procenta.

Výnosy porážející inflaci u optimálně nastaveného stavebního spoření hlásí všechny stavební spořitelny. „Při vkládání částky 1 700 korun měsíčně po dobu šesti let získá klient Buřinky zhodnocení 3,4 % ročně, které se skládá z garantovaného úroku 1 % ročně ze zůstatku účtu a dále ze státní podpory 10 % z ročně naspořených vkladů,“ potvrzuje Jiří Štábl, mluvčí Buřinky.

Fakta: Průměrná míra inflace loni dosáhla 2,5 %.

Průměrný výnos 10 nejlepších spořicích účtů v Česku dosáhl na konci loňského roku jen 0,48 %, přičemž u nejlepších bank dosahuje 1 % při splnění různých podmínek.

Výnosy termínovaných vkladů v bankách nepřesahují 0,7 %.

Výnosnost českých státních dluhopisů v průběhu roku 2017 rostla, na konci roku přesáhla 1,5 %.

Roční výnos u optimálně nastaveného stavebního spoření se v roce 2017 pohyboval v rozpětí 3,2 až 3,76 %.

Zdroj: studie ČMSS, únor 2018; jednotlivé stavební spořitelny

Jak spořit s co nejvyšším výnosem

A jak nastavit stavební spoření, aby se vložené peníze se započtením státního příspěvku zhodnotily co nejvíce? „Nejvýhodnější pro klienta vždycky je, když každý rok spoří takovou částku, aby dosáhl na maximální státní podporu ve výši dva tisíce korun měsíčně. Každý rok by tedy na stavební spoření měl vložit alespoň 20 tisíc korun. Na šestiletou vázací dobu by mu měla stačit cílová částka 140 tisíc korun,“ říká Jana Molnárová, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

„Pro splnění podmínek získání státní podpory sice stačí jednorázový vklad na konci roku, klient se ale připravuje o úroky za celý rok a navíc se jedná o poměrně velký výdaj v období Vánoc,“ dodává Jiří Janeček, mluvčí Wüstenrot. Na lepší roční výnos lze dosáhnout i tím, když se podaří uzavřít smlouvu během speciální akce, kdy stavební spořitelny zvýhodňují například poplatky za uzavření smlouvy, připisují prémie nebo vylepšují úročení vkladů. Některé spořitelny snižují dnes i poplatky v případě, že uzavřete smlouvu po internetu.

Zmapovali jsme aktuální nabídky stavebních spořitelen určené pro klienty, kteří chtějí především spořit.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška):

Název produktu: Stavební spoření Aktiv

Poplatek za sjednání smlouvy: 1 % z výše cílové částky, max. 15 000 Kč, pro klienty do 26 let prémie 2000 Kč

Poplatek za vedení spoření (roční): 360 Kč

Úrok u spoření: 1,2 %

Při sjednání řádného úvěru garantovaný úrok: 3,5 % p.a. (pro řádné úvěry), od 1,9 % p.a.(pro nezajištěné úvěry)

Smlouvu lze vyplnit a odeslat on-line, nutný je ale zatím následný podpis smlouvy u obchodního zástupce.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka):

Název produktu: STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Poplatek za sjednání smlouvy: 1 % z cílové částky, při sjednání on-line paušální poplatek 495 Kč pro libovolnou cílovou částku

Poplatek za vedení spoření (roční): 325 Kč včetně ceny za zaslání bilančního výpisu

Úrok u spoření: 1 % ročně bez dalších podmínek

Při sjednání řádného úvěru garantovaný úrok : 3,99 % p.a.

Smlouvu lze vyplnit, odeslat a uzavřít během pár minut zcela on-line, k její aktivaci dochází následně během 14 dnů.

Modrá pyramida:

Název produktu: Prémie 2 000 Kč

Poplatek za sjednání smlouvy: Pokud si klient uzavře v rámci akce Prémie 2 000 Kč novou smlouvu o stavebním spoření a vloží na ni v prvních čtyřech celých měsících po jejím uzavření minimálně 2 000 Kč, získává prémii ve výši úhrady za uzavření smlouvy, maximálně 2 000 Kč.

Poplatek za vedení spoření (roční): 300 Kč

Úrok u spoření: 1 % p.a. (0,5 % základní úroková sazba tarifu + 0,5 % úrokový bonus)

Při sjednání řádného úvěru garantovaný úrok : 3,49 % p.a.

Uzavření smlouvy o stavebním spoření on-line je možné pro klienty využívající internetové bankovnictví Komerční banky (MojeBanka).

Raiffeisen stavební spořitelna:

Název produktu: Stavební spoření (tarif S171)

Poplatek za sjednání smlouvy: 1 % z cílové částky (při sjednání on-line s 50% slevou), max. 15 000 Kč

Poplatek za vedení spoření (čtvrtletní): 80 Kč

Úrok u spoření: 1 %

Při sjednání řádného úvěru garantovaný úrok: 4 %

Smlouvu lze vyplnit a odeslat on-line. Ověření totožnosti klienta a podpis smlouvy proběhne prostřednictvím kurýra, který za klientem přijede. Místo a čas si vždy spolu domluví.

Wüstenrot:

Název produktu: ProSpoření

Poplatek za sjednání smlouvy: 1 % z cílové částky, max. 30 000 Kč

Poplatek za vedení spoření: 324 Kč roční/27 Kč měsíčně – klient platí jen za měsíce existence spoření, neúčtuje se paušální roční poplatek za spoření uzavřené například v listopadu

Úrok u spoření: 1,2 % – základní sazba (0,5 % ročně + bonus 0,7 % při splnění podmínek)

Při sjednání řádného úvěru garantovaný úrok: 3,49 %

Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření lze vyplnit a odeslat on-line s výhodou na poplatku (sleva 50 % za sjednání smlouvy). Pro ověření totožnosti je nutná následná návštěva u finančního poradce, případně notáře nebo na obecním úřadu.