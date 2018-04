Nechala se zlákat na stavební spoření a doplatila na neznalost bankéřky

Paní Zdena měla v České spořitelně na účtu „přebytečných“ 100 tisíc korun. Při jedné návštěvě pobočky ji bankéřka přemluvila, aby si založila stavební spoření. Prý to pro ni bude výhodné, přesune tam celou částku, nebude se muset celé roky o nic starat, na účet jí budou přibývat úroky (tehdy dvě procenta ročně) a státní podpora.

Zdena se nikdy o stavební spoření nezajímala, neznala tedy podmínky ani parametry spoření. Myslela si, že je to pro ni výhodná forma spoření. Důvěřovala bankéřce, proto hned na místě smlouvu i příkaz k úhradě podepsala. A těšila se na zhodnocení. Jenže už za rok ji dopis z Buřinky zrovna moc nepotěšil. Přespořila prý cílovou částku, proto doporučují smlouvu co nejdříve ukončit a založit novou, případně u té stávající zvýšit cílovou částku. Co se stalo?

Nastavení výše cílové částky je důležité

Fakta Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny téměř polovina účastníků stavebního spoření od počátku ví, že úspory využije na bydlení.

Desetina respondentů si stavební spoření zakládá s vidinou budoucího úvěru.

Nové stavební spoření si v dohledné době plánuje založit osm procent lidí.

Každý druhý Čech, který v současnosti má stavební spoření, uvažuje o jeho opakování v budoucnosti.

Podle výzkumu Lišky (ČMSS) si 68 % lidí myslí, že má stavební spoření budoucnost.

Pětina z nich jako důvod spoření uvádí zajištění dětí a vnoučat.

Nejvíce důvěřují stavebnímu spoření mladí (80 %). Postupně víra mírně klesá, ale i ve skupině nad 60 let se pohybuje nad 60 %.

Problém byl v nastavení cílové částky. Paní Zdena totiž na radu bankéřky podepsala smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 100 tisíc korun, a zároveň na spoření vložila jednorázově také 100 tisíc.

Je jasné, že smlouva nemohla paní Zdeně vydržet déle než rok, protože v momentě, kdy banka připsala úroky a státní podporu i po odečtu poplatku za založení (ten byl v době sjednání v akci za polovinu), vedení účtu a daně z úroků, překročil zůstatek nastavenou cílovou částku.

Po roce bylo tedy na účtu stavebního spoření přes 104 tisíc korun. A právě proto mohla spořitelna smlouvu vypovědět pro nedodržení podmínek, nebo požádat klientku, aby částku navýšila. Samozřejmě opět za poplatek jedno procento z navýšení a co je horší, s vidinou nižšího zhodnocení, protože spořitelna mezitím snížila úroky z vkladů ze dvou na jedno procento ročně.

Dočká se klientka nějaké kompenzace?

Že podmínky stavebního spoření neznala paní Zdena, je sice smutné, ale že je neznala pracovnice banky, je hodně špatně. Nechceme paní za přepážkou podsouvat zlý úmysl, že by chtěla snadno na důvěřivé klientce vydělat.

Paní Zdeně ani jedna z nabízených možností Buřinky nevyhovovala a obrátila se na redakci iDNES.cz, zda by se s tím nedalo něco dělat. Oslovili jsme spořitelnu a z tiskového oddělení dostali odpověď, že bez notářsky ověřeného souhlasu klientky se bohužel vzhledem k bankovnímu tajemství nemohou vyjadřovat ke konkrétnímu případu. Nicméně jim prý není popsaná situace lhostejná a doporučují klientce obrátit se na klientskou linku.

To však paní Zdena udělala ještě před tím, než oslovila naši redakci a nedozvěděla se nic jiného, než co stálo v dopise. Navíc prý paní na telefonu zrovna neoplývala ochotou případ řešit.

„Pokud se klientka obrátila na linku stavební spořitelny a nebyla spokojená s řešením své situace, určitě jí doporučujeme se obrátit na ombudsmana Finanční skupiny České spořitelny, který nastalou situaci vyřeší s klientkou individuálně,“ přišla další odpověď ze spořitelny.

Dát redakci plnou moc paní Zdena nechtěla, proto jsme jí poradili, aby se obrátila na ombudsmana, případně pokud by zvolila navýšení cílové částky, aby se pokusila usmlouvat snížení či odpuštění vstupního poplatku jako kompenzaci za neodbornou radu pracovnice na přepážce.

Rady Na co si dát pozor, když uzavíráte smlouvu

Stavební spoření stále zůstává jednou z nejzajímavějších forem spoření, zejména pro děti a mladé lidi. I když už nové smlouvy nejsou tak výhodné jako ty starší (nižší státní podpora i úroky), přece jen je celkové zhodnocení vyšší než například na spořicích účtech. To se na většině spořicích účtů v současné době pohybuje do jednoho procenta a těch pár výjimek, kde jsou úroky vyšší (aktuálně nejvíce u Sberbank 1,63 procenta, pak Waldviertler Sparkasse, Air Bank, LBBW a Zuno u účtu Plus) pravděpodobně nevydrží dlouho.