Stavební spoření zaplaťte dříve než loni!

S blížícím se koncem roku budou někteří klienti stavebních spořitelen opět řešit zaplacení vkladů na poslední chvíli tak, aby nepřišli o nárok na připsání státní podpory za rok 2004.

Stále je ještě času dost, přesto však budou na pobočkách spořitelen jako každoročně stát fronty těch, kteří vše dělají nejraději na poslední chvíli.

Letos je však nutné dát si větší pozor než v minulých letech, jelikož podmínky pro uznání včasnosti plateb jsou přísnější. Tentokrát již nebude možné poslat platbu složenkou z pošty ještě 31. prosince jako dříve! Platí to pro smlouvy sjednané do konce roku 2003 s vyšší státní podporou i pro smlouvy sjednané letos.

Podle aktuálně platného výkladu totiž platí následující. Má-li být platba započítána do základu pro výpočet státní podpory, rozhodující je datum, kdy byla připsána na účet stavebního spoření. Na rozdíl od minulých let již stavební spořitelna nemůže do úspor za rok 2004 zahrnout platby, které klient sice poukáže do 31.12., které však na jeho účet stavebního spoření dorazí až v lednu. Nebere se ohled na to, kdy byl zadán příkaz k úhradě z běžného účtu nebo kdy byla zaplacena poštovní poukázka. Pošta vás tedy na poslední chvíli již nezachrání. Poslední možností je složit vklad hotově na pokladně stavební spořitelny. Na platby připsané na účet až po 31. prosinci nebude Ministerstvem financí státní podpora přiznána.

Pokud budete posílat vklady do spořitelny bezhotovostně, musíte si u své banky zjistit, jak dlouho bude převod trvat a kdy nejpozději tedy můžete převod zadat, aby platba byla zaúčtována ve spořitelně ještě v roce 2004. Většinou je třeba počítat minimálně s dvěma či třemi dny na zpracování. To samé platí i o hotovostních vkladech na pobočkách bank. Pokud jde o poštu, musí být platba uskutečněna ještě dříve, nejlépe již v první polovině prosince, rozhodně ne až po Vánocích. Pokud platíte stavební spoření prostřednictvím srážek ze mzdy, je nutné upozornit svou mzdovou účtárnu, jelikož z prosincové mzdy by byla platba provedena nejspíše až v lednu.

Je sice možné, že se u některých spořitelen setkáte i s jinou informací, ale jistější je zaplatit co nejdříve.

Nově sjednávané smlouvy

Jak na úvěr ze stavebního spoření?

Jak si vybrat stavební spořitelnu? Pokud nebudete chtít úvěr a jste si tím jisti, je situace jednodušší. Volit budete především podle výše zhodnocení úspor, které vám může přinést. Nejdůležitější jsou z tohoto pohleduz vkladů a poplatky za sjednání smlouvy a vedení účtu. Je však třeba uvažovat dlouhodobě. Zatímco úroková sazba je uvedena ve smlouvě a její výše je jistá po celou dobu spoření, poplatky se v čase mění a rostou. Která spořitelna si bude za čas účtovat nejvíce, je dnes těžké odhadovat. Něco může napovědět poplatková politika jednotlivých spořitelen v minulých letech. Podrobný přehled poplatků za vedení účtu v současné době i v minulosti naleznete v, úrokové sazby naleznete. Uvažujete-li o, úročení vkladů ani zmíněné poplatky nejsou tím nejdůležitějším. Spořitelnu, vhodný tarif i konkrétní produkt byste si měli vybírat především podle úvěrových podmínek.

Vánoční akce na podporu prodeje

Pokud vezmete tyto parametry v úvahu a budete se dále rozhodovat, možná vás osloví i marketingové akce, kterými chtějí spořitelny motivovat nové klienty. Samozřejmě by ale neměly být hlavním kritériem pro výběr stavebního spoření.

ČMSS má vánoční soutěž, kterou nazvala „Získejte dům plný sladkých překvapení“. Není určena jen pro nové klienty, do soutěže jsou zařazeni i ti, kdo si pouze navýší cílovou částku. Každý ze zúčastněných získá adventní kalendář, kde kromě čokolády může najít výherní kupon na některou z věcných cen, což je například notebook nebo digitální fotoaparát. Výše cílové částky pro účast v soutěži není nijak omezena, musí však být zaplacena úhrada za uzavření smlouvy.

Wüstenrot stavební spořitelna pořádá soutěž „Rozjeďte se s Wüstenrotem“ o automobil Škoda Octavia. Účastní se jí ti klienti, kteří si sjednají smlouvu s cílovou částkou minimálně 150 000 korun a do konce roku zaplatí úhradu za uzavření smlouvy. Je však nutné ještě co nejpřesněji odpovědět na soutěžní otázku.

Kromě toho všechny stavební spořitelny poskytují vybraným skupinám klientů (například dětem a mladým lidem) slevy na vstupní úhradě za uzavření smlouvy. Některé z těchto akcí jsou platné pouze do konce roku.

