Stavební spoření je atraktivnější. Díky úvěrům i zhodnocení vkladů

, aktualizováno

Stavební spoření není v Česku na ústupu. Naopak se o něj opět zvedá zájem. A to jak o úvěry, tak i samotné spoření. Proč tomu tak je a co to ovlivňuje, mapuje ve svém komentáři Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.