1. Modrá pyramida stavební spořitelna

2. Raiffeisen stavební spořitelna

3. Českomoravská stavební spořitelna

Avšak nejen z tohoto důvodu se nyní stavební spořitelny soustřeďují čím dál více na úvěrovou stránku stavebního spoření, která byla v minulých letech klienty možná trochu opomíjena. Tento fakt se projevil i v letošních výsledcích kategorie Stavební spořitelna roku, kdy o úspěchu rozhodla velkou měrou právě úvěrová nabídka spořitelen.

Titul Stavební spořitelna roku 2005 získala Modrá pyramida stavební spořitelna. Toto ocenění si právem zaslouží za svou pestrou nabídku úvěrových produktů. Byla první stavební spořitelnou, která uvedla na trh úvěr kombinující výhody stavebního spoření a hypotéky. Představila jej letos na jaře pod názvem Hypoúvěr.

Jde o překlenovací úvěr s nulovým počátečním vkladem a s dobou splatnosti prodlouženou až na 25 let, díky níž je možné snížit měsíční zatížení klienta. Zároveň je tento úvěr díky sníženým nárokům na bonitu dostupnější pro větší počet žadatelů. Mezi další výhody Modré pyramidy patří zvýhodněný program Junior pro děti a mladé lidi a také nízká úroková sazba z úvěrů ze stavebního spoření, která začíná již na 3 %.

Druhé místo patří Raiffeisen stavební spořitelně, která se profiluje jako specialista na bydlení. Nabízí nejen produkt, ale komplexní řešení bytové otázky klientů. V rámci úvěrových produktů provedla hned několik pro klienty výhodných změn. Patří mezi ně snížení úrokových sazeb, například některé překlenovací úvěry lze získat se sazbou ve výši pouhých 2,99 %. Všechny překlenovací úvěry nad 300 000 korun jsou v současné době poskytovány bez poplatku. Klientům, kteří stavějí či provádějí rekonstrukci, umožňuje zpětné financování.

Třetí místo získala Českomoravská stavební spořitelna, největší na trhu co do počtu a objemu sjednaných smluv i poskytnutých úvěrů. Do třetího čtvrtletí letošního roku využili její klienti úvěry v objemu 92 miliardy korun. Letos uvedla na trh nový překlenovací úvěr Tophypo, který kombinuje výhody stavebního spoření s hypotečními úvěry. Klient jej může splácet až 28 let, což přináší nižší měsíční splátky a větší dostupnost úvěru, lze jej poskytnout i při nulovém počátečním vkladu.