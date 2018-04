Stavební spořitelny bojují o klienty, nejčastěji nabízejí prémie

Z reklamy na vás doslova padají bonusy a slevy, i letos před Vánocemi vyrazila pětice stavebních spořitelen do boje o nové klienty. Jenže, má to vůbec cenu? Vydrží státní podpora? Vždyť se nedávno mluvilo o tom, že ji zruší a že by se změna mohla dotknout i již uzavřených smluv. - čtěte Okleštění státní podpory stavebního spoření se odkládá

Logické to příliš není, když změna, tak snad jen u smluv nových, jak už se ostatně stalo před šesti lety. Jenže na druhou stranu stát potřebuje šetřit, tak situaci nelze dost dobře předvídat...

Existuje řada právních názorů. "Ve smlouvách nebývá přesná výše státní podpory uvedena, odkazují se na zákon. Když ten se změní, může se nižší podpora týkat i dosavadních smluv," vysvětluje advokát Jaroslav Vaško ze serveru Epravo.cz. Nicméně si nemyslí, že by se snahy ministerstva financí o omezení státní podpory uskutečnily.

Ani podle tajemníka Asociace stavebních spořitelen Jiřího Šedivého by ke změně výše státní podpory u již uzavřených smluv nemělo dojít. K případné námitce, že podobné změny státní podpory proběhly v Maďarsku nebo Německu, poznamenal, že právní konstrukce zákona je v těchto zemích jiná než v Česku.

Takže jestli jste optimisté, můžete si vybírat z vánočních nabídek spořitelen.

Liška: Českomoravská stavební spořitelna

Do 31. prosince 2009 mají ti, kteří s Liškou ještě nikdy nespořili, uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma.

Hodnocení: Jestli jste zajásali, že vás smlouva nebude nic stát, jste na omylu. Zaplatit musíte, jen vám spořitelna později připíše na účet prémii ve výši poplatku, maximálně však 1 500 korun. Protože je poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky, u smluv na více než 150 000 korun vám spořitelna vlastně ani celou zaplacenou částku za uzavření smlouvy nevrátí.

Další dárek nabízí spořitelna těm, kteří ještě letos uzavřou smlouvu s cílovou částkou minimálně 300 000 korun a do konce března 2010 na účet pošlou 30 000 korun. Pak získají prémii ve výši 3 000 korun. Opět platí jen pro ty, kdo s Liškou spoří poprvé.

Hodnocení: Reklama hovoří o desetiprocentním zhodnocení vkladu, ve skutečnosti však získáte v případě 300tisícové cílové částky zpátky počáteční poplatek. Pozor, při uzavření smlouvy pro mladé, kteří mají poplatek poloviční, je i připsaná prémie poloviční.

Pro stávající klienty. Kdo uzavře do konce roku následnou smlouvu o stavebním spoření, případně smlouvu první, ale má penzijní připojištění u ČSOB, dostane zpět půlku poplatku.

Hodnocení: Maximální částka, kterou dostanete na účet, je 1 500 korun. Takže se vyplatí jen u smluv do 300 tisíc korun.

Přehled vánočních nabídek stavebních spořitelen Stavební spořitelna Maximální výhoda Minimální cílová částka Minimální vklad* Liška 3 000 300 000 30 000 Modrá pyramida 2 000 200 000 20 000 Buřinka 1 000 200 000 2 000 Raiffeisen ss 2 000 200 000 20 000 Wüstenrot ss 1 500 200 000 1 000 Poznámka: údaje uvedeny v českých korunách; * k získání uvedené prémie je třeba uzavřít smlouvu alespoň na uvedenou cílovou částku a kromě poplatku za uzavření na smlouvě naspořit uvedený minimální vklad Zdroj: stavební spořitelny

Modrá pyramida stavební spořitelna

Dává dárek novým i stávajícím klientům. Prémii získáte, když uzavřete novou smlouvu a ještě do konce roku na ni vložíte peníze:

- Když naspoříte 20 000 korun, bude prémie 2 000 korun (platí pro smlouvy s cílovou částkou 200 až 400 tisíc korun, a tudíž s poplatkem

2 až 4 tisíce).

- Když naspoříte 10 000 korun, bude prémie tisícovka (platí pro smlouvy na 100 až 400 tisíc korun, a tudíž s poplatkem 1 až 4 tisíce).

Hodnocení: Nevymysleli sice nic jiného než odpuštění poplatku, ale reklama nelže, když splníte podmínky, poplatek až do výše prémie po vás na začátku chtít nebudou.

Úleva od poplatku se týká i prodloužení starých smluv. Kdo se rozhodne pro Prodloužení Plus, nejen že nezaplatí poplatek za navýšení cílové částky, ale zůstanou mu všechny původní podmínky. Stačí se rozhodnout pro tří- či šestiletou variantu dalšího spoření a mít na účtu minimálně 100 000 korun a naspořená částka musí být alespoň

30 procent cílové částky. Maximálně můžete navýšit o 500 000 korun, nejvíc však tolik, kolik jste už naspořili.

Hodnocení: Výhodné pro majitele starých smluv se státní podporou

4 500 korun a tříprocentním zhodnocením. Při prodloužení však musíte počítat s tím, že se další tři nebo šest let k penězům nedostanete.

Buřinka: Stavební spořitelna České spořitelny

Kdo uzavře novou smlouvu s cílovou částkou minimálně 200 000 korun do konce prosince, získá tisícovku. Přitom musí hned naspořit minimálně 2 000 korun.

Hodnocení: Abyste tisícovku dostali, musíte doufat, že budete mezi prvními 100 000 klienty. Právě tím je nabídka spořitelny omezená.

Raiffeisen stavební spořitelna

Když si založíte smlouvu a vložíte do konce roku 20 000 korun, můžete získat ke státní podpoře 3 000 korun další dvě tisícovky, tedy celkem

5 000 korun. Akce platí pro nové smlouvy s cílovou částkou minimálně 200 000 korun.

Hodnocení: Vánoční prémie má název "Dejte si do konce roku dva a tři dohromady" a na první pohled to vypadá, že spořitelna nabízí nejvíc. Ale maximální státní podporu 3 000 korun dostanete při úložce 20 000 korun u všech spořitelen, to není žádná výjimka. A prémie 2 000 korun je jen vrácení počátečního poplatku u smlouvy s cílovou částkou 200 000 korun.

Kdo se narodil v roce 1990 a později a založí si smlouvu s cílovou částkou od 200 do 500 tisíc korun, dostane dvojnásobný úrok za první rok spoření.

Hodnocení: Kdo vloží 20 000 korun, získá díky prémii navíc 460 korun, což rozhodně nezní tak bombasticky jako "dvojnásobný úrok". Podmínkou je uzavření smlouvy se spořicím tarifem. Smlouvu na cílovou částku 200 000 korun je možné uzavřít on-line, pak zaplatíte jen poloviční poplatek, ale prémii získáte celou.

Wüstenrot stavební spořitelna

Dárek pod stromeček v podobě vánoční prémie na vás čeká jen

do 20. prosince. Taky zde musíte splnit podmínku - uzavření smlouvy na cílovou částku 200 000 korun. Abyste získali prémii 1 500 korun, musíte ještě kromě poplatku za uzavření smlouvy na účet vložit další tisícikorunu.

Hodnocení: Spořitelna se chlubí tím, že počáteční vklad zhodnotí

150 procenty, ve skutečnosti se s ní jen podělíte o poplatek. Vánoční prémie není možné uzavřít pro spořicí varianty úročené 2,2 procenta ročně. Jde o nejnižší požadavek na počáteční vklad.