Stavební spořitelny nadělují, banky jsou skoupé

Konec roku: období stavebního spoření

Stavební spořitelny si dobře uvědomují, že konec roku mnozí zájemci o stavební spoření využijí k uzavření smlouvy. A proto pro ně v tomto období tradičně připravují předvánoční akce s úmyslem získat je právě pro svou nabídku.

Nejinak je tomu i letos. S bohatými nabídkami zaměřenými jak na oblast spoření, tak úvěrů, jak na nové, tak stávající klienty přišlo všech pět stavebních spořitelen.

Českomoravská stavební spořitelna alias Liška má ve svém portfoliu předvánočních akcí tři, na které láká klienty až do konce roku.

První z nich "Prémie pro liščata" je zaměřena na nejmenší klienty. Rodiče, kteří do 31. prosince 2008 uzavřou svému dítěti do jednoho roku věku prvotní smlouvu o stavebním spoření, mohou získat až 3 tisíce korun, což je jedno procento z maximální cílové částky 300 tisíc korun.



Druhá akce Lišky je připravena pro starší klienty. Prémie až 1 500 korun se přičte klientům ke stavebnímu spoření nebo finančnímu programu Liška plus. Podmínkou je zaplacení plné úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. ledna 2009 a v rámci finančního programu Liška plus navíc uhrazení dvou měsíčních příspěvků na penzijní připojištění do 28. února 2009, v případě převodu smlouvy do 31. května 2009.

Magický hrnek je třetím dárkem pro klienty, kteří do konce roku uzavřou smlouvu na některý z produktů z nabídky ČMSS.

Modrá pyramida stavební spořitelna si na začátku listopadu pro nové klienty připravila hmotné dárky - sportovní tašku a osušku. Bohužel tato akce již skončila, trvala pouze do konce listopadu.

Stávající klienti Modré pyramidy nepřijdou zkrátka, spořitelna pro ně nedávno uvedla na trh nový produkt Rychloúvěr s vyřízením do 24 hodin. Klient si může půjčit až 300 tisíc korun a úvěr využít na modernizaci a rekonstrukci svého bydlení.

Raiffeisen stavební spořitelna odstartovala 1. listopadu svou zimní kampaň plnou zajímavých dárků pro klienty, kteří si uzavřou novou smlouvu. Akce trvá do konce roku. Dárků má spořitelna připravenu celou řadu – cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA na jeden rok zdarma v hodnotě 2 tisíce korun, povinné ručení s akční slevou až 10 tisíc korun a věrnostní platební kartu Exclusive s vkladem tisíc korun na účet stavebního spoření.

Pro všechny klienty, tj. nové i stávající, se stala aktuálním předvánočním hitem Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) zvýhodněná smlouva o stavebním spoření. Bez placení úhrady (1 procento z cílové částky) za uzavření smlouvy ji získá prvních sto tisíc klientů, kteří uzavřou od počátku září 2008 smlouvu o stavebním spoření a poukážou do 31. prosince 2008 první vklad ve výši nejméně 1 500 korun. Stále ještě má šanci posledních zhruba 10 tisíc zájemců, smlouvu k 27. listopadu 2008 uzavřelo zatím téměř 90 tisíc klientů.

Buřinka má pro stávající klienty připraveny i další akce. Od 1. října do 23. prosince 2008 jim nabízí navýšit si cílovou částku spojenou se změnou na aktuální úrokové sazby zdarma. Nabídka je určena klientům, kteří uzavřeli smlouvy o stavebním spoření s ročním úročením vkladů 4 procenta a 3 procenta a s ročním úročením úvěrů 6 procent a 5, 5 procenta, naspořili cílovou částku stanovenou ve smlouvě a mají zájem ve spoření pokračovat.

Přechodem na aktuální sazbu 2 procenta z vkladů a 4,75 procenta z úvěru ze stavebního spoření klientům zůstává zachováno dosavadní úrokové zvýhodnění a bude jim i nadále přiznávána statní podpora ve výši až 4 500 korun ročně.

Pro stávající klienty, kteří uzavřeli smlouvy o stavebním spoření s úrokovou sazbou z vkladů 2 procenta, SSČS připravila ještě jednu nabídku, jejíž pozitivní dopad klienti pocítí až v příštím roce. V případě, že zůstatek na jejich účtu dosáhne k 31. prosinci 2008 alespoň 150 tisíc korun, SSČS nebude těmto klientům za rok 2009 účtovat úhradu za správu a vedení účtu stavebního spoření.

Wűstenrot stavební spořitelna nabízí klientům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření do konce roku, vyšší úročení úspor. K základní sazbě 2,1 procenta má klient možnost získat při ukončení smlouvy úrokový bonus, a to po 6 letech ve výši 20 procent z celkem připsaných úroků, po 7 letech 30 procent a po 8 letech 40 procent. Přepočteno na úrokovou sazbu je to 2,5 procenta při šestiletém spoření, 2,7 procenta při sedmiletém spoření a při osmiletém spoření dosáhne roční úroková sazba 2,9 procenta. Podmínkou přiznání bonusu je, že klient neuplatní nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Poštovní spořitelna naděluje

Na rozdíl od stavebních spořitelen je na bankovním hypotečním trhu pro klienty přichystáno poskrovnu vánočních akcí.

Výjimku tvoří pouze několik bank, které před Vánocemi nabízejí něco "navíc". Dvě z nich se zaměřily na skutečné časově omezené předvánoční akce a dvě uvedly, resp. uvedou nové produkty.

Poštovní spořitelna připravila pro své klienty vánoční překvapení, kterým je vyřízení hypotéky bez poplatku. Každý, kdo si od 1. prosince 2008 do 15. ledna 2009 zažádá o hypotéku, nebude za její vyřízení nic platit. Banka inzeruje, že klienti tak mohou ušetřit až 25 tisíc korun. Zpracování zdarma platí i pro tzv. americkou hypotéku, u které banka nesleduje účel úvěru. O srovnání americké hypotéky a spotřebitelského úvěru více čtěte zde.

Wűstenrot hypoteční banka již na začátku října pro nové klienty spustila akci v podobě vyřízení hypotéky zdarma, která se vztahuje pouze na hypotéky s pětiletou fixací a je též časově omezena. Až do konce letošního roku mohou klienti ušetřit až 25 tisíc korun.

Komerční banka v předvánočním období uvede nový produkt, který je určen na opravy, modernizaci a rekonstrukci bydlení. Úvěr může být poskytnut až do výše dvou milionů korun a bude vyplacen jednorázově na účet klienta. Klient nemusí dokládat žádné faktury ani účty za materiál či stavební práce.

LBBW Bank ve druhé polovině listopadu představila novinku ve světě hypoték, tzv. IQ Hypotéku Multi. Jedná se o zcela nový typ hypotečního úvěru, který klientům umožní spojit úvěry a půjčky se stejným účelem do jednoho nového hypotečního úvěru. Klient tak konsolidací svých stávajících závazků výrazně ušetří na poplatcích a v případě, že konsoliduje do hypotéky i spotřebitelský úvěr, ušetří peníze díky konečné nižší úrokové sazbě.

Další bankou, která dočasně v rámci akce "Hypotéka roku" nabízela zpracování hypotéky zdarma a nulové poplatky za vedení účtu, byla Hypoteční banka . Banka nečekala na typický předvánoční shon a svou akci spustila 10. října. V současné době již bohužel neprobíhá, skončila na konci listopadu.

Dárek v podobě snížené úrokové sazby



Komerční banka a UniCredit Bank nadělily svým klientům dárek v podobě snížení úrokové sazby svých hypotečních úvěrů. Reagovaly tak na poslední razantní snížení základní úrokové sazby ČNB.

Komerční banka snížením úrokových sazeb s platností od 26. listopadu vyšla vstříc klientům, kteří chtějí ještě do konce roku financovat nové bydlení. Ke snížení dochází u fixací na dva roky až deset let a patnáct let, pro které nyní platí shodná úroková sazba 5,19 procenta u hypoték do 85 procent hodnoty zástavy. U stoprocentních hypoték s delší fixací je úroková sazba ve výši 6,19 procenta. Více si přečtěte zde.

UniCredit Bank zlevnila své hypotéky od 1. prosince. Například u nejčastěji využívaných typů hypoték do 80 procent hodnoty zástavy nemovitosti s tříletou fixací jsou nyní úroky nižší o 0,45 až 0,55 procenta. Více si přečtete zde.

Většina hypotečních bank na klienty před Vánocemi nemyslí

Na hypotečním trhu je však více bank, které pro své stávající i potenciální klienty žádné předvánočně zaměřené akce nenabídly.

Tento fakt například komunikuje UniCredit Bank slovy Tomáše Pavlíka, tiskového mluvčího banky. "Náš prodejní model hypotečních úvěrů není postaven na krátkodobých marketingových akcích, které by komunikovaly jednorázové úlevy na poplatcích," říká Pavlík a dodává: "Naše nabídka hypoték je velice flexibilní a nabízí klientům především stabilitu a ze strany banky kompetentní poradce. To platí v čase předvánočním stejně jako po celý rok, což právě naši klienti oceňují."

Nicméně je pravdou, že většina bank pro své klienty v oblasti hypoték nabízela po celý rok různé časově omezené akce zaměřené především na slevy v oblasti poplatků. O akcích bank v průběhu roku 2008 si můžete přečíst zde.

S žádnou předvánoční akcí letos nepřicházejí například Česká spořitelna, ČSOB, mBank, GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Volksbank.