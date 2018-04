Stavební spořitelny nezahálejí ani na Silvestra

Není třeba naspořit vše doporučené. Když dáte méně, podporu vám sníží, ale alespoň část dostanete.

Liška

Platba složenkou prostřednictvím České pošty: nejpozději

do 21. prosince

- hotovostní vklad na pokladně ústředí ČMSS (Praha 10, Vinohradská 169) v termínech:

21.-23. prosince od 8.00 do 18.00 hodin,

28.-30. prosince od 8.00 do 18.00 hodin

31. prosince od 8.00 do 16.00 hodin

Raiffeisen

V hotovosti v pokladnách na centrále RSTS Koněvova, Praha 3

23. prosince od 8.00 do 16.30

31. prosince od 8.00 do 14.00

Modrá pyramida

- prostřednictvím samoobslužného boxu nejpozději v úterý 29. prosince

- u přepážek do středy 30. prosince do 13 hodin

- v centrále Modré pyramidy v Bělehradské 128, Praha 2

30. prosince od 8.00 do 18.00 hodin

31. prosince od 8.00 do 12.00 hodin

Buřinka

- vklad hotovosti pobočky České spořitelny do 31. prosince do 12 hodin;

bezhotovostní platební příkazy:

- na přepážkách pobočky nejpozději 30. prosince do konce pokladních hodin

- příkazy přes sběrný box do 30. prosince do 12 hodin

- příkazy přes SERVIS 24 (telefon, internet) a příkazy přes bankomat

do 30. prosince do 20 hodin

Wüstenrot

- poštovní poukázkou do 21. prosince

- prostřednictvím SIPO do 18. prosince

- platby v hotovosti v centrále Na Hřebenech II, Praha 4

28. až 30. prosince 8.00-12.00 a 12.30-18.00

31. 12. 2009 do 15.00 hodin

- je možné zaplatit i v hotovosti v pokladnách poboček LBBW Bank CZ a Oberbank