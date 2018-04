Stavební spořitelny se snaží. Chtějí si udržet klienty

Trochu starší dáma, celkem v kondici, život s ní je bezpečný, ale má poněkud nejasnou budoucnost, tak se dá charakterizovat momentální postavení stavebního spoření.

Jeho předností je bezpečné uložení peněz (žádná spořitelna nezkrachovala) i státní podpora.

Slibuje jisté úročení vkladů ve výši dvou procent, tedy nad úrovní nejčastějších běžných účtů.

A taky neměnné úroky po dobu splácení úvěru.

Přesto má méně nápadníků, než tomu bylo dřív. Svědčí o tom počet uzavřených smluv, který klesl meziročně o dvě procenta. Důvodem je nejistota budoucnosti spoření.

Čeká se, jak to dopadne v parlamentu s využíváním státní podpory - jestli bude nutné ji od roku 2014 použít pouze na pořízení, rekonstrukci či vybavení bydlení a případně na penzi či další vzdělávání - na rozdíl ode dneška. A zda stát pustí do stavebního spoření také konkurenci v podobě bank. To všechno by mělo být jasné ještě do konce roku. Ale stavební spořitelny bojují o klienty už teď, proto pro ně nachystaly celou řadu novinek.

Českomoravská stavební spořitelna

V letošním roce uvedla Liška na trh dva nové tarify stavebního spoření. Pokud má klient zájem o zhodnocování vkladů, může v tarifu Variant využít program Pravidelné spoření, který mu k základní úrokové sazbě přináší prémie a bonusy. Bude-li spořit pravidelně devět let, i bez státní podpory dosáhne ročního výnosu až 3,15 procenta. Když bude poctivě šetřit šest let, výnos může být i bez příspěvků od státu až 2,5 procenta.

Pokud má člověk zájem o zhodnocování vkladů, ale nepočítá s pravidelným měsíčním spořením, může v tarifu Variant využít program Flexibilní spoření. Když bude mít po šesti letech na účtu zůstatek alespoň 40 000 korun, získá prémii, s jejímž přispěním dosáhne i bez státní podpory ročního výnosu dvě procenta. Druhý tarif Garant je určen těm, kdo chtějí v první řadě financovat své bydlení úvěrem ze stavebního spoření. Mohou jej čerpat s neměnnou úrokovou sazbou 2,95 procenta ročně.

Stavební spořitelna České spořitelny

Každý zájemce, který s Buřinkou do konce roku uzavře smlouvu o stavebním spoření přes internet, nebude za její sjednání platit žádné poplatky. Může tak ušetřit třeba i 3 000 korun. Kolik to bude konkrétně peněz, záleží na výši dohodnuté cílové částky, poplatek je stanoven jako jedno procento z ní.

Bonus v podobě značkového batohu Husky získají ti, kdo si do 31. prosince sjednají smlouvu ve spořitelně osobně.

Od léta mohou lidé využít nový Úvěr od Buřinky. Jednou z jeho výhod je možnost půjčit si až 800 000 korun bez zajištění jinou nemovitostí.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Letošní novinkou je Moudré spoření s rostoucím úrokem. Díky němu může klient získat úrokový bonus a jeho vklady budou úročeny až třemi procenty ročně. Kdo se pro tuto variantu rozhodne, má nyní navíc také 50procentní slevu na poplatku za navýšení cílové částky.

Podmínkou je, že zájemce má u spořitelny smlouvu o stavebním spoření po zákonné vázací lhůtě nebo se ke konci tohoto termínu blíží (chybí mu nejvýše dvanáct měsíců). Maximální procentní bonus ke stabilnímu dvouprocentnímu úroku získá zákazník, který má ve spořitelně na účtu v tarifu Kredit částku od 300 000 do 500 000 korun, poloviční bonus je určen pro zůstatky mezi 150 000 a 300 000 korun. V obou případech platí minimální roční úložka ve výši 20 000 korun.

Raiffeisen stavební spořitelna

Až 500 tisíc korun bez zajištění půjčí spořitelna nově u překlenovacího úvěru REKO půjčka. Pro úvěr ze stavebního spoření částka stoupla na 700 000 korun.

Úvěrová smlouva u EKO programu je do konce listopadu zdarma. EKO program je určen pro každého, kdo chce uspořit náklady za energie nebo komu není lhostejné životní prostředí. Úvěr lze čerpat například na zateplení fasády, střechy, podlah, výměnu oken a dveří, modernizaci topných systémů zvyšující účinnost vytápění, konkrétně třeba na výměnu kotle a radiátorů. Je možné s ním financovat alternativní zdroje energie, například fotovoltaické systémy či tepelná čerpadla.

Stále platí nabídka oblíbeného TURBO spoření - stavebního spoření s extra prémiemi navíc.

Wüstenrot