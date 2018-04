Stavební spořitelny ruší zvýhodnění

Stavební spoření s prémií 300 Kč si můžete uzavřít zde

Nejdůležitější změnou, která se udála v oblasti stavebního spoření v posledních dnech a která se nejvíce dotkne nových zájemců o tento produkt, je zrušení úrokového zvýhodnění u ČMSS. Liška má totiž od 1.9.2001 nové všeobecné obchodní podmínky. Kdo si u ní nyní sjedná nové stavební spoření, nebude již mít nárok na lepší úročení pro případ, kdy se zřekne úvěru ze stavebního spoření, jako tomu bylo dříve. Dosud v ČMSS platilo, že vklady účastníků jsou úročeny sazbou 3% a ti, kdo nečerpají úvěr (tzv. „přátelští klienti“), dostanou po pěti letech spoření navíc ještě jednu polovinu dosud připsaných úroků.



Liška tedy přistoupila ke stejnému kroku, který učinila již v červenci VSS KB (Modrá pyramida), když změnou svých obchodních podmínek od 1.7.2001 také zrušila úrokové zvýhodnění pro pouze spořící klienty.

V současnosti tedy již tři stavební spořitelny nenabízejí výhodnější úrokové podmínky „přátelským klientům“. Do trojice patří ještě ČSST (Buřinka), která žádné úrokové zvýhodnění ani dříve nenabízela.



Snížit zvýhodněnou úrokovou sazbu pro účastníky, kteří nemají zájem o úvěr, se s největší pravděpodobností chystá od začátku října také Hypo stavební spořitelna. Ta v současnosti nabízí u svého produktu Nadstandard vůbec nejvyšší úrokovou sazbu na trhu 5%.



Od listopadu bude své všeobecné obchodní podmínky měnit také Raiffeisen stavební spořitelna (Specialista), podle informací z této spořitelny se ale nebude jednat o snižování úrokového zvýhodnění a sazeb vkladů.



„Proti proudu“ tak jde trošku pouze stavební spořitelna Wűstenrot, která nyní nově dokonce úrokové zvýhodnění pro vybrané klienty o něco málo zvýšila. Zavedla totiž od 1. září nový spořicí program pro mladé lidi do 26 let nazvaný FUTURUM. Jelikož spořitelna Wűstenrot snížila úrokové zvýhodnění pro pouze spořící klienty již loni, kdy bylo stanoveno, že úrokové zvýhodnění ve výši 40% již připsaných úroků získá klient až po 7 letech spoření, nabízí nyní mladým lidem opět možnost získat alespoň malý bonus již po 5 letech spoření: účastník programu FUTURUM získá navíc 10% z částky připsaných úroků (podmínkou je, aby měl naspořeno alespoň 30% cílové částky). Po 6 letech spoření bonus činí 20% a po 7 letech spoření konečně již zmíněných 40% připsaných úroků navíc. Kromě mírně zvýhodněné úrokové sazby FUTURUM dětem do 14 let nabízí na jeden rok zdarma životní a úrazové pojištění u Wűstenrot, životní pojišťovny. Mládež nad 14 let získá na jeden rok zdarma mezinárodní kartu ISIC (studenti) nebo IYTC.





Další novinky stavebních spořitelen přichystané pro klienty



Jedná se o různé akce na podporu prodeje, které mají motivovat klienty k sjednání stavebního spoření. Posuďte sami, zda se vám některé z těchto akcí zalíbí natolik, že vám pomohou při rozhodování, kterou spořitelnu si vybrat:



Rodinná prémie od Lišky

Uzavře-li rodič v období od 1. září. do 30. listopadu letošního roku smlouvu o stavebním spoření svému nezletilému dítěti u ČMSS, spořitelna připíše na účet stavebního spoření dítěte „rodinnou prémii“ 800 Kč. K tomu musí být ale splněno několik podmínek: sám rodič musí mít k 7. 12. 2001 u Českomoravské stavební spořitelny uzavřenu smlouvu, k tomuto datu musí být na obou smlouvách uspořeno alespoň 3 000 Kč a smlouva dítěte musí mít zaplacen poplatek za uzavření smlouvy. Obě smlouvy musí mít cílovou částku minimálně 160 000 Kč.



Poukázka na slevu zájezdu a losování u Modré pyarmidy

Kdo si uzavře smlouvu o stavebním spoření u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky do konce září 2001, získá poukaz v hodnotě 1 000 Kč na vybraný letecký zájezd s Čedokem. Dále se může zúčastnit losování a vyhrát jeden ze 100 spotřebičů pro domácnost. Navíc každý také k nové smlouvě dostane školní rozvrh hodin.



Dárek ke každé smlouvě – autíčko od Wűstenrotu

Při uzavření smlouvy u stavební spořitelny Wűstenrot od 1. září do konce roku 2001 se zájemci mohou po zodpovězení tří otázek zúčastnit soutěže o vůz Toyota Yaris. O konečném výherci rozhodne vědomostní kvíz.

Pokud bude smlouva uzavřena na cílovou částku minimálně 100 000 Kč, získá účastník po zaplacení poplatku za uzavření smlouvy Kartu Wűstenrot, se kterou může nakupovat se slevou vybrané druhy zboží.

A navíc úplně každý získá po podpisu smlouvy autíčko – model Toyoty Yaris.

