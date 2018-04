Stavební spořitelny se pustily do boje o klienty

Stavební spoření je nejvyužívanější spořící produkt na finančním trhu. Zásluhu na tom má především státem poskytovaná státní podpora. V jeho rámci může klient spořit, může požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr.

Stavební spořitelny se snaží přesvědčovat potenciální klienty na základě různých soutěží a speciálních akcí.



Blíží se konec prázdnin a stavební spořitelny se pustily do boje o své nové i stávající klienty, předhánějí se ve výhodách, dárcích a slevách. Víte, co konkrétně můžete u jednotlivých stavebních spořitelen získat a za jakých podmínek?

R aiffeisen stavební spořitelna

Letní soutěž o 250 tisíc korun

Každý nový i stávající klient, který si v období od 1. června do 31. srpna 2003 sjedná s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření na minimální cílovou částku 160 tisíc korun, včas zaplatí úhradu za uzavření smlouvy, vloží na svůj účet první vklad, vyplní soutěžní dotazník a správně odpoví na otázky, se může zúčastnit soutěže o 250 tisíc korun.

S tavební spořitelna České spořitelny

Nejen úvěr, ale i pouhé spoření může hrát roli při výběru spořitelny

Finanční prémie 700 korun pro děti do 15 let

Každému klientovi do 15 let, kterému rodiče uzavřou smlouvu na minimální cílovou částku 100 tisíc korun a zaplatí úhradu za uzavření smlouvy, SSČS připíše na účet prémii ve výši 700 korun. Podmínkou je, aby u této spořitelny měl smlouvu také jeden z rodičů.

Finanční prémie 35 %

Pokud již máte u SSČS jednu smlouvu uzavřenou déle než 48 měsíců a sjednáte-li si novou smlouvu s minimální cílovou částkou 150 tisíc korun v období od ledna až do konce letošního roku, můžete získat finanční prémii 35 % z úhrady za uzavření nové smlouvy.



Č eskomoravská stavební spořitelna

Šeková knížka od Lišky

„Šekovou knížku“ na slevy v obchodě po celé ČR získá každý klient ČMSS, který si uzavře v období od 1. června do 31. října 2003 prvotní či následnou smlouvu na minimální cílovou částku 200 tisíc korun. Akce se vztahuje i na stávající klienty ČMSS, kteří si zvýší svou cílovou částku, anebo uzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

Praktický dárek

Každý, kdo vyplní na internetu ČMSS anketu o stavebním spoření, odešle ji do 31. srpna 2003 a bude mezi prvními 100 účastníky, získá od Lišky dárek dle vlastního výběru.

Lišácká soutěž o prima ceny

Pokud zodpovíte otázky na soutěžním kuponu, který naleznete na internetových stránkách ČMSS a odešlete jej do 31. srpna 2003 na adresu ČMSS, můžete získat zájezd v hodnotě 10 tisíc Kč a pro dalších 50 výherců jsou připraveny dárkové tašky od Lišky.

Hypo stavební spořitelna, Všeobecná stavební spořitelna a Wüstenrot stavební spořitelna podobné soutěže a akce klientům v současné době nenabízí.

Když shrneme všechny nabízené akce stavebního spoření, můžeme říci, že stavební spořitelny v této oblasti mají velmi širokou nabídku. Na tyto akce byste se neměli nechat zlákat a raději byste měli vybírat stavební spoření s přihlédnutím k vlastním potřebám a konkrétním podmínkám stavebních spořitelen.

Zaujala vás nějaká výhoda z výše uvedených stavebních spořitelen? Nechali byste se těmito akcemi zlákat? Těšíme se na vaše příspěvky.