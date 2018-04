Stavební spořitelny se zbavují drahých nepohodlných klientů

Drazí klienti. Tak nemusí začínat pouze dopis ze stavební spořitelny, ale označení skupiny zákazníků s vysokým úrokem. Stavební spořitelny stále mají klienty, kterým smluvně přislíbily úrok včetně zvýhodnění ve výši 4,5 procenta ročně. Takový výnos v dnešní době nedosahují ani dlouhodobé termínované vklady u problematických družstevních záložen. Klienti si přitom u starších smluv mohou peníze vyžádat kdykoli a obdržet je do tří měsíců.

Výzva od Lišky pro 38 tisíc klientů

Stavební spořitelny hledají cesty, jak se drahých klientů zbavit. A daří se jim to. Recept nacházejí ve Všeobecných obchodních podmínkách. Ty nyní začala využívat Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Rozesílá informační dopisy před výpovědí smlouvy klientům, kteří pravidelně nespoří. Výzva k obnovení pravidelného spoření se přitom týká přibližně 38 tisíc klientů.

"ČMSS pouze trvá na dodržování Všeobecných obchodních podmínek. Dlouhodobým cílem ČMSS je zajištění kvality a stability klientského kmene, proto jsme v souladu s VOP zahájili oslovování klientů, kteří déle než dvanáct měsíců nespoří. Jejich jednání navíc není zcela fér vůči ostatním střadatelům, kteří spoří pravidelně," uvedl tiskový mluvčí ČMSS Rostislav Trávníček.

Klienti ČMSS musí obnovit pravidelné spoření do konce července tohoto roku, nebo přijmout některou z nabídek spořitelny na převod smlouvy na jiný, méně úročený tarif, nebo uzavření následné smlouvy o stavebním spoření se slevou na poplatku až 2 000 Kč. V opačném případě jim Liška smlouvu vypoví.

Modrá pyramida rozeslala nabídku

ČMSS ovšem není jedinou stavební spořitelnou, která hledá cesty od drahých klientů. Už letos v březnu zasílala obdobné výzvy klientům Modrá pyramida – ta ale na rozdíl od ČMSS nemá oporu pro následnou výpověď smlouvy ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Dopis zaslaný klientům Modré pyramidy se tvářil jako výhodná nabídka, při jejímž využití mohl klient ušetřit jednorázově tři tisíce korun za navýšení cílové částky. Zároveň by však tratil přibližně 3 600 korun ročně kvůli nižší úrokové sazbě. Ty, kdo by tuto nabídku nevyužili do 5. dubna 2013, Modrá pyramida zároveň upozornila: "Přistoupíme z naší strany k ukončení smlouvy o stavebním spoření dle příslušných podmínek ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření." Ovšem žádné ustanovení Všeobecných obchodních podmínek spořitelně takovou výpovědní možnost nedává.

Kdy může stavební spořitelna vypovědět smlouvu

Výpověď smlouvy o stavebním spoření nemůže dát stavební spořitelna klientovi bez důvodu. Vždy se přitom musí řídit Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy, které jsou nedílnou součástí smluvní dokumentace. Nelze tak ani u jedné stavební spořitelny paušalizovat a říci, za jakých okolností může smlouvu vypovědět.

Dva základní důvody pro výpověď smlouvy u stavební spořitelny se ale opakují: neplnění pravidelného spoření a přespoření cílové částky.

1. Neplnění podmínky pravidelného spoření

Kvůli nespoření zasílá v současnosti výzvy ČMSS. Není ale jedinou stavební spořitelnou, která tuto možnost má. Stejným způsobem se podle svých aktuálních Všeobecných obchodních podmínek může zachovat také Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot – stavební spořitelna. Jediná Stavební spořitelna České spořitelny tuto možnost v aktuálních podmínkách nemá.

U jednotlivých stavebních spořitelen se ale zároveň liší lhůty, po jakých může výpověď zaslat. U ČMSS tehdy, je-li klient alespoň 12 měsíců v prodlení, u Modré pyramidy stačí prodlení 6 měsíčních plateb a u Wüstenrot – stavební spořitelny, pokud klientovi chybí byť jediná platba k 15. dni příslušného měsíce. Raiffeisen stavební spořitelna nespecifikuje přesný den, ale výsledek je stejný jako u Wüstenrotu – stačí mít méně peněz na účtu, než kolik odpovídá minimálnímu měsíčnímu vkladu a délce trvání smlouvy.

Stavební spořitelny porušení ustanovení o minimálním měsíčním vkladu dosud nevyužívaly. ČMSS je v této oblasti průkopníkem.

2. Přespoření cílové částky

Přespoření cílové částky je dalším z důvodů, které mohou vést k výpovědi smlouvy. Právo výpovědi smlouvy při přespoření cílové částky má v aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách ukotveno Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny.

Podtrženo a sečteno:

Záludností ve Všeobecných obchodních podmínkách a další smluvní dokumentaci stavebních spořitelen je mnohem více. Plně je začínají využívat ale až nyní, kdy klesly úrokové sazby – a musí platit drahé klienty a naopak jim odcházejí úvěroví klienti platící na dnešní poměry vysoké úrokové sazby.