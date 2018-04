Stavební spořitelny se zbavují starých smluv

Na konci loňského roku si kvůli novele zákona o stavebním spoření novou smlouvu uzavřelo velké množství lidí, které předčilo všechny předchozí odhady. Proto se nyní předpokládá krátkodobě určitá stagnace a spořitelny se tak určitě budou snažit získat nové klienty různými zvýhodněnými programy.

Je možné očekávat, že i v budoucnu budou některé stavební spořitelny motivovat nové klienty k uzavření smlouvy nabídkou zvýhodněných úrokových sazeb pro úročení vkladů v případě, kdy není čerpán úvěr, tak jak tomu bývalo především v devadesátých letech. To vždy spolehlivě působilo na zájemce o stavební spoření jako jedno z nejdůležitějších kritérií pro výběr správné spořitelny, protože většina z nich chtěla pouze spořit bez úvěru. S celkovým poklesem tržních úrokových sazeb se však situace změnila a postupně všechny spořitelny musely snižovat úrokové sazby z vkladů, rušit úroková zvýhodnění a více se zaměřily na úvěrové obchody. Právě díky výhodným úrokovým sazbám i větší konkurenci se úvěrové podmínky v průběhu času stále zlepšovaly. Snížily se úrokové sazby a poplatky, objevily se překlenovací úvěry s nulovou akontací, pro úvěry o určitém objemu je požadováno nižší zajištění než dříve. A právě tyto trendy se odrážejí i v aktuálních nabídkách a akcích stavebních spořitelen.

W üsterot stavební spořitelna připravila pro své nové klienty program s označením „15% + 15%“. Název napovídá, že jde o reakci na změny, které přinesl nový zákon o stavebním spoření, podle kterého státní podpora u smluv uzavřených od letošního roku činí pouze 15% z ročně uspořené částky. Klienti Wüstenrotu, kteří si sjednají smlouvu do konce března, získají úrokový bonus ve výši 15% z částky vyžádané zálohy státní podpory za letošní rok. Tento bonus bude připsán na účet klienta v lednu příštího roku. Pokud tedy účastník spoření uloží na svůj účet letos 20 000 korun, získá ze státního rozpočtu státní podporu v maximální výši, což jsou 3 000 korun. To je prozatím záloha, která mu bude vyplacena až po ukončení smlouvy, pokud splní všechny podmínky pro její výplatu. Wüstenrot navíc klientovi přidá bonus 15% z této zálohy, tedy 450 korun. Při roční úložce například 10 000 korun bude bonus činit 225 korun. Zkrátka ale nepřijdou ani klienti, kteří si na této smlouvě státní podporu neuplatní: od Wüstenrotu získají mimořádný úrok ve výši 2,25% z částky uspořené za rok 2004.

Jelikož vklady jsou u Wüstenrot stavební spořitelny standardně úročeny sazbou 2,5% nebo 1,5% (klient si sazbu sám vybírá při uzavírání smlouvy), budou mít všichni klienti za první rok spoření úročeny vklady sazbou až 4,75%. V dalších letech pak již standardní sazbou. Vzhledem k tomu, že ostatní spořitelny s výjimkou HYPO úročí vklady nižší sazbou –všechny shodně dvěma procenty - je tato nabídka Wüstenrotu poměrně zajímavá.

Přehled zásadních změn, které přinesl nový zákon.

Pokud jde o lákání klientů vyšším úročením vkladů, upravuje tuto možnost přímo i nový zákon. Stanovuje, že za určitých podmínek může spořitelna klientovi po ukončení spoření zpětně změnit úrokovou sazbu z vkladů, kterou měl původně sjednanou ve smlouvě. Těmi podmínky jsou: účastník splní spořitelnou stanovené podmínky pro poskytnutí úvěru, nabídku na poskytnutí tohoto úvěru nepřijme a zároveň ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně šest let. Oprávnění tuto změnu provést a způsob, jak bude stanovena nová sazba, musí být uvedeny ve smlouvě.

Je to vlastně něco podobného jako úroková zvýhodnění či zvýhodněné úrokové sazby, které spořitelny poskytovaly a HYPO stavební spořitelna stále ještě poskytuje klientům, kteří pouze spoří bez čerpání úvěru. Zákon nyní takový postup výslovně uvádí a zároveň upřesňuje podmínky, za jakých je to možné provádět. Zákon ale neupravuje, zda změna může být provedena směrem nahoru či dolů, takže stále záleží jen na spořitelně, zda bude úrokově zvýhodňovat klienty s úvěrem nebo bez úvěru.

Již delší dobu se stavební spořitelny snaží „zbavit“ starších smluv, které byly uzavřeny v předchozích letech právě s vyšším úročením vkladů. Proto například neumožňují navyšovat u těchto smluv cílové částky bez toho, aby klient přešel na aktuálně platné podmínky (současné tarify mají nižší úrokové sazby na vklady i na úvěry), nebo alespoň podepsal prohlášení, že se zříká úrokového zvýhodnění. Dále jsou starší smlouvy více zpoplatněny, některé spořitelny na ně uvalily tzv. „poplatek za správu úrokového zvýhodnění“, které mohou efekt vyšší úrokové sazby zcela vynulovat. Některé spořitelny přišly ještě v minulém roce s nabídkou prémie pro ty, kdo si uzavřou novou smlouvu a zároveň tu starší s úrokovým zvýhodněním po pěti letech už ukončí.

Lepším řešením, které některé spořitelny používají a které se vyplatí těm, kdo potřebují úvěr, je majitelům těchto starších smluv nabídnout výhodné úvěrové podmínky. Kdo chce řádný úvěr ze stavebního spoření, tomu se každopádně vyplatí přejít na současně platné tarify, jelikož úvěry jsou poskytovány s nižšími úrokovými sazbami (dnes většinou pod 5%, dříve byla obvyklá sazba z úvěru 6%) a také stačí naspořit jen 40% z cílové částky (dříve bývalo běžnější 50%).

V SS KB má akci „4,8% v roce 2004 – výhodný úvěr pro věrné klienty“. Spořitelna aktivně nabídne svým stávajícím klientům se starší smlouvou uzavřenou do června 2001 překlenovací úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou 4,8%. Jinak je nejnižší sazba pro standardní meziúvěry u VSS KB 6,2%. Podmínkou je určitá minimální výše cílové částky a naspoření stanovené sumy. Klienti budou s nabídkou seznámení dopisem nebo telefonicky a pokud je osloví, musí žádost o tento překlenovací úvěr podat v únoru nebo v březnu.

Podobnou akci pro klienty se starší smlouvou chystá od února také ČMSS.

T aké Stavební spořitelna České spořitelny připravila zvýhodněný překlenovací úvěr. První tři měsíce po prvním čerpání je úročen sazbou pouze 2,75%. Platí to však jen do konce letošního roku, takže kdo chce zvýhodnění využít celé, musel by tento překlenovací úvěr začít čerpat nejpozději od října. Žádost o tento úvěr musí být podána v termínu od 9. února do 14. května.

Kromě toho jako podporu této nabídky SS ČS poskytne zájemcům také tříměsíční splátkové prázdniny. Lze jich využít nejdříve po prvním čerpání úvěru a v této době se neplatí ani úroky ani se nemusí dospořovat na vkladový účet.

H YPO stavební spořitelna má akci SSM – Stavební spoření mladých pro děti do 18 let. Pokud si klient zvolí úvěrový tarif NU 1,2 s cílovou částkou ve výši přesně 250 000 korun, zaplatí za uzavření smlouvy pouze polovinu úhrady. Ušetří tím 1 500 korun. Vklady se mu však budou úročit pouze 1%, bez ohledu na to, zda si vezme úvěr, nebo ne.

Pokud jste klientem stavební spořitelny, chcete si vzít úvěr, nebo budete pouze spořit? Budete pokračovat ve spoření i po pěti letech? Jak se vám líbí úvěrové podmínky, kterými se v současnosti spořitelny snaží přimět klienty k čerpání úvěrů či překlenovacích úvěrů?