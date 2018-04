Stavební spořitelny: změny k lepšímu na obzoru

Většina stavebních spořitelen také zareagovala na škody, které způsobily letošní povodně. Věnovaly na pomoc odstranění jejich následků milionové částky a další prostředky vyčlenily na speciální zvýhodněné produkty: překlenovací úvěry, které mohou mít například sníženou úrokovou sazbu, prodlouženou dobu splatnosti, nebo až nulovou akontaci.

ČMSS asi jako jediná v poslední době žádné změny ve svých produktech neprováděla, od 1. listopadu však vstoupí v platnost nové obchodní podmínky, které by měly přinést především zlepšení podmínek pro poskytování úvěrů.

Největší změny k lepšímu přinesla během léta Stavební spořitelna České spořitelny

První z nich vstoupily v platnost již 1. července. Největší novinkou bylo snížení potřebné výše uspořené částky pro nárok na čerpání úvěru z 50% na 40% cílové částky. To znamená, že v optimálním případě si klient může od stavební spořitelny půjčit až 60% cílové částky. Buřinka se tak přidala k většině spořitelen, které tarif 40 : 60 již nabízely.

Další zajímavou nabídkou je možnost rezervovat si úvěr ze stavebního spoření až na dobu jednoho roku po ukončení pětileté doby spoření. Toto řešení je určeno takovému klientovi, který již spořil pět let a získal i nárok na poskytnutí úvěru, který však ještě neví, kdy přesně bude úvěr potřebovat. Může si jej tedy rezervovat až na 12 měsíců dopředu s tím, že mu jeho úspory mohou být vyplaceny okamžitě. Jedná se vlastně o to, že výplatou vkladů končí doba spoření, nekončí však smlouva o stavebním spoření a nárok na úvěr tedy trvá. Z toho plyne ta výhoda, že po ukončení doby spoření si klient může uzavřít ihned novou smlouvu o stavebním spoření s nárokem na státní podporu, aniž by se tím připravil o možnost čerpat úvěr z první smlouvy. Za tuto službu se neplatí žádný poplatek.

Všichni klienti, kteří si o překlenovací úvěr požádají v době od 12. srpna do 18. října, získají jakýkoli překlenovací úvěr s úrokovou sazbou 4,95%, která na trhu skutečně nemá konkurenci. Viz. níže uvedená tabulka. Zdůrazněme, že to platí skutečně pro všechny překlenovací úvěry a to bez ohledu na výši akontace i délku doby spoření. Za 4,95% získáte tedy i meziúvěr s 20% akontací.

HYPO stavební spořitelna představila nový překlenovací úvěr

Jde o zcela novou věc, protože HYPO spořitelna nikdy žádné překlenovací úvěry nenabízela. (Její produkt Nadstandard s některými speciálními prvky, kterými se odlišuje od produktů ostatních spořitelen, totiž mohl částečně překlenovací úvěr nahradit.) Kdo jej bude chtít využít, musí si uzavřít smlouvu s cílovou částkou 205 000 Kč. Ani více, ani méně. Výhodou je to, že není třeba mít k dispozici žádné počáteční vklady, akontace je tedy nulová. Úroková sazba je ve výši 5,95%. Je stanoveno, že minimálně musí být na účet každý měsíc uloženo alespoň 1 632 Kč. Pokud bychom spořili právě pouze tuto částku, došlo by k přidělení „řádného“ úvěru přibližně za devět let. Po celou tu dobu bychom platili úroky z překlenovacího úvěru, což by celkově činilo sumu asi 110 000 Kč – tedy polovinu celé půjčené částky. Je to tedy řešení pro ty, kteří potřebují úvěr ihned, za to si však musí připlatit.

Wüstenrot stavební spořitelna prodloužila možnost získat vyšší úrokové zvýhodnění

Jde o akci nazvanou Jubilejní smlouva, která klientům, kteří nebudou čerpat úvěr, přinese k základní úrokové sazbě navíc 35% úrokové zvýhodnění. Klient jej získá po pěti letech spoření, podmínkou je cílová částka minimálně 140 000 Kč. Roční úroková sazba tak nepatrně přesáhne 4%, což je maximální výše úrokových sazeb ostatních spořitelen. Akce by měla být ukončena 30. září.

Raiffeisen stavební spořitelna prodloužila dobu platnosti své 4% úrokové sazby na vklady

Raiffeisen a HYPO spořitelny jsou již poslední, kdo úročí klientům vklady 4% (standardní je 3%). Nyní se k nim přidala i Wüstenrot spořitelna se svou Jubilejní smlouvou. Raiffeisen chtěla zvýhodněnou sazbu snížit na 3% již od 1. září, teď však oznámila, že prodloužila platnost 1% přeúročení vkladů ze stavebního spoření až do konce října.

VSS KB snižuje úrokové sazby u některých překlenovacích úvěrů

Nová výše sazeb se od 1. září pohybuje v rozmezí 6,2% až 7,9%. Speciální meziúvěry mají úrokové sazby i nižší. U Privatizačního programu, který je určen na odkup bytů od bytových družstev a obcí do osobního vlastnictví, se úrokové sazby překlenovacích úvěrů pohybují v rozmezí od 6,0 % do 7,4%.

Následující tabulka ukazuje, kam až byly jednotlivé spořitelny ochotny sestoupit ve své nabídce úrokových sazeb pro překlenovací úvěry. Úrokové sazby některých překlenovacích úvěrů tak již klesly pod úroveň sazeb „řádných“ úvěrů ze stavebního spoření. Také zde vidíme, že dříve ojedinělý tarif 40:60 (úspory : úvěr v procentech z cílové částky) už dnes najdeme u všech spořitelen kromě největší z nich ČMSS.

Stavební spořitelna Minimální akontace úvěru ze stavebního spoření (v % z cílové částky) Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření Minimální úroková sazba překlenovacího úvěru ČMSS 50% 6,0% 6,30 % HYPO 40% 4,9% 5,95% Raiffeisen 40% 5,9% 7,40% Stavební spořitelna ČS 40% 5,5% 4,95% VSS KB 40% 6,0% 6,00% Wűstenrot 40% 5% - 6% 5,80%

Kam až podle vás klesnou úrokové sazby překlenovacích úvěrů? Jsou teď překlenovací úvěry výhodné? Která stavební spořitelna vychází svým klientům nejvíce vstříc? Jaký je váš názor?