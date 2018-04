Stavebním spořitelnám zvýšené poplatky neplaťte!

Kdo se nechce smířit s touto svévolí spořitelen, musí svůj nesouhlas s vyššími poplatky dát jasně najevo. S libovolným zvyšováním poplatků totiž nikdo z nás v uzavřené smlouvě nesouhlasil. Podepsali jsme pouze, že souhlasíme s poplatky podle platného sazebníku. A z logiky jakéhokoliv smluvního vztahu vyplývá a může vyplývat pouze jediné, že se tento souhlas vztahuje na podmínky (například sazebník), které jsou platné v okamžiku podpisu smlouvy. Pokud by si některá smluvní strana chtěla dopředu vyhradit možnost do budoucna libovolně měnit cenu za své služby, musela by protistrana přinejmenším na takovouto jednoznačně řečenou podmínku ve smlouvě přistoupit. Nic takového všeobecné podmínky stavebního spoření samozřejmě neobsahují, protože by nikdo soudný na takovou podmínku nepřistoupil.

Jak se tedy bránit? Musíte poslat spořitelně výzvu doporučeným dopisem, ve kterém ji upozorníte na porušení smluvních podmínek z její strany. Zároveň musíte požadovat vrácení rozdílu mezi výší smluvní úhrady (dle ceníku platného v době uzavření smlouvy) a svévolně účtovanou vyšší částkou. Závěrem musíte uvést, že se jedná o pokus o smír, a že v případě, že spořitelna nebude do určitého termínu (např. 3 týdnů) reagovat na váš dopis nebo rozdíl do té doby nepřipíše zpět na váš účet, budete tuto úhradu vymáhat soudní cestou. Dlužno podotknout, že takto lze požadovat vrácení všech dosud nepromlčených částek (do tří let zpět), přičemž běh promlčecí doby se zastaví až okamžikem podání žaloby. Postižených klientů je cca 5,5 miliónů, a celkem se zřejmě jedná o částku přesahující miliardu korun. Takto může konat každý sám za sebe nebo se klienti mohou sdružit a jednat společně. Čím dříve se tak stane, tím menší část bude promlčena.

Jinak se nenechte zmanipulovat názory takzvaných „odborníků“. Z občanskoprávní povahy této věci je zřejmé, že jediným právoplatným odborníkem v této věci je pouze a jenom soud. Všechno ostatní jsou pouze osobní názory. Tento můj osobní názor je podložen zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a občanským zákoníkem, což si každý může ověřit.

Zdeněk Valečko

O odpověď jsme požádali všechny stavební spořitelny i Asociaci českých stavebních spořitelen. Odpověď nám zaslaly pouze dvě stavební spořitelny, HYPO a Raiffeisen:

Problematiku poplatků řeší v rámci Všeobecných obchodních podmínek schválených Ministerstvem financí článek XXIV., odst. 1, který stanovuje, že stavební spořitelna účtuje ročně náklady za vedení účtu dle aktuálně platného sazebníku úhrad a nákladů, a to vždy na počátku roku. Z pohledu stavební spořitelny se v případě změny poplatku nejedná o porušení smluvních podmínek, neboť Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření.

Dále uvádím, že HYPO stavební spořitelna účtuje pouze poplatek za vedení účtu ze stavebního spoření, nikoli za správu účtu pro úrokové zvýhodnění.

Od roku 1994 se poplatek za vedení účtu u nově uzavíraných smluv zvýšil o 140 korun za rok. Rozpočítáme-li poplatek na jednotlivé měsíce roku, jedná se o částku 24 korun měsíčně. Tato částka zahrnuje správu/vedení klientského účtu, výpis z účtu klienta (1x v roce), informace o aktuálním stavu účtu stavebního spoření na základě písemné žádosti klienta, finanční transakce /přijetí peněžních vkladů/ není zpoplatněno (jak je tomu např. v případě hypotečních úvěrů).

Klienti HYPO stavební spořitelny nemají možnost měnit v rámci cyklu stavebního spoření tarifní variantu. Klient by tedy musel uzavřít smlouvu v aktuálně nabízeném tarifu NS/NU, kde poplatek za vedení účtu činí 290 korun p. a.

Lucie Badová, vedoucí odd. marketingu, HYPO stavební spořitelna a.s.