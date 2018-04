Stávkovat nemůže zaměstnancům zakázat ani zákon

Na stávku má každý pracovník právo podle ústavy. Nemůže však přestat pracovat vždy, když se mu něco nelíbí. Práci mohou přerušit jen odbory, pokud se s firmou nedohodnou na smlouvě o pracovních podmínkách zaměstnanců.

V době horlivých předvánočních nákupů málem zůstaly zavřeny prodejny Tesco. Jejich zaměstnanci vyhlásili stávkovou pohotovost. Při vyjednávání se zaměstnavatelem se nedohodli na mzdách, délce pracovních směn ani na otevírací době o svátcích.

Přestože ve stávkové pohotovosti prodavači nadále zůstávají, od plánovaného přerušení práce prozatím upustili. „S vedením Tesca jsme několikrát jednali a dospěli ke kompromisu v otázkách otevírací doby během svátků. Domluvili jsme se také na termínu dalšího kolektivního vyjednávání,“ vysvětluje Jiří Šafář z Odborového svazu pracovníků obchodu.

Musí souhlasit polovina zaměstnanců

Zaměstnanci nemají právo stávkovat, kdykoliv jsou v práci s něčím nespokojeni. Přerušit práci mohou pouze v případě, že se s firmou neshodnou na znění kolektivní smlouvy, která upravuje jejich pracovní podmínky včetně mezd nebo například dovolené. „Mohou to navíc udělat pouze v případě, že bylo neúspěšné řízení před zprostředkovatelem,“ říká právník a zprostředkovatel kolektivního vyjednávání Václav Fergl. Seznam zprostředkovatelů najdete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich úkolem je oběma stranám pomoci k dohodě.

Stávka není legální, pokud řízení před zprostředkovatelem neproběhlo, byť nemusí být úspěšné. Strany se pak mohou ještě dobrovolně obrátit na rozhodce, kterého nechají svůj spor rozsoudit. Pokud se na tom nedohodnou a spory trvají, může být vyhlášena stávka. Zákon také umožňuje takzvanou „solidární stávku“ na podporu jiných zaměstnanců při jejich vyjednávání. Stávku může vždy vyhlásit jen odborový orgán působící v podniku, jestliže s ní souhlasí aspoň polovina zaměstnanců, kterých se dojednávaná kolektivní smlouva týká. Seznam všech zaměstnanců, kteří se stávkou souhlasí, musí zaměstnavatel dostat den předem, stávka musí být ohlášena tři dny dopředu. Musí být oznámeny také důvody a cíle stávky.

V Česku není stávek mnoho

Češi nestávkují tak často jako pracovníci v některých západních zemích. Svým stávkovým nadšením jsou pověstní zejména francouzští či zaměstnanci. Pro veřejnost je nepříjemné, když se stávkuje ve velkých společnostech nebo když stávku vyhlásí vyšší odborový orgán pro celé profesní odvětví, zejména třeba v dopravě. I v tuzemsku známe občasné stávky lékařů či učitelů.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch si nemyslí, že by čeští pracovníci svého práva zneužívali. „Stávka samozřejmě zaměstnavatele ekonomicky postihuje. Je to ale krajní prostředek řešení a nemělo by se k ní přistupovat bezdůvodně. Ostatně počet stávek za posledních patnáct let svědčí o tom, že odbory je rozhodně nezneužívají,“ říká Štech.

Stávka musí být legální

Pokud si zaměstnavatel myslí, že zaměstnanci přerušili práci v rozporu se zákonem, může se obrátit na krajský soud. Dokud ten nerozhodne, nemůže zaměstnance nijak postihovat. Pokud však rozhodne, že stávka byla nelegální, může to mít pro její účastníky nepříznivé důsledky. „Do doby pravomocného rozhodnutí soudu, který by rozhodl o nezákonnosti stávky, je účast na ní posuzována jako omluvená nepřítomnost v práci, poté je to už neomluvená absence,“ vysvětluje Václav Fergl.

Pokud totiž nejde o stávku podle zákona, nevztahuje se na protestující žádná ochrana. Je to stejné, jako kdyby kdykoliv jindy nepřišli do práce. „Zaměstnavatel pak může v nejkrajnějším případě přistoupit až k výpovědím nebo i k okamžitým zrušením pracovních poměrů, a je-li k tomu důvod, i k vymáhání náhrady škody, která mu vznikla,“ dodává Fergl.

Pravidla stávky