Stáž: sledujte manažery při práci

V rámci programu stínování manažerů - Manager Shadowing Program - studenti sledují práci manažera, jeho chování a styl rozhodování. Účastní se s ním také pracovních schůzek a plní konkrétní úkoly. V praxi tak mohou vidět, nakolik se shodují jejich teoretické znalosti získané ve škole s každodenní realitou. „Studenti si také ujasní, kam by chtěli ve své kariéře v budoucnu směřovat. Často je práce stínovaného manažera nadchne, líbí se jim prostředí firmy a po skončení stáže se snaží v dané společnosti dále uplatnit. Schopní studenti, jejichž pobyt ve firmě byl při stínování přínosem i pro manažery, jsou při žádosti o místo často úspěšní,“ vysvětluje Zuzana Kubíková ze sdružení Business Leaders Forum (BLF), které bude program stínování letos otevírat již počtrnácté.

Kdo dostane šanci

Programu stínování se mohou zúčastnit studenti posledních dvou ročníků magisterského nebo inženýrského studia či studenti denního doktorského studia. Přihlášky, obsahující také strukturovaný životopis a motivační dopis, mohou studenti posílat do 15. listopadu 2006, firmy mají čas do 30. listopadu tohoto roku. Stáže pak budou probíhat od února do září příštího roku. V letošním roce je však kvůli podmínkám čerpání podpory z Evropského sociálního fondu program určen pouze pro studenty pražkteří vysokých škol, firmy se mohou do programu hlásit z celého Česka.

Přihlášení studenti absolvují na začátku prosince zhruba dvacetiminutový pohovor, který vedou zkušení personalisté v duchu skutečných přijímacích pohovorů. Během něj studenti uvedou tři společnosti, o které mají největší zájem. „Podle přihlášky a chování u pohovoru by mělo být jasné, že stínování necítí student jako pouhý ,zářez‘ do životopisu. Měl by mít nadšení, schopnost učit se nové věci v praxi a zároveň být dostatečně zralý na to, aby dokázal použít vlastní znalosti a zkušenosti. Dobré znalosti v oboru jsou samozřejmostí,“ říká Zuzana Kubíková.

Vybraní studenti nemají při stínování nárok na mzdu, záleží na konkrétních společnostech, zda jim uhradí náklady například na ubytování či poskytnou kapesné. I ti, nebudou na stáž vybráni, však získají během interview zajímavé zkušenosti a informace, které pak mohou použít při hledání svého prvního zaměstnání.

Manažeři nepřijdou zkrátka

Své výhody přináší účast na stínování i samotným firmám, jejichž manažeři mohou díky spolupráci se studenty získat nové pohledy na svou práci. „Studenti nás obohacují o znalosti získané na studiích a přicházejí se zajímavými nápady. Někdy si však neuvědomují, že stínovaní manažeři mají kromě nich na starosti ještě spoustu jiné práce a časově nevycházejí příliš vstříc,“ říká Tereza Pihrtová z cateringové společnosti Eurest.

Záleží také na přístupu, který zvolí stínovaný pracovník. „Snažíme se, aby studenti dostávali od svých manažerů konkrétní úkoly. Student lepící někdy v koutku štítských ky na obálky a odcházející po týdnu s pocitem, že nepoznal nic nového, není naším cílem. Pokud student s manažerem otevřeně hovoří o svých postřezích a manažer se ptá na jeho názory, může mu student nastavit jakési zrcadlo jednání,“ vysvětluje Martina Šmidochová z Microsoftu.

Zda se to povede, záleží zejména na tom, jak dokáže být manažer otevřený a ochotný věnovat svůj čas studentovi. „Důležité je, aby si manažeři uvědomili, že při dobré přípravě není stáž typu stínování negativní zátěží a student nepředstavuje skrytou kontrolu, ale může být velkým přínosem, jak aktuálně během stáže, tak z dlouhodobého hlediska,“ tvrdí Zuzana Kubíková. Zatímco začínající manažeři si díky diskusím se studentem ujasní, co všechno řízení obnáší, zkušení profesionálové ocení nezávislý pohled a firmy často zjistí, jak je společnost vnímaná zvnějšku.

Co přináší program manažerům

příležitost získat přehled o úrovni stávající generace vysokoškoláků

možnost získat budoucí zaměstnance

načerpání nových nápadů, podnětů a neotřelých pohledů studentům

možnost získat přehled o obvyklém fungování firem

příležitost vyzkoušet si manažerskou práci

pomoc při volbě budoucí kariéry

získání užitečných kontaktů

OTÁZKY A ODPOVĚDI

* Budu něco platit za účast v programu?

Ne, program je pro všechny zcela zdarma.

* Mám uvést na přihlášku konkrétní společnost, ve které bych chtěl absolvovat stáž?

Ne, na přihlášku se vybrané společnosti nepíší. Až u pohovoru uvedete, ve kterých třech společnostech byste nejraději stínoval. V případě, že budete na základě pohovorů vybrán jako vhodný kandidát pro stínování, budou vaše materiály - životopis, přihláška, motivační dopis a výstup z pohovoru - postoupeny jedné z těchto tří společností. Pokud budete u pohovoru souhlasit s tím, aby vaše materiály byly případně postoupeny jiné než vámi vybrané společnosti, mohou být materiály postoupeny společnosti vybrané Business Leaders Fórem. To se děje v případech výrazného nepoměru mezi zájmem o stínování v některých společnostech a počtem míst ke stínování, které společnosti nabízejí.

* Přihlášku a životopis mám napsat v češtině, nebo v angličtině?

Každý student by měl zaslat materiály v češtině. Záleží na něm, zda se rozhodne vypracovat i anglickou verzi. Není to povinné. Na druhou stranu tím student získává určitou výhodu. Do programu je každoročně zapojeno i několik mezinárodních společností, které nabízejí místa ke stínování svých anglicky hovořících manažerů.

* Jakou formou mám zaslat svou přihlášku organizátorovi?

Přihlášku zasílejte elektronickou cestou na e-mailovou adresu blf@blf.cz. Kpřihlášce nezapomeňte přiložit strukturovaný životopis a motivační dopis.

* Bude naše společnost platit za účast na programu nebo studentovi během stáže?

Ne, program je zdarma pro firmy i pro studenty. Také během stáže společnost studentům nemusí nic platit, pouze se připraví odpovídajícím způsobem na hladký průběh stáže.

Zdroj: BLF