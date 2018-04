Na stáže v cizině vysílají zaměstnance už i české firmy

Firmy na pracovní stáže do ciziny vysílají především ty schopné, perspektivní pracovníky, kteří se tam naučí novým věcem. Pobytem v zahraničí získají další zkušenosti, které pak po návratu ve firmě zúročí.

Ovšem i zahraniční mobilita utrpěla nejistou ekonomickou situací. Firmy šetří, a tak je dávno pryč doba, kdy se běžně létalo byznys třídou. Snížily se také příspěvky na jazykové kurzy pro rodinné příslušníky a výdaje na předškolní péči.

"Šetření na letenkách je příkladem snižování nákladů spojených s pobytem pracovníka na zahraniční pobočce. Zatímco v minulosti bylo běžné kupovat drahé letenky, nyní využívá ekonomickou třídu 56 procent programů mezinárodní mobility zaměstnanců," říká Jana Bartyzalová z poradenské společnosti KPMG, která na toto téma nedávno dělala průzkum mezi více než 500 firmami v USA, v Evropě, v Asii i v oblasti Pacifiku.

Stáž jako součást firemní strategie

Vysílání pracovníků na zahraniční stáže je běžnou součástí strategií řízení lidských zdrojů v předních světových firmách. Téměř polovina účastníků průzkumu tyto programy uskutečňuje již více než deset let, 11 procent dokonce déle než 30 let.

Mobilitou se však začínají nově zabývat i firmy, které v této oblasti dosud aktivní nebyly. V posledních dvou letech přibylo dalších devět procent společností, jež své zaměstnance do těchto programů zapojují. "Potěšující je, že v poslední době vysílají pracovníky do zahraničí i ryze české firmy. Vedle gigantů typu ČEZ jsou to často také menší podniky zaměřené například na informační a komunikační technologie," dodává Jana Bartyzalová.

Získají rozhodnost a sebevědomí

Nejčastěji tráví zaměstnanci na stáži dva až tři roky, taková délka je běžná u 52 procent firem. 17 procent společností nabízí stáže kratší a 19 procent naopak delší. Maximum je pět let.

"Zahraniční výjezd je dobrou praxí. Zaměstnanci se naučí samostatnosti a zodpovědnosti. To se projeví ve stylu jejich práce, jsou rozhodnější a sebevědomější. Seznámí se nejen s cizím jazykem, ale také s kulturou a zvyky dané země," říká Renata Rusová, manažerka zaměstnaneckých vztahů Tesco Stores, a dodává, že ročně firma vyšle na centrály do zahraničí pět zaměstnanců.

S vycestováním zaměstnance do zahraničí je spojena náročná agenda - zajištění dopravy, ubytování, jazykových kurzů, vzdělání pro děti nebo třeba školení zaměřených na kulturní rozdíly. Téměř všechny firmy zajišťují dětem vyslaných pracovníků základní a střední vzdělání, předškolní péči však jen 45 procent společností.

Většina firem, přesně 78 procent, zajišťuje na stáži jazykové kurzy, 42 procent je dotuje i pro rodinné příslušníky. Školení, které zaměstnancům pomůže překonat kulturní rozdíly, standardně poskytuje 54 procent firem, celým rodinám tuto službu nabízí 37 procent společností.

Nabídněte dobré místo

Až deset procent zaměstnanců do roka po návratu ze zahraniční stáže ze své domovské pobočky odchází. Nejčastěji proto, že jim nebyla nabídnuta adekvátní pozice či dostali lepší nabídku od konkurence.

Zaměstnavatel by si tohoto rizika měl být vědom a měl by pracovníkovi nabídnout odpovídající místo. Jinak o vynaložené statisíce přijde.