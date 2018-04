Štědrá velikonoční nadílka Spořitelní investiční společnosti

V souvislosti s Velikonočními svátky přišla Spořitelní investiční společnost (SIS) s opravdu štědrou nabídkou – podílové listy svých fondů prodává s 80% diskontem. Až do konce dubna tak můžete nakoupit podílové listy za 20% jejich skutečné hodnoty. SIS tak následuje příklad své matky České spořitelny, která nedávno přišlo s nápadem dotovat úroky z hypotéčních úvěrů. Nápad dotovat podílníky není ale na poli českých podílových fondů nic nového – například OB Invest si účtuje nulové poplatky za správu. Její manažéři jsou tak živi jen z chvály a z příležitostných potravinových darů svých vděčných podílníků.

Co si SIS slibuje od tohoto populárního opatření? Jednoznačně očekává další upevnění své neochvějné pozice největšího českého investičního správce. Očekávaný nárůst prodejů za duben se pohybuje řádově v desítkách miliard, nejskromnější odhad přílivu nových peněz do fondů je přitom 50 miliard. České statistiky by se tak skokově dostaly na kýženou úroveň západní Evropy, kde podíl investic do podílových fondů na celkových úsporách domácností pohybuje mezi 20 a 30 procenty.

O tom, že tohoto cíle bude dosaženo, svědčí i dlouhé fronty nových podílníků před pobočkami České spořitelny. Zájem o tento způsob investování projevují i ti občané, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti s kolektivním investováním. Zájem je patrný především ze strany starších spoluobčanů. Náhodně jsme se zeptali jedné starší dámy na důvod jejího zájmu. Odpověď nás nemohla překvapit: „Milý panáčku, kde jinde dostanete za dvě stovky tisícovku? Investuji celý svůj důchod a v létě pojedu do Tasmánie.“

Z důvodu velkého zájmu občanů zvažuje vedení SIS prodloužení této mimořádné akce. Ředitel SIS RNDr. Petr Zapletal k této záležitosti říká: „V případě, že přetrvá tak silný zájem o naše fondy, prodloužíme diskontovaný prodej podílových listů až do konce letošního roku.“ Toho se ale hrozí konkurenční investiční společnosti, které od zavedení novinky SIS zažívají dramatické výprodeje. Nabídce SIS nemohou konkurovat ani zahraniční společnosti, které nabízí nulové poplatky a roční výnosy 10%. Marketingový ředitel nejmenované společnosti, který nechce raději zveřejnit své jméno, nám k tomu řekl: „Pokud bude SISka prodávat další měsíc za babku, můžeme to tady zabalit.“

I když bude mít nabídka SIS za následek omezení konkurence na českém trhu, povede k zkultivování českého investičního prostředí. Například největší zájem nových investorů je o, až do konce března opomíjené, akciové fondy. Naopak opadá zájem o bezpečné fondy peněžního trhu. Vysvětlení tohoto jevu je nasnadě: Riziko ztráty deseti procent je zanedbatelné ve srovnání s prémií 80%. Mnoho lidí tak zkouší investice, na které by se za jiných okolností neodvážili ani pomyslet.

Pozitivní dopady mají ale mnohem širší dopady – masivní nákupy SIS na pražské burze cenných papírů vystřelily burzovní index PX-D o desítky procent výše. Perspektiva vyšších budoucích příjmů zvýšila apetit spotřebitelů, a proto v posledním měsíci výrazně stouply maloobchodní tržby, a to o neuvěřitelných 20% meziměsíčně. V důsledku nabídky SIS tak lze letos očekávat růst české ekonomiky takovým tempem, který nemá v porevoluční historii ČR obdoby.

Odhodlali byste se k rizikové investici, pokud byste dostal prémii 80%? Krmíte také na jaře kachny?