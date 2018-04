Štědrý den i Silvestr připadá na sobotu. Ve většině bank nepochodíte

Zdroj: banky; Poznámky: (1) expresní platba 30.12. do 12.00; (2) sběrný box 29.12. do 12.00; (3) prioritní platba do 30.12. do 12.00; (4) sběrný box 28.12.; (5) prioritní platba 30.12. do 11.30 po předchozí domluvě s ČSOB; (6) 30.12. do 12.00 maximálně 100 mil. korun; (7) prioritní platba 30.12. do 13.00; (8) prioritní platba 30.12. do 9.30; (9) sběrný box do 28.12.; (10) expresní platba 30.12. do 12.30; (11) expresní platba 30.12. do 11.00 ; (12) expresní platba 30.12. do 12.00