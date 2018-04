Štědrý den je klidný, stres přijde na Silvestra, říká zástupce velitele hasičů

jak to vidí lékař a specialista telefonní sítě prof. MUDr. Richard Češka, CSc., VFN v Praze

Dříve jsem pracoval na Štědrý den prakticky pravidelně, k medicínskému zaměstnání to patří. Většinou jsme Vánoce slavili o den dříve. U nás v nemocnici je tradice štědrovečerních vizit, kdy dopoledne nebo odpoledne přicházejí i lékaři, kteří zrovna nemají službu, a přejí svým pacientům. Jinak je to ale den jako každý jiný. Co se týká pacientů, tak se setkáváme spíše s akutními případy. Na Štědrý den citlivěji reagují osamělí lidé, jsou hojnější deprese a pacienti se sebevražednými pokusy. Žlučníkové koliky a podobně většinou přicházejí až následující dny. Jan Sláma, specialista dohledu sítě telefonní společnosti T-Mobile

Do služby se s kolegy, kteří nemají děti, hlásíme ze solidarity. Je lepší, když si štědrovečerní večeři přesunou dva dospělí, než když malým dětem musíte vysvětlovat, proč má rodina Štědrý den jindy než ostatní. Samozřejmě, je mi líto, že nejsem se svými blízkými. Ale kromě toho, že si do práce přineseme s kolegy cukroví, tak služba vypadá jako víkendová, zvlášť když je hodně práce. Nezáleží ani tak na počtu odeslaných SMS zpráv a telefonátů, ale na počasí. Síť je modernizovaná, ale stává se, že napadne sníh a naruší elektrické

vedení k našim vysílačům.