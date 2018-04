Stěhování za prací

Jaké jsou největší překážky v řešení nepříznivé situace na trhu práce v českých regionech?



V první řadě je to nízká mobilita pracovních sil. Tento problém je však celoevropský. Lidé v Česku se doposud nenaučili za prací stěhovat a většina z nich ani neakceptuje nutnost do zaměstnání dojíždět. Druhým problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly mimo velká města, jako jsou Praha, Brno, Plzeň. Dále také nízká úroveň znalostí cizích jazyků. Dalším problémem je neochota kvalifikovaných a kvalitních lidí jít pracovat do regionů, tedy mimo velká města.



Je tedy velký problém dostat kvalifikovaného Pražáka na venkov?



Ano, u lidí z Prahy a okolí je neochota jít za prací mimo hlavní město zvláště vysoká. I zde se ovšem najdou výjimky. Vše je samozřejmě individuální a závislé na konkrétním úseku trhu, v kterém se pohybujeme. V určitých oblastech je možností dobrého zaměstnání jen málo a rozdělení těchto míst v Česku je nerovnoměrné; potom se lidé, kteří mění práci, stěhovat musí. Na první pohled paradoxní je podstatně větší ochota opustit Prahu v případě mezinárodních projektů. Lidé mají zájem i o práci v dříve nepříliš atraktivních místech, jako jsou například republiky bývalého Sovětského svazu, protože jde často o nabídky zajímavé práce, spojené s odpovídajícím ohodnocením.



A co specifika pracovního trhu v Praze ve srovnání se situací ve zbytku Česka?



V Praze je situace jiná. Největším problémem je zde již poměrně vysoká cena pracovní síly a paradoxně i nízká míra nezaměstnanosti, s čímž souvisí nezájem o nižší, průměrně finančně hodnocené pozice. Naše společnost má tu zkušenost, že když vypíše výběrové řízení na pozici obchodního zástupce pro rychloobrátkové zboží například na Ostravsku, dostaneme záhy mnoho desítek odpovědí a životopisů, naopak v Praze je motivovaných kandidátů značný nedostatek.



Co myslíte, že by pomohlo tyto regionální rozdílnosti vyrovnat?



Regionální rozdíly byly, jsou a předpokládám, že budou i do budoucna. Věřím však, že se situace alespoň částečně zlepší a rozdíly se budou postupně zmenšovat, tak jak se bude Česko hospodářsky rozvíjet. Příchod atraktivních zaměstnavatelů do regionů pak automaticky povede k jisté decentralizaci a ochota lidí jít za prací i mimo velká města se zvýší. Postupem času se doufám podaří odstranit i doposud největší problém, jímž je chybějící jazyková vybavenost mnoha lidí v tuzemsku. Tuto potřebu by dnes nikdo neměl podceňovat: být pouze špičkovým odborníkem, leč bez znalosti cizího jazyka, dnes už k úspěchu nestačí.