Stejná mzda za stejnou práci

Novela zákoníku práce ukládá zaměstnavateli rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění. Kromě toho zákon o mzdě zcela jednoznačně stanoví, že podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné jak pro muže, tak i pro ženy. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná mzda. Stejnou prací se rozumí práce stejné nebo srovnatelné hodnoty nebo složitosti, odpovědnosti, namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách u stejného zaměstnavatele. Rozdíl ve mzdě by tedy mohl za těchto okolností vzniknout pouze kvůli odlišnostem v pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti a zejména pak v pracovní výkonnosti, která se posuzuje podle intenzity a kvality prováděné práce a podle dosažených pracovních výsledků. Jestliže tomu tak není, pak vám doporučujeme, abyste požádala zaměstnavatele o vysvětlení, proč máte jinou mzdu než váš spolupracovník. Když to nepomůže, pak byste se měla obrátit s písemnou stížností na kontrolní odbor příslušného úřadu práce a požádat o provedení kontroly dodržování pracovněprávních a mzdových předpisů. Kontrolní odbor je povinen provést požadovanou revizi a zjednat nápravu, ale není oprávněn sdělit zaměstnavateli jméno stěžovatele. V případě, že by ani pak nedošlo k nápravě, máte možnost obrátit se se svou stížností na příslušný soud.