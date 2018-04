Stejná práce = různá odměna, platí v jednotlivých krajích

V různých krajích připíší zaměstnavatelé za stejnou práci svým pracovníkům na bankovní konta různě vysoké částky k výplatě. Nadprůměrné jsou mzdy v Praze a ve Středočeském kraji, obecně jsou na tom hůře lidé na Moravě. I dvě sousední města, vzdálená od sebe třeba jen dvacet kilometrů, ale každé v jiném kraji, nabízejí lidem jiné platové příležitosti. Například truhlář v Hradci Králové může počítat s průměrnou hrubou mzdou 13 010 korun, v sousedních Pardubicích bude mít plat téměř o tisíc korun nižší.



Učitelem za devět nebo čtrnáct tisíc korun



Různé výše platů ve stejném oboru nejsou jen záležitostí různých krajů. Rozdíly v odměňování se dají postřehnout i při pozorném čtení nabídky volných míst pro stejné profese v jednom městě. Pochopitelné je to tam, kde není plat stanoven podle tarifů, ale dohodou mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Rozdíly mohou být však i u povolání, kde je plat přesně dán mzdovými tabulkami.

Platová nabídka jedné základní školy pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na druhém stupni může být v rozmezí od osmi a půl do dvanácti a půl tisíce korun. Požadavek jiné základní školy na učitele ve stejném městě s aprobací českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy se pohybuje od devíti a půl do čtrnácti tisíc sto čtyřiceti korun. V případě druhé pracovní nabídky jde zřejmě o požadavek na kantora s dlouholetou praxí, a proto je i platová nabídka vyšší. Navíc má každá škola ve financování určité rezervy. Každá škola dostane určitý objem peněz pro rozpočtový rok. S nimi pak hospodaří. Ze svých rezerv na základě dobrých výsledků může navrhnout ředitel školy k platu učitele osobní ohodnocení sestávající z různých položek.

Výše ročního objemu finančních prostředků není pro všechny školy v republice stejná, a tak se může projevit rozdílnost platů," vysvětluje Miroslav Marinčák, vedoucí ekonomického a personálního oddělení Školského úřadu v Kroměříži.



Vyšší platy znamenají také vyšší životní náklady



Odejít za vyšším platem do jiného města znamená také skoro vždy i vyšší životní náklady. Proto než se člověk k tomuto kroku rozhodne, měl by vzít v potaz například i to, že v různých městech se platí různě vysoké částky za nájmy případně podnájmy. Mezi dražší patří bydlení v Praze, Brně i ve Zlíně, ale například i Mladé Boleslavi. Při koupi bytu tady zaplatíte částku v rozmezí od osmi set tisíc do dvou milionů. Měsíční pronájem bytu 3+1 v centru Zlína stojí osm tisíc korun. V okrajové části Prahy přijde na stejné peníze podnájem bytu 1+1. Poznání, že jsou kolegové v jiných krajích ohodnoceni vyšším příjmem, může přinést dokonce i psychické problémy. Na lidi skutečně může působit to, že mohou jinde dostat za svou práci vyšší mzdu. Na jednoho demotivačně, to znamená, že se uzavře do sebe, a pro někoho je povzbuzujícím impulzem třeba k odstěhování," říká Jaroslav Valenta z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Uherském Hradišti.



Porovnejte si svůj plat s ostatními zaměstnanci! Hlídejte si odpracované hodiny



V každém případě by si měli lidé vždy pohlídat počet odpracovaných hodin a zjistit platný mzdový tarif, do kterého díky dosažené kvalifikaci a praxi patří. Mám dojem, že řada zaměstnavatelů, ale také řada ekonomických poradců v oblasti odměňování, nejen žádná pravidla odměňování neuznává, ale ani neví, že nějaká existují a že jsou závazná. Nikdo by neměl zapomínat, že v našem právním řádu platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá.

Zákon o mzdě je minimum, které by měli ovládat nejen zaměstnavatelé, ale měli by je znát i zaměstnanci, aby mohli účinně a včas bránit svá práva," radí Zlata Cilečková z Úřadu práce v Uherském Hradišti. Zásadně v rozporu se zákonem je podle jejího mínění stanovení mzdy ve výši minimální mzdy. O minimální mzdě panuje pověra, že pokud ji zaměstnavatel sjedná jako základní mzdu, neporuší zákon. To je však omyl, protože minimální mzda není forma mzdy, kterou by bylo možné zaměstnanci stanovit nebo s ním sjednat jako odměnu za vykonanou práci. Jedná se o tu nejnižší částku, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci v pracovním poměru," zdůrazňuje Zlata Cilečková.

Kolik korun si vydělají v jednotlivých krajích Kraj ředitelé velkých podniků poradce ve výpočetní technice účetní poštovní

doručovatel Praha 156 067 33 283 21 299 14 867 Středočeský 82 728 24 511 17 977 nezjištěno Jihočeský 84 739 23 487 16 156 nezjištěno Plzeňský 119 785 22 078 16 705 nezjištěno Karlovarský 106 710 nezjištěno 16 883 nezjištěno Ústecký 98 828 27 427 17 307 nezjištěno Liberecký 91 728 20 823 14 949 12 826 Královéhradecký 115 015 20 155 15 236 12 293 Pardubický 81 650 21 437 14 989 12 939 Vysočina 74 037 25 285 13 446 nezjištěno Jihomoravský 91 740 nezjištěno 14 880 13 511 Olomoucký 75 540 18 878 14 979 12 932 Zlínský 75 056 18 931 14 978 11 985 Moravskoslezský 88 558 17 904 15 776 12 447

Poznámka: Hrubá měsíční mzda

Pramen: Trexima