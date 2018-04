Stiglitz - ekonom kontroverzních názorů

Joseph Stiglitz je jedním z nejuznávanějších amerických ekonomů. O jeho prestiži svědčí i to, že se letos stal jedním ze tří držitelů Nobelovy ceny za ekonomiku.Stiglitz se zprávu o získání tohoto ocenění dozvěděl ráno, když si chystal snídani. "Rychle jsem vyměnil obvyklou kávu za šampaňské," řekl nedávno v jednom z rozhovorů. Stiglitz se však v posledních letech "proslavil" i kritikou Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Přitom v první jmenované instituci dva a půl roku působil jako hlavní ekonom. Právě fakt, že stále silněji kritizoval kroky Světové banky, měnového fondu i americké vlády při řešení finančních krizí a způsob, jakým byly v Rusku prováděny tržní reformy, zřejmě stál Stiglitze v roce 1999 místo. I když sám zdůvodnil svůj odchod tím, že získá více prostoru na prezentaci svých názorů. Zůstal však speciálním poradcem šéfa Světové banky Jamese D. Wolfensohna, což svědčí, že jej uznávají i jeho protivníci. Na jméno mu však nemůže přijít například předseda ODS Václav Klaus, který nesouhlasí s jeho negativními názory na transformaci české ekonomiky. Vědec totiž několikrát kritizoval českou kuponovou privatizaci, která podle něho "není právě velkým úspěchem". V narážce na Stiglitzem zmíněné špatné mzdové podmínky vzdělaných pracovníků v Česku pak Klaus dokonce nedávno amerického vědce nepřímo vyzval, aby vrátil profesuru. Joseph Stiglitz se narodil v únoru 1943 v ocelářském městě Gary v Indianě, z něhož pocházel i další významný ekonom Paul Samuelson. Stiglitzův otec Nathaniel byl pojišťovací agent a ještě předloni, v 92 letech, toto zaměstnání vykonával. I matka Charlotte ve svých 81 stále učila děti angličtinu. Po střední škole šel Stiglitz studovat na Amherst College. Doktorát udělal na technologickém institutu v Massachusetts a pak se stal odborným asistentem v Cambridgi. Jeho kariéra pokračovala na univerzitě v Yale, kde získal profesuru již ve věku 27 let. Působil i na univerzitách v Princetonu, Oxfordu a Stanfordu. V 29 letech byl jmenován šéfem Ekonometrické společnosti a členem Národní akademie věd. V roce 1979 obdržel prestižní medaili Johna Batese Clarka, kterou udělují američtí ekonomové svému kolegovi ve věku do čtyřiceti let. O dva roky později stejnou medaili dostal i Michael Spence, s nímž Stiglitz letos ještě spolu s Georgem Akerlofem získal Nobelovu cenu a finanční odměnu téměř milion dolarů. Stiglitz měl v posledních letech i stále větší vliv v politice. Za prezidenta Billa Clintona byl jmenován do jeho Rady ekonomických poradců a o dva roky později se stal jejím prezidentem. Politický vliv měl i za svého více než dvouletého působení ve funkci hlavního ekonoma Světové banky. Z ní se vrátil na akademickou půdu. Osmapadesátiletý Joseph Stiglitz je ženatý. Jeho manželka Jane Hannaway podobně jako on učila na na Stanfordově univerzitě. Mají spolu čtyři děti a nejstarší dcera Siobhan žije v České republice, kam přijela po revoluci učit angličtinu.