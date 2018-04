Stipendia: máte nárok na peníze?

Ať bydlíte na koleji nebo na privátě, bude vás to něco stát. Počítat byste měli měsíčně se dvěma až pěti tisíci korunami, podle kvality ubytování. Část peněz však můžete dostat do své peněženky zpátky. Stačí, když si ve škole zažádáte o ubytovací stipendium. A ani nebudete muset nikomu vysvětlovat, jestli peníze použijete na kolejné, na zaplacení podnájmu nebo třeba na dopravu z domova do školy. Studenti jej obvykle dostávají zpětně jednou za čtvrt roku.

Podmínky stanoví škola a nikdo jiný

Nejčastější požadavky škol jsou:

■ bydlíte v jiném okrese, než kde se vzděláváte

■ nepřekročíte standardní délku studia daného oboru

■ musíte studovat v denní formě

■ nestudujete v rámci zahraniční rozvojové pomoci

To jsou obecné podmínky, podle kterých ministerstvo školství uvolňuje peníze na ubytovací stipendium, poslední slovo však má konkrétní škola. Závazné informace tedy hledejte na vlastním studijním oddělení nebo ve stipendijním řádu.

Může se totiž stát i takový případ, že ač sourozenci Lucie a Tomáš bydlí i studují v Hradci Králové, jeden z nich ubytovací stipendium dostane, druhý ne. Lucka totiž studuje na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, Tomáš je na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. A každá z těchto škol má jiná pravidla.

Zatímco na většině vysokých škol nemají studenti, kteří bydlí v místě, kde studují, na ubytovací stipendium nárok, na Univerzitě Karlově příspěvek dostanou. Jak vysvětluje Václav Hájek, tiskový mluvčí Univerzity Karlovy: „Stipendium pro takové studenty je však nižší, v loňském akademickém roce 245 korun měsíčně, protože ho hradíme z prostředků univerzity.“

Jste v prváku? Požádejte včas

Na počátku vás nemine trocha administrativy. Budete muset vyplnit písemnou nebo elektronickou žádost a doručit ji na své studijní oddělení. Studenti prvních ročníků by to měli stihnout do začátku akademického roku, nejčastější termín je 1. října. Mnohé školy berou žádost jednou provždy – podáte ji v prvním ročníku a dál se nemusíte starat. Výjimkou je pražská ČVUT – systém databáze studentů automaticky vyhodnotí, kdo má na peníze nárok, a pošle mu je na účet. A vůbec není třeba se zaobírat formuláři.

Bez účtu v bance to nepůjde

Jedinou podmínku, kterou mají všechny školy, je účet. Nikomu nebudou stipendium posílat složenkou nebo dávat v obálce do ruky – bankovní převod je samozřejmostí.

K žádosti obvykle není třeba nic dokládat – škola si vše ověřuje v databázi studentů. Jen na Univerzitě Karlově, kde je ubytovací stipendium poskytováno v několika kategoriích podle sociální potřebnosti, je u vyšších příspěvků potřeba doložit, že pobíráte přídavky na děti.

Studenti soukromých škol: můžete to zkusit také

I v případě, že nestudujete na veřejné vysoké škole, ale studium si platíte, můžete se pokusit o ubytovací stipendium požádat. „Ministerstvo školství poskytuje našim studentům příspěvek na základě výjimky. Podmínkou je kromě jiného, aby se student vzdělával v akreditovaném studijním programu. V minulém roce byla výše ubytovacího stipendia 650 korun měsíčně,“ popisuje Markéta Volkánová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze.

Možná dostanete i další peníze

Kdo je v tíživé finanční situaci, může prostřednictvím školy požádat o sociální stipendium. Nárok na ně mají ti, kdo už od státu pobírají přídavky na dítě, a to v takzvané zvýšené míře. To znamená, že rodina studenta nemá měsíčně víc než 1,5 násobek životního minima a dostává přídavek 810 korun. Pro ilustraci rodiče s jedním vysokoškolákem by museli mít příjem nižší než 11 595 korun čistého. Student pak má ještě nárok na sociální stipendium, které je v současné době 1 620 korun. Žádá na studijním oddělení své školy a jako přílohu musí doložit potvrzení ze sociálního odboru, že přídavek na dítě pobírá.

Pečliví studenti se mohou těšit na prospěchové stipendium. Školy ho poskytují až na základě předchozích studijních výsledků a samozřejmě jen těm nejlepším z nejlepších. Protože se podmínky výrazně liší, je nejlepší prostudovat stipendijní řád své školy.

Ubytovací stipendium na jednotlivých školách

Uvedená výše ubytovacího stipendia je orientační – jeho přesnou výši školy rozpočítají podle množství požadavků počátkem akademického roku.

■ Česká zemědělská univerzita v Praze: 840 korun

Student nesmí mít místo pobytu shodné s místem studia.

■ České vysoké učení technické v Praze: 830 korun

O stipendium není třeba žádat, informační systém vyhodnotí automaticky, kdo má nárok.

■ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: 565 korun

Student nesmí mít bydliště v okr. České Budějovice.

■ Masarykova univerzita v Brně: 900 korun

Student nesmí mít bydliště v okr. Brno-město, musí být zapsán v prvním studijním programu na VŠ v České republice.

■ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: 600 korun

■ Technická univerzita v Liberci: 950 korun

Škola žádá, aby studenti podali žádost co nejdříve.

■ Univerzita Palackého, Olomouc: 750 korun

Stipendium může být přiznáno, i když student žije v okrese Olomouc, a to na základě jeho písemné žádosti adresované rektorovi. Podmínkou však zůstává trvalé bydliště mimo území Statutárního města Olomouce a dojezdová vzdálenost vyšší než 45 minut.

■ Univerzita Hradec Králové: 950 korun

Student nesmí mít bydliště v dojezdové vzdálenosti od místa výuky.

■ Univerzita Karlova v Praze: 245 až 2 392 korun

Škola poskytuje stipendium i studentům, kteří bydlí v místě výuky (245 korun), jinak ubytovací stipendium ve třech pásmech: základní 610 korun, ve zvýšené míře (podle sociální potřebnosti) 1 420 nebo 2 392 korun. Žádosti o stipendium bude možno podávat elektronicky od 19. října 2007. Žadatel může mít v minulosti nejvýše dvě neúspěšná studia.

■ Univerzita Pardubice: 700 korun

Studenti prvních ročníků musí požádat do 1. října 2007. Stipendium se vyplácí měsíčně, zpětně. Student nesmí mít bydliště v okr. Pardubice a ve stanovených obcích z jiných okresů v dojezdové vzdálenosti 45 minut od místa výuky.

■ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 740 korun

Student musí mít bydliště v jiném okrese, než kde studuje.

■ Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: 700 korun

Žadatel nemůže mít bydliště v okr. Brno-město.

■ Vysoká škola báňská – Tech. univerzita Ostrava: 950 korun

Studenti prvních ročníků musí požádat do 31. října 2007. Nesmí mít bydliště v dojezdové vzdálenosti od místa výuky (dle rozhodnutí rektora).

■ Vysoká škola ekonomická v Praze: 1 000 korun

Škola vyplácí čtvrtletně, vyloučeni jsou pražští studenti.

■ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Výše bude stanovena v průběhu listopadu, písemnou žádost je třeba odevzdat na děkanátě fakulty.

■ Vysoká škola polytechnická Jihlava: 650 korun

Student nesmí mít bydliště v okr. Jihlava.

■ Vysoké učení technické v Brně: 550 korun

Nárok mají studenti, kteří mají aktivní studium a jejich adresa trvalého bydliště není shodná s místem, kde se nachází škola.