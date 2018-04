Stipendijní nebo svatební pojištění: způsob, jak našetřit peníze

Princip stipendijního nebo svatebního pojištění spočívá v pojištění ochrany dítěte i plátce pojistného pro případ úrazu či smrti a zároveň naspoření určité finanční částky v delším časovém horizontu. Základem je placení pravidelných příspěvků, jejichž frekvenci si zvolíte sami. Výše vkladu záleží na sjednané cílové částce, která je neomezená. „Minimální pojistné jsme stanovili na 350 korun měsíčně, maximální výše příspěvku záleží na potřebách klienta,“ říká Lenka Libánská, vedoucí marketingu ING Pojišťovny. Měsíční pojistné by však mělo odpovídat minimální pojistné částce, která činí 50 000 korun.

Účel spoření není stanoven, váš potomek může peníze utratit za cokoli. „Peníze lze použít například na financování studií, na pořizování výbavy nebo zařízení domácnosti,“ vysvětluje Martina Kurfirstová, tisková mluvčí Generali Pojišťovny.

Nároky plynoucí z pojištění zůstávají zachovány, i když se ten, kdo pravidelně přispívá, nedožije konce sjednané doby. V takovém případě však končí povinnost platit a dítě obdrží každý měsíc důchod ve výši stipendia. „Vyplácení tohoto důchodu je ukončeno právě zahájením výplaty stipendia,“ upřesňuje Libánská.

Chybí státní podpora

Chcete se dozvědět více o možnostech pojištění? Navštivte tuto sekci . Oba produkty fungují na podobné bázi jako Oba produkty fungují na podobné bázi jako kapitálové životní pojištění - pokrývají totiž pojištění pro případ dožití, smrti a trvalé invalidity způsobené úrazem. I stipendijní a svatební pojištění je jednou z odečitatelných položek z daňového základu , naspořené peníze se vám navíc zvýší o podíl na zisku pojišťovny, což se například při ukládání na vkladní knížku nestane.

Chybí ale státní podpora. „Nemyslím si, že by uzavření životní pojistky pro děti ihned po narození bylo výhodné. Nemá cenu spořit prostřednictvím někoho jiného, výnosy z těchto produktů jsou stejné jako výnosy z fondů. V současné době se vyplatí investovat tam, kde můžeme počítat s příspěvkem od státu nebo zaměstnavatele,“ říká analytik Ivo Nejdl z Raiffeisen Bank.

Je tedy z dlouhodobého hlediska výhodné vložit peníze právě do těchto produktů? „V případě stipendijního a svatebního pojištění spíše rozhoduje psychologie zabezpečení - je to přece relativně přínosné a využitelné v budoucnosti. Je zde však velká míra rizika a nejistoty, protože spoříme, aniž víme, co za několik let bude,“ říká Karel Klimeš z Liberálního institutu.

Problém může nastat i při výběru finančního domu. Zatímco v jiných zemích jsou služby tohoto typu v běžné nabídce pojišťoven, tuzemský trh má ještě co dohánět. Stipendijní a svatební pojištění mají ve své nabídce pojišťovny Generali a ING, zatímco Česká pojišťovna nabízí Sdružené pojištění mládeže, které je obdobou zmiňovaných produktů.

Peníze lze použít na cokoli

Kdy vaše dítě peníze obdrží? Část třeba už v patnácti letech, se zahájením studia na střední škole. Anebo o čtyři roky později, stipendium pak bude sloužit k pokrytí vysokoškolských nákladů. „Kdy začne být sjednané stipendium vypláceno, záleží na datu stanoveném v pojistné smlouvě,“ informuje Libánská.

Potřebnou částku získá potomek buď jednorázově, nebo formou stipendia, tedy měsíční částky vyplácené po určitou dobu. „Platba stipendia záleží na potřebách a představách klienta, zahájení studia ani uzavření sňatku není podmínkou pro výplatu,“ říká Libánská. Naspořené peníze navíc můžete utratit, za co chcete. „Pojišťovna nehlídá, jestli klient vyplacené pojistné plnění skutečně použije pro účely získání stipendia či založení šťastného manželství. Jde čistě o pracovní název, způsob využití prostředků záleží pouze na klientovi,“ vysvětluje Kurfirstová.

Podmínkou není uzavření sňatku

Ty tam jsou doby, kdy věno bylo jednou z podmínek manželství. Založení rodiny je však finančně stále náročnější. A tak se mladí lidé spoléhají na výpomoc od rodičů. Kde na to ale pořád brát peníze? Jednou z možností je založení svatebního pojištění dítěti. To funguje na stejném principu jako stipendijní - uzavřete smlouvu a pravidelně spoříte. I vyplacení peněz je stejné: buď jednorázově, nebo pravidelnou rentou po smluvenou dobu. „Dítě dostane sjednanou pojistnou částku u příležitosti uzavření sňatku, nejpozději však do sedmi let po konci pojištění, to je nejpozději ve 25 letech věku,“ informuje Libánská.

Cílová částka může být vyplacena už při dosažení plnoletosti. Tehdy totiž končí doba placení pojistného. V případě, že se ten, kdo přispívá, nedožije sjednaného konce pojištění nebo se v jeho průběhu stane plně invalidním, automaticky končí povinnost platit. „Nároky plynoucí z pojištění ale zůstávají zachovány,“ dodává Libánská.

Kdy začít se spořením? Záleží na tom, jakou cílovou částku chcete naspořit. Čím dříve, tím lépe. Uzavřete-li pojištění krátce po narození dítěte, můžete platit nižší měsíční příspěvky a přitom i tak našetřit dostatek peněz.

Kolik lze dítěti naspořit

Novopečený otec se rozhodl pro svého syna uzavřít studijní životní pojištění. Syn dostane pojistné plnění s nabytím 18. roku života. Pojistná částka činí 250 000 korun.