Stížnosti na banky se začínají hrnout

Schlossberger: Lidé si stěžují hlavně na věci, které nemohu řešit Po sto dnech ve funkci už má finanční arbitr Otakar Schlossberger svůj tým lidí, kteří mají řešit stížnosti klientů na banky, kompletní. Zatím se však na něj lidé obracejí hlavně s problémy, s kterými jim pomoci nemůže. Máte už nějaké stížnosti? Není jich hodně, zatím tak tři desítky, ale bohužel skoro všechny z let před účinností zákona. Hlavně z loňského roku, teď chodí tak z listopadu, takže myslím, že zhruba v červnu začnou chodit lednové případy. Klient se nejdříve musí domáhat vyřešení svých potíží v dané instituci a teprve pak může jít k nám, takže časový posun je dost velký. Navíc ve většině případů si klienti stěžují na věci, které nejsou v naší kompetenci, jako je cenová politika bank, chování zaměstnanců, neposkytnutí úvěru, na problémy v oblasti cenných papírů. A ty věci z loňského roku by byly zajímavé, ale nemohli jsme je řešit. O co šlo konkrétně? Třeba o odcizenou platební kartu klienta, kdy i poté, co ji zablokoval, bylo z karty odčerpáno. Ale ne přes bankomat, ale přes dobíjení mobilního telefonu, tedy přes předplatní karty, a k tomu by docházet nemělo. Ale i případy, které odmítáme, jsou pro nás vodítkem a některé jsou až úsměvné. Co třeba máte na mysli? Obsahem jednoho dopisu banky klientovi bylo, že banka nemůže podat vysvětlení, proč došlo k tomu a tomu, protože všichni pracovníci, kteří o případu věděli, dostali výpověď. I to se může stát. Máte už nějaké stížnosti, které můžete řešit? Jsou tu případy týkající se Union banky a těch by mohlo být tolik, kolik je tam platebních příkazů. Klienti si stěžují na to, že jim nebyly provedeny platební příkazy. Takže jsme zahájili řízení a bude vydán nález. Ještě ale vše diskutujeme s právníky České národní banky. A jak to vypadá? Zatím naše poznatky vedou k tomu, že banka měla platební příkazy provést, a to, že tak neučinila a nebyla schopna dostát svým závazkům, je její problém. Stále funguje jako banka. Takže my se držíme zákona a posuzujeme, zda banka dodržela lhůty v platebním styku, a to, že byly zavřeny pobočky, z tohoto pohledu nic neznamená. Na co by tedy měl klient Union banky nárok, pokud rozhodnete v jeho prospěch? Klient bude mít nárok na provedení platby a na ušlý úrok za uplynulou dobu. Ta částka třeba vyjde na několik set korun, ale jde spíše o princip. Je otázka, jestli se k těmto penězům potom klient vůbec dostane. Když ČNB odejme licenci a banka spadne do konkurzu, pak nedostane asi nic, protože věřitelé se budou uspokojovat podle svých podílů... A platební příkaz už taky proveden nebude? Když se odejme bance licence, tak už ne.