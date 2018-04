Nová obchodnická past: Rozbalíš, neodmítneš včas a pak už jen platíš

Holítko nazvané Good Shave však není jediný háček, na který se mohou zákazníci nachytat. Kdo do 14 dnů po obdržení uvítacího balíčku písemně neodmítne doručování dalších zásilek, dostane se do pasti. Následují další a další balíčky, které již nelze odmítnout a lapený zákazník jen platí a platí.

Na tuto obchodní praktiku, kterou v Česku na zákazníky zkouší firma Westerfield International, upozornil redakci iDNES.cz pan František z Prahy. Je již v důchodu a nedokáže si vybavit, co přesně mu po telefonu říkali. Když balíček na jeho adresu dorazil, nebyl doma, proto zásilku rozbalili jeho synové. Z přiložených dokladů se pak důchodce dozvěděl, že musí jednat velmi rychle.

Dočetl se, že rozbalenou zásilku již nelze vrátit, tak raději přiloženou fakturu na 149 korun zaplatil, aby se nemusel s firmou Westerfield International dohadovat. A písemně jí dal na vědomí, že zasílání dalších balíčků odmítá. Břity přímo do schránky měly totiž na jeho adresu chodit každý druhý měsíc. A to po neomezenou dobu.

„Hrozně mě to rozčílilo. Jak je něco takového vůbec možné? Nevím jak si mě našli a jak na mě tato společnost získala kontakt. Mám mobilní telefon na dobíjecí kartu, paušál nemám,“ stěžuje si důchodce.

A není to ojedinělý případ. Stížnosti na praktiky společnosti Westerfield International se množí. Potvrzuje to Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

„Společnost Westerfield International mající sídlo ve Švýcarsku obvolává české domácnosti se záminkou ankety zjišťující používání holicích strojků. Odměnou trpělivému volanému má být darovaný výrobek. Dárek po telefonu ale rozhodně není zadarmo, navíc se společnost snaží zavázat zájemce k pravidelnému odběru výrobků,“ říká Lukáš Zelený a radí, jak se v podobné situaci bránit a na co má zákazník právo.

Má firma právo podmínit si vrácení zboží jen v případě, že je balíček nerozbalený?

Rozhodně ne. Smluvní podmínka, kterou podnikatel omezuje nebo vylučuje právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, je bez právních účinků, nepřihlíží se k ní. V tomto ohledu se prostě nelze odchýlit od zákonné úpravy chránící spotřebitele. Zákon sice zná jednu výjimku z práva na odstoupení, a to vynětí zboží z hygienického obalu, ale to není tento případ.

To znamená, že pan František měl právo holítko vrátit, i když doma balíček rozbalili?

Samozřejmě. Spotřebitel má právo si zboží objednané po telefonu poté, co jej převezme, rozbalit a prohlédnout.

Jak by měl zákazník postupovat, aby se vyhnul dalším obtěžujícím zásilkám?

Když už bylo zboží po telefonu objednáno a zásilka je na cestě, pak hned po jejím převzetí ji rozbalit, důkladně si přečíst všechny přiložené dokumenty a v případě nejasností kontaktovat naši bezplatnou poradnu. Pak co nejdříve po obdržení zásilky odstoupit od smlouvy a vše vrátit. Pro oznámení odstoupení od smlouvy se sice písemná forma nevyžaduje, lze ji však jen doporučit, snáze se totiž prokazuje. Podnikatel má ze zákona povinnost poskytnout spotřebiteli vzor odstoupení od smlouvy, jeho podobu určuje nařízení vlády. Jeho neposkytnutí se pokládá za nesplnění poučovací povinnosti o právu od smlouvy odstoupit.

V obchodních podmínkách společnosti Westerfield je uvedeno, že zákazník musí stornovat zasílání dalších balíčků ve 14denní lhůtě po obdržení uvítacího balíčku. Jaký je váš názor na takovou podmínku?

Jestliže během telefonického rozhovoru při objednávání uvítacího balíčku či balíčku na zkoušku jasným a srozumitelným způsobem zaznělo, že spotřebitel uzavírá smlouvu na dobu neurčitou, jakým způsobem ji může ukončit, včetně informace o právu od smlouvy odstoupit, že jejím předmětem je jednorázové zaslání holítka a následovat budou náhradní břity v pravidelném intervalu a kolik tyto další zásilky budou spotřebitele stát, pak skutečně uzavřel smlouvu na dobu neurčitou a může od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů od obdržení první zásilky podle § 1829 odst. 1 písm. c) nového občanského zákoníku a po uplynutí této lhůty má právo tuto smlouvu vypovědět. Není-li výpovědní lhůta stanovena v obchodních podmínkách, určuje její délku nový občanský zákoník v § 1999 odst. 1, což znamená, že smlouvu lze ukončit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

A co když firma po telefonu nesdělí, že může odstoupit od smlouvy do 14 dnů?

Pokud během hovoru opomene podnikatel poučit spotřebitele o jeho právu na odstoupení nebo nejpozději se zásilkou neposkytne spotřebiteli vzorový formulář pro odstoupení, pak se 14denní lhůta prodlouží na jeden rok a 14 dnů.

Ale pan František si vůbec nepamatuje, co mu po telefonu říkali.

Nepamatuje-li si spotřebitel obsah hovoru, je lepší si počínat opatrně, pokud se nechce ze strany podnikatele vystavit neustálému upomínání o platby hrozbami soudem a exekucí. Je-li si spotřebitel jistý tím, co kdo řekl a neřekl, může trvat na svém a jako důkaz tvrzení podnikatele vyžadovat předložení záznamu hovoru. Nicméně i tak musí počítat s tím, že to nebude snadné.

Je možné podat na firmu podnět u ČOI?

Samozřejmě, je to možné. Česká obchodní inspekce může provést kontrolu dodržování zákazu nekalých praktik a plnění jiných povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele, jako je informování o ceně, právech z vad zboží a jak je uplatnit.

A co když panu Františkovi přijde další balíček, i když smlouvu vypověděl?

Pokud by podnikatel zasílal zboží přes nikdy neexistující, či již ukončený závazek, a to opakovaně, a nutil by spotřebitele k jeho vracení či zaplacení, dopustil by se agresivní obchodní praktiky, za kterou mu hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun (dle § 24 odst. 1 písm. a) a odst. 12 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele).