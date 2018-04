Sto otázek a odpovědí na téma, zda vás ohrožuje finanční krize

Nejčastější dotazy

1. Jsou nějak ohroženy peníze na účtu v bance?

Nemyslím si to. Peníze na běžném i spořicím účtu jsou v bezpečí, pojištěné na 90 procent a na 25 tisíc eur. Vláda již schválila i navýšení pojistky na dvojnásobek (50 000 eur).

2. Mám víc účtů u několika bank, vztahuje se limit pojištění na každý z nich?

Ano. Pokud máte peníze například ve třech bankách, jste pojištěn třikrát, to znamená zatím maximálně na 3 x 25 000 eur (3 x 600 000 korun).

3. Jak se bude krize vyvíjet v Česku?

Krizi pocítíme především proto, že jsme si již zvykli na poměrně vysokou životní úroveň. Očekávám, že dojde ke zpomalení ekonomického růstu, zvýšení nezaměstnanosti, poklesu cen nemovitostí. Podnikatelé by měli mít raději větší finanční rezervu, banky budou méně ochotné půjčovat. Čekám, že situace bude vážná, nikoliv však nějakým způsobem tragická.

4. Kam v současné době investovat volné peníze?

Na tuto otázku nelze bez dalších informací od vás odpovědět. Obecně platí, že peníze by vždy měly sloužit k tomu, abychom si je užívali dnes i v budoucnosti. Ty pro budoucnost by měly být rozloženy do pojistek, vkladů a fondů různého typu.

na dotazy odpovídá Vladimír Fichtner - finanční poradce a analytik, generální ředitel poradenské společnosti KFP - absolvent VŠE - pracoval jako analytik a makléř, později jako portfolio manažer fondů PPF - působil ve společnosti Pioneer Investments jako portfolio manažer, později jako generální ředitel české dceřiné společnosti a jako ředitel marketingu pro tzv. New Europe - v roce 2003 začal podnikat v oblasti finančního poradenství - vyučuje a koučuje osobní i firemní bankéře

5. Jsou na místě obavy o peníze, které jsem naspořil na životním pojištění u ING?

O to bych se určitě neobával. I z příkladu Spojených států nebo Evropy je jasně vidět, že střadatelé nebo majitelé pojistek (fyzické osoby) se nemusí bát, že přijdou o peníze u velkých bankovních ústavů nebo pojišťoven. A ING k těm velkým patří, stejně jako většina bank a pojišťoven v České republice.

6. Plánoval jsem ještě tři roky platit stavební spoření. Nemám raději peníze vybrat? Bojím se poklesu úroků.

Smlouvu neukončujte a peníze nevybírejte. Úroky na stavebním spoření jsou smluvně dané a garantované. U smluv z roku 2003 to byla obvykle 2 procenta, u starších smluv i víc. Navíc na smlouvě starší než pět let máte vyšší státní podporu, až 4 500 korun ročně.

7. Je teď vhodný čas vzít si hypotéku? Jak se budou dál vyvíjet úrokové sazby a jak cena nemovitostí?

Sazby půjdou do budoucna spíše dolů, proto doporučuji roční fixaci. Obecně platí, že za rok budou ceny nemovitostí nižší.

8. Je při krizi nejvhodnější doba na investování do akcií?

Doba je určitě příznivější pro nákupy než prodeje. Nejbezpečnější je ukládat peníze pravidelně po menších částkách a rozložit tak riziko. Někdy nakoupíte výhodněji, jindy méně výhodně, ale takto to zprůměrujete.

9. Jak se projevuje finanční krize na českých podílových fondech?

Nejvíce nyní ztrácí fondy akciové, ale u nich se to dá předpokládat. Větší problém je to, že procenta ztrácí i fondy peněžního trhu, u kterých to jejich podílníci nečekají.

Kde jsou peníze pojištěné a kde ne Ano - běžný účet - spořicí účet - vkladní knížky - termínovaný vklad - stavební spoření - vklady v družstevních záložnách Pojistka platí pro vklady domácností i firem. Vklady jsou pojištěné do 90 procent, maximálně do výše 25 000 eur – asi 600 000 korun (vláda schválila stoprocentní pojistku do 50 000 eur – asi 1 200 000 korun). Ne - penzijní připojištění - podílové fondy - investiční a kapitálové životní pojištění

Banky

10. Jsou banky v Česku také ohrožené světovou finanční krizí, mám se obávat o finance na účtu?

Neobávám se o ohrožení vkladů. Jsou nyní pojištěny do 90 procent, maximálně do 25 000 eur. Vláda už schválila navýšení pojistky na 50 000 eur.

11. Všude se mluví o pojištění vkladů pro fyzické osoby, jak jsou na tom firmy?

V Česku jsou pojištěny i firemní účty. Limit je však stejný jako pro občany. Pro zajištění větších částek je je dobré mít peníze u několika bank.

Křištálová lupa 12. Pokud by se některá banka takzvaně položila, dokdy dostanou střadatelé garantované peníze?

Podle zákona o bankách je Fond pojištění vkladů povinen vyplatit peníze do 3 měsíců od doby, kdy ČNB fondu oznámí, že banka není schopná dostát svým závazkům. Ale pozor! Toto oznámení ČNB nevydá hned při "uzavření poboček banky", ale až když je bance odejmuta licence nebo je na ni prohlášen konkurz. A to může trvat i několik měsíců.

13. Mám uložené peníze, které jsou nad limit pojištění na ING spořicím účtu. Je to bezpečné?

O peníze v ING se nebojte.

14. Nehrozí nám měnová reforma jako v roce 1953?

V tuto chvíli věřím tomu, že nehrozí.

15. Bylo by řešením převést finance do zahraničních bank?

Nepovažuji vklady v bankách v tuto chvíli za ohrožené a nemyslím, že by bylo třeba je převádět do zahraničí.

16. Mám peníze v záložně Fio. Nemohu o ně přijít?

Pro vklady v družstevních záložnách dnes platí stejné podmínky pojištění vkladů jako pro vklady v bankách. Ministr Kalousek při novelizaci podmínek pojištění vkladů kampeličky zvlášť nejmenoval, ale nepředpokládám, že by se kampeliček netýkala.

17. Věřím, že ČSOB nepadne, ale už nevěřím tomu, že ztráta nebude mít na klienty žádný dopad. Nehrozí například, že banka zvýší poplatky za služby nebo utlumí rozvoj?

Může se to odrazit i na poplatcích, ale na druhou stranu na trhu existuje konkurence a v dobách krizí ceny služeb v rámci konkurenčního boje spíše klesají. Spíše bude těžší si peníze půjčit. Banka bude obezřetnější v této oblasti.

18. Prý je celkem v Česku uloženo víc než 1 650 miliard korun, ale ve Fondu pojištění vkladů je jen 10 miliard. Co by se dělo, kdyby zkrachovala třeba Česká spořitelna?

Vzhledem k významnosti České spořitelny ji stát nenechá zkrachovat a jako střadatelé o peníze nepřijdeme.



Cennosti

19. Vyplatí se investovat do zlata a diamantů? O zlato je nyní nebývalý zájem.

Vždy raději investuji do toho, o co je mezi širokou veřejností zájem nejmenší. Bývá to dobrým indikátorem nákupu. To neznamená, že diamanty a zlato nemohou být v portfoliu, ale nyní je asi horší doba na nákup než jindy.

20. Chci dát do aukce obraz po dědovi, o kterém si myslím, že má dost vysokou cenu. Je teď vhodná doba?

Obecně jsou nyní všichni obezřetnější při nákupech, a to nejen obrazů, ale situace za 1 až 2 roky může být ještě složitější. Za 3 až 5 let se situace určitě zlepší.

21. Mám koupit zlaté šperky?

Ne, platí se za zpracování, investičně se kupují cihly, pruty, mince. Momentálně ale zlato není levné.



Domácnost

22. Co poklesy na burze znamenají pro každodenní život lidí, kteří s ní nemají nic společného?

Ceny na burze ukazují, co si myslí investoři o ekonomické budoucnosti obchodovaných podniků. Jestliže ceny akcií klesají, investoři nevěří budoucnosti. Myslí si, že podniky budou mít nižší zisky, že budou muset například propouštět, a to už je něco, co se může dotknout každého normálního člověka.

23. Myslíte, že zlevní plyn?

Může k tomu dojít.

24. Jaký praktický dopad bude mít zpomalení ekonomiky na život běžných občanů? Znamená to, že mi třeba firma příští rok nepřidá?

Určitě se to může a bude stávat. Nižší nárůst mezd, nižší bonusy, vyšší nezaměstnanost (snad ne drastická, ale určitě vyšší než nyní).

25. Nehrozí, že kvůli krizi ceny potravin vyskočí nahoru?

Nemyslím si.

26. Může krize nějak ovlivnit výši sociálních dávek? Podporu v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek?

Jsou dané ze zákona, takže by se musel změnit zákon. To v kratším časovém horizontu a proto, že parlamentní volby budou za 2 roky, nepředpokládám.

27. Máme se bát zvýšení daní?

Krátkodobě ne, i vzhledem k tomu, jakou máme vládu. Dlouhodobě uvidíme i po volbách za dva roky.

28. Zajímá mě váš názor na vývoj ceny ropy.

V dobách recese nebo zpomalení ekonomického růstu klesá poptávka mimo jiné po ropě, takže spíše očekávám oslabení její ceny. Ale na ropu nejsem specialista.

Hypotéky

29. Je teď vhodný čas koupit nemovitost na hypotéku?

Pokud kupujete nemovitost a berete si hypotéku s rozmyslem, nemusíte mít obavu. V dobách recese, respektive zpomalení ekonomického růstu, se dá spíše počítat se snižováním úrokových sazeb, takže i hypotéka bude levnější – doporučuji proto roční fixaci.

30. Mám investovat naspořené peníze jako akontaci a začít stavět se současnou sazbou hypotéky? Jde o celkovou částku 3 miliony korun.

Obecně bych úspory nedával na akontaci, ale ponechal jako rezervu a investoval například do nějakých zajištěných fondů nebo jiných instrumentů. V těžkých časech můžete mít rezervu a zároveň mohou vaše peníze vydělávat.

31. Splácím už tři roky hypotéku. Může krize nějak čerpání mého úvěru ovlivnit?

Myslím, že nijak.

32. Připravuji stavbu rodinného domu. Tak za 2 roky budu potřebovat hypotéku. Jaký se dá předpokládat vývoj, který financování stavby ovlivní?

Dobře plánujte. Jednou z nejvíce nebezpečných věcí, které jsem jako poradce v životě potkal, je právě financování nemovitosti bez ohledu na souvislosti. Jinak ale očekávám, že hypoteční sazby budou za dva roky nižší než dnes

Zbytečně neutrácejte V následujícím období važte výdaje. Je lepší mít finanční rezervu třeba pro případ nezaměstnanosti.

33. Chystám se koupit byt a beru si půjčku 1,5 milionu. Co by se stalo, kdyby banka zkrachovala? Jaké jsou záruky, že nepřijdeme o byt, kterým ručíme?

Byt je váš a přišli byste o něj pouze v případě, že byste nebyli schopni dostát svým závazkům, tedy splácení hypotéky. Pokud by banka zkrachovala, úvěrové portfolio by nejspíš přebrala jiná instituce a hypotéku byste dál normálně spláceli.

34. Splácím hypotéku a mám teď i volné peníze. Je rozumné hypotéku doplatit, nebo raději nějak investovat?

Vzhledem k výši sazeb hypotečních úvěrů nebývá obecně vhodné hypotéku splácet předčasně. Za předpokladu, že peníze, které máte, budete investovat a neutratíte je. Takže doporučuji použít je jinde.

35. Mluví se o tom, že hypoteční banky zpřísní podmínky. Co to přesně znamená?

Bude složitější si půjčit, budete muset mít lepší bonitu – víc vydělávat. Banky budou opatrné při poskytování stoprocentních hypoték.

Investice

36. Mám přibližně 200 tisíc korun a přemýšlím, co s nimi. Rizika se nebojím. Co si myslíte o investici do českých akcií?

Já si dnes některé české akcie kupuji. Ale mám i nemovitosti, stavební spoření, fondy různého typu, firmu – celou škálu produktů. Nikdy nesázejte jen na jednu kartu.

37. Co si myslíte o investicích do ekonomik Číny, Indie či Brazílie? Dá se vůbec dnes odhadnout, které trhy jsou ohroženy recesí?

Raději nyní investuji do velkých společností rozvinutých ekonomik než do vámi zmiňovaných regionů. Pokud však do nich "chcete jít", doporučuji je spíše jako koření (5 až 10 %) než jako základ portfolia.

38. Jak mám investovat do akcií?

Ideálně pravidelně každý měsíc. Doporučuji i jednorázovou investici rozložit například do 3 až 6 měsíců a uložit několikrát stejnou částku. Pokud nemáte alespoň tři miliony korun, kupujte spíše akciové fondy. Teprve od tří milionů výše za část peněz přímo akcie.

39. Kde hledat informace o akciích?

Pro běžného investora lze využít analytické zprávy například společností Patria, zprávy na brokerjet, případně pro americké akcie www.morningstar.com.

40. Někdo radí akcie neprodávat, jiný zase raději prodat, aby neklesly pod původně investovanou hodnotu. Co vy?

Já neprodávám, ale spíše průběžně nakupuji. Pokud jsem něco měnil v posledním týdnu, prodával jsem částečně evropské akciové strategie a nahrazoval je americkými akciemi. Takže spíše držet, vydržet a pokud možno dokupovat.

41. Mám akcie Immofinanz AG a tratím. Co radíte?

Vzhledem k napjaté situaci developerů bych stále ještě prodal. Ale zároveň bych doporučil okamžitě investovat do nějakých jiných akciových strategií, například fondů, které investují do velkých podniků.

42. Investovala jsem u ING do Českého akciového fondu asi 100 tisíc korun, nyní je tam podstatně méně. Má cenu peníze vybrat a předejít větším ztrátám?

Jakékoliv rady na dálku bez znalosti všech souvislostí jsou velmi nebezpečné. Já bych peníze spíše přesunul do akciové strategie zaměřené na velké světové podniky – těm se podle mého názoru bude dařit lépe než akciím v rozvíjejících se zemích střední a východní Evropy. V žádném případě bych nedoporučil vybrat a nechat si pouze hotovost.

43. Vyplatí se teď nakupovat turecké akcie a mám se zbavit maďarských akcií?

Nakupovat turecké akcie se spíše nevyplatí. Maďarských bych se zbavil, ale až po poradě s tím, kdo vám je doporučil nakoupit a zná vaši situaci lépe.

snižte riziko Samotné akcie nakupujte, když máte alespoň 3 miliony. Jinak investujte do fondů, rozložíte tím riziko.

44. Radíte investovat do velkých firem. Proč padají akcie ČEZ, když elektřina se stále vyrábí a prodává?

Mám na mysli velké firmy z pohledu světového, ne středoevropského. Akcie ČEZ trpí obecně menší důvěrou investorů v rozvíjející se trhy a mezi ně stále patříme.

45. Obchoduji s akciemi. Co se stane, když jejich hodnota klesne na nulu a já nebudu mít na poplatky pro makléře?

Budete mu je muset doplatit, pokud je to tak ve smlouvě s makléřem formulováno.

46. V akciích jsem měl na počátku roku asi 600 tisíc korun, dnes už jsem přišel asi o 40 procent. Mám prodat polovinu s tím, že z uvolněných peněz nakoupím nyní levné akcie a s jejich nárůstem snížím dosavadní ztráty?

Pokles cen by neměl být důvodem výstupu, naopak. Je to důvod zůstat. Také doporučuji nespekulovat, to je nebezpečné. Klíčem úspěchu je dnes právě zachovat chladnou hlavu.

47. Mám peníze v dluhopisech. Jak myslíte, že ovlivní krize jejich vývoj?

Ceny kvalitních státních dluhopisů rostou, dluhopisy korporátní (firemní) a především bankovní obecně klesají.

48. Jaké investiční nástroje mi můžete doporučit pro krátký investiční horizont jeden až tři roky?

Na krátkou dobu v tuto chvíli doporučuji termínované nebo spořicí účty s výnosem nad tři procenta.

49. Myslíte si, že současná krize může zlikvidovat stavitele, jako například ORCO, ECM?

Kapitálově slabší developeři určitě mohou mít závažné finanční problémy. Zda zlikviduje i velké hráče, jako je ORCO a ECM, si netroufám odhadnout. Jejich akcie a dluhopisy v tuto chvíli ještě pořád nekupuji.

Měny

50. Uvažuji o nákupu dolarů, má to v tuto chvíli cenu?

Dolar je na tom ve střednědobém výhledu určitě lépe než euro. Stejně jako v jiných oblastech ale nikdy nekupuji jen jeden produkt, takže pokud normálně investuji třetinu peněz do dolaru, eura i koruny, aktuálně do dolaru směřuji 40 až 50 procent.



51. Proč stoupá cena dolaru, když americká ekonomika padá?

Nejde o to, co dělá americká ekonomika, ale především o to, zda se očekává příznivější situace v USA nebo v Evropě. Posilující dolar znamená větší optimismus investorů vzhledem k USA než k Evropě. Tento názor také sdílím.

52. Když v eurech a dolarech vydělávám, tak na koruně prodělávám. Jak se tomu bránit?

Doporučuji peníze vždy rozkládat do různých měn, to znamená nesázet ani na korunu, ani proti ní. Mým cílem není spekulovat a neustále vydělávat co nejvíce, ale vždy mít instrument, ze kterého je v daném okamžiku vhodné vybírat.

53. Je možné odhadnout vývoj kurzu koruny k euru?

Vývoj měn krátkodobě nikdy neodhaduji. Podle mých zkušeností se nedá odpovědně předpovědět.

54. Je rozumné vůbec přijímat euro, když si země, které ho mají, dělají už při první krizi, co chtějí, a Evropská centrální banka jen přihlíží?

Dobrá otázka na dlouhou debatu. Věřím, že v příštích měsících bude velmi diskutovaná.

55. V prosinci budu potřebovat americké dolary, mám je nakoupit hned, nebo počkat?

Když se rozhodnu pro nějaký nákup, vždy nakupuji na několikrát. Tím omezuji riziko špatného nákupu ve špatnou chvíli. Takže bych koupil část dnes, část za měsíc a poslední část v prosinci. Je třeba vzít v úvahu i poplatky, ale při několika malých nákupech nebo jednom o něco větším obvykle nebývají tak moc rozdílné.

Nemovitosti

56. Prodávám dům. Nebylo by podle vás rozumnější počkat, až se situace uklidní?

Očekávám pokles cen nemovitostí, takže bych prodával hned.

57. Prý ne všichni developeři krizi ustojí. Nemáte nějakou radu, jak poznat kvalitní bytový projekt a vyhnout se rizikovému?

Pro laiky téměř neřešitelná otázka. To, co se dá doporučit, je platba až za hotový projekt zapsaný v katastru, žádné peníze předem nebo jen málo předem. A kupní smlouvy skutečně konzultované s právníky (cena jejich konzultace je v porovnání s cenou nemovitosti malá).

58. Předpokládáte, že budou výrazněji klesat ceny nemovitostí? Konkrétně nadstandardní nový rodinný dům v okresním městě na Moravě.

Obecně očekávám výraznější poklesy spojené s menší koupěschopnou poptávkou, ale těžko říci přímo ve vašem případě. Doporučuji konzultaci se znalcem místních poměrů.

Podílové fondy

59. Doporučujete v době velkých státních intervencí investice do dluhopisových fondů?

Dluhopisy v této době vyhledávám především státní. Obavu mám hlavně z dluhopisů bankovních domů. Do těch osobně neinvestuji a snažím se jim vyhnout.

60. Je teď moudré převést peníze z dynamického podílového fondu na konzervativní?

Staré rčení říká, že není dobré přepřahat koně uprostřed brodu. To obecně platí i pro vás. Většina investorů prodělá na tom, že prodává dole a nakupuje, když jsou ceny nahoře.

61. Jak byste rozložil krátkodobé portfolio mezi USA, Evropou a Českem?

Peníze investované na cca 3 roky mám většinou v Česku, dlouhodobější investice potom rovnoměrně v USA, Evropě a trochu méně v ČR. Nyní preferuji USA, ale ne na 100 procent.

62. Je bezpečné nechat své peníze v IKS peněžním fondu Plus?

Nebál bych se o bezpečí těchto peněz. U některých fondů peněžního trhu došlo k poklesu ceny podílového listu o procento nebo dvě. Pokud je tato míra poklesu pro vás přijatelná, tak bych zůstal.

63. Investovali jsme do fondů společnosti Conseq – polovinu v dynamickém portfoliu a polovinu ve vyváženém. Je lepší na peníze nesahat a pár let počkat, nebo raději investici ukončit nyní?

Investoval jste s nějakým cílem a pravděpodobně prostřednictvím poradce. Doporučuji konzultaci s ním, případně společně ve společnosti Conseq. Osobně nemám problém mít peníze ve vámi zmiňovaných portfoliích. Doporučuji investici neukončovat předčasně.



64. Prodělal jsem s kuponovou privatizací (výsledek minus 1 000) pak s podílovým fondem (výsledek minus 80 000), dnes s ČS a jejím podílovým fondem (výsledek minus 45 000 korun).

Doporučuji nesázet vše na jednu kartu a peníze vždy rozkládat do různých instrumentů. Na dálku se mi zdá, že investujete jen do jednoho.

65. Jsou bezpečné zajištěné fondy?

Takových fondů existuje velké množství od různých poskytovatelů. Vždy se ptejte, kdo ten fond zajišťuje – pokud je za ním velká finanční instituce, nebojím se do nich investovat.

nemovitosti Cena nemovitostí bude mírně klesat, počítejte s tím ve svých finančních plánech.

66. V jakém časovém horizontu se podle vašeho názoru zastaví pokles Sporoinvestu? Co a proč způsobuje jeho propad?

Musí se uklidnit trhy dluhopisů. U fondů tohoto typu bych v dnešní době uvítal větší informační otevřenost o portfoliu fondu, aby bylo možné odhadnout lépe vývoj ceny podílového listu. K tomu přistoupily některé americké fondy peněžního trhu, v Česku zatím jen ČP Invest peněžní fond.

67. Mám v portfoliu několik nezajištěných fondů – ING Český akciový, ING Emerging Europe, HSBC Indian Equity, HSBC Chinese Equity a ČP Invest fond smíšený. Vše jsem nakupoval v prosinci, při aktuálním prodeji by byla ztráta přibližně 35 procent. Co doporučujete?

Zvážit, proč jste nakupoval, a pokud důvody stále platí, poklesy by neměly být důvodem prodeje. Pokud jde o vaše jediné akciové investice, zdají se mi s výjimkou ČP Invest příliš orientované na rozvíjející se trhy, a tudíž dost nebezpečné. Ty bych vnímal spíše jako dobrý doplněk, ne jako základ portfolia. Ten by měl být spíše ve větších podnicích vyspělých ekonomik.

68. Máme uložen větší obnos peněz ve fondu peněžního trhu, poslední dva měsíce hodnota kolísá a spíš se snižuje. Máme je převést třeba na termínovaný vklad?

Pokud vám jedno- či dvouprocentní poklesy nevadí, vydržel bych. Pokud ano, pak je pro vás správnou alternativou termínovaný vklad.

69. Investuji pravidelně do několika podílových fondů (akciových, peněžních i dluhopisových) – měsíčně přibližně stejnou částku do všech. V akciových fondech ztrácím asi polovinu, v peněžním jen procento či dvě, dluhopisové mírně vydělávají. Doporučíte mi nějakou změnu? Ostatní finanční produkty typu stavební spoření, penzijní, životní pojištění mám rovněž.

Na první pohled se mi zdá, že děláte přesně to, co je třeba. Pokud je to vše i v souladu s finančním plánem, gratuluji. Pokračujte dál.

70. Mám se obávat, že dám-li peníze do některého ze zajištěných fondů (například ČSOB/KBC, Erste), dojde ke krachu i tohoto fondu, pokud bude mít problémy mateřská banka v zahraničí nebo její pobočka v Česku?

Záleží na tom, kdo garantuje vloženou částku. Mám peníze ve stejných fondech a nepředpokládám v tuto chvíli nějaké problémy.

71. Mám podílové listy u fondu Sporotrend. Pokud se nominální hodnota listu dostane na nulu, znamená to, že fond zanikne?

Aby nastala situace, o které mluvíte, musely by zkrachovat všechny podniky v portfoliu fondu. To by se stalo asi pouze v případě, že by přestal existovat finanční systém, peníze jako takové a podobně. Právě proto, že fond investuje do mnoha podniků, je vhodnější investovat jeho prostřednictvím než sám koupit například jenom akcie jednoho podniku. Přímou investicí se vystavujete velkému riziku, ve fondu ne.



72. Spořím v podílovém fondu ČP Invest (ropa, plyn, energie), z naspořené částky bych chtěl na konci roku zaplatit stavební spoření. Fond neustále oslabuje a je možné, že na konci roku tam nebudou peníze ani na to stavební spoření. Chtěl jsem po finanční poradkyni, aby to zaplatila hned, ale prý nemám panikařit.

Panikařit určitě není dobré, ale komunikace je také důležitá. Pokud vám nevyhovuje vaše finanční poradkyně, obraťte se na jejího nadřízeného. Případně určitě můžete mluvit i přímo s lidmi z ČP Investu. Pokud však peníze budete potřebovat již za krátkou dobu, bylo by určitě vhodnější již nyní být v nějakém konzervativnějším produktu.

73. Máme peníze ve fondu Sporoinvest. Sice moc nenesl, ale z hlediska malého rizika ztráty byl pro nás vhodný. Teď nejenže jsme přišli o výnosy, ale už přicházíme i o investované peníze. Peníze budeme potřebovat až za rok v listopadu.

Pokud budete peníze potřebovat za rok, myslím, že v tuto chvíli bude výhodnější nějaký spořicí účet nebo termínovaný vklad s ročním úrokem přes tři procenta.

Pojištění

74. Mám investiční životní pojištění, kde mám zvoleny investice smíšeného fondu. Ztrácí opravdu neuvěřitelně rychle. Neměl bych si nastavit zaručený výnos 2 procenta?

Pokud se nic nezměnilo v důvodech, kvůli kterým jste peníze rozkládal tak, jak jste to udělal, pak není důvod nic měnit. Pouze změna ve vaší životní nebo finanční situaci by mohla být důvodem změny tarifu. Ne pokles cen.

75. Plánuji vložit peníze do investičního životního pojištění. Chci využít získanou částku na důchod. Co vy na to?

V prvé řadě záleží na tom, zda potřebujete životní pojištění. Pokud je na vašem příjmu někdo závislý, je jistě vhodné. Nebo pokud vám k pojistce bude přispívat zaměstnavatel. Jinak možná uvažujte o jiném způsobu spoření na stáří. Záleží však na více faktorech, doporučuji vám nechat si zpracovat finanční plán.

76. Může se stát, že pojišťovna nevyplatí peníze? Měla jsem úraz a pojistku mám u AIG.

U AIG to nenastane. Je ale dobré vědět, že pokud by šlo o malou pojišťovnu, tak i ta může zkrachovat.

77. Dá se uzavřít pojistka proti ztrátě zaměstnání?

U úvěrů existuje v některých případech pojištění proti ztrátě zaměstnání. Je potřeba pečlivě přečíst pojistné podmínky, abyste měli jistotu, že se to vztahuje i na vás. V pojistce se často píše, že nesmíte být "vyhozeni" pro závažné porušení pracovních povinností apod.



Půjčky

78. Mám spotřebitelský úvěr. Když padne banka, je možné, že dluh nebudu muset platit?

Ne. Splacení po vás bude vyžadovat správce konkurzní podstaty.

79. Jak to bude s předvánočními půjčkami a splátkovými prodeji? Zlevní se a bude širší nabídka, nebo spíš naopak?

Nabídka bude spíše menší a splátkové firmy budou více dávat pozor na bonitu dlužníků.

80. Mám spotřebitelský úvěr a zbývá mi doplatit 22 000 korun. Mám dluh vyrovnat hned?

Ano, ale to neplatí jen dnes. Vždy, když je RPSN vyšší než 10 procent, je lepší si úvěr vůbec nebrat, jedná se totiž o takzvaný špatný dluh. Pozor však na případné poplatky za předčasné splacení.

81. Během posledního měsíce jsem dostala nabídku na tři různé kreditní karty. Mám o nich uvažovat?

Kreditní karta může být dobrou rezervou pro případ potřeby. Pokud ji budete využívat i pro běžné nákupy, vždy splaťte částku v rámci bezúročného období (často kolem 40-50 dní). Rozmyslete si však, zda využijete nabídku více společností - mnoho kreditních karet v peněžence je prvním krokem k tomu, že své dluhy neuhlídáte.

82. Mám možnost doplatit část úvěru ze stavebního spoření a ušetřit tak na úrocích. Sazbu 4,6 procenta mám pevnou na celou dobu splácení.

Pokud peníze našetřené na splacení úvěru investujete, úvěr bych nesplácel. Je velmi levný. Pokud je však neinvestujete, ale utratíte, pak je lepší úvěr splatit najednou.

Spoření

83. Platím si stavební spoření a penzijní připojištění. Mám tam asi 200 000 korun, není lepší je teď vybrat a utratit?

Rozhodně nedoporučuji předčasně ukončovat smlouvy o stavebním spoření nebo penzijním připojištění. To, jestli vám budou vyplaceny státní příspěvky s nimi spojené, závisí na tom, zda splníte podmínky smluv. Stavební spoření uzavíráte na minimálně šest let, penzijní připojištění minimálně do 60 let vašeho věku. Když je vypovíte dřív, o peníze od státu přijdete a v případě stavebního spoření můžete platit i pokutu za předčasné ukončení smlouvy.

84. Myslíte si, že by se krize mohla dotknout stavebních spořitelen?

Vklady u stavebních spořitelen jsou pojištěny ze zákona, a pokud se ještě navýší limit pojištění vkladů, není třeba mít obavy.

85. Skončilo mi stavební spoření. Mám si raději založit termínovaný vklad nebo spořicí účet?

Oba typy vkladu jsou stejně bezpečné. Jde o to, aby vám nabídly úrok alespoň 3 procenta ročně. Druhou otázkou je případná likvidita - na spořicím účtu budete mít peníze kdykoli dostupné, termínované vklady mají výpovědní lhůtu.

86. Mám peníze v penzijním fondu Komerční banky. Výnos za loňský rok nebyl moc dobrý a za letošek to lépe nevidím. Mám změnit fond?

Myslím, že není důvod. Jinde je situace obdobná.

87. Vztahuje se pojištění vkladů na peníze, které mám v penzijním fondu?

Ne. Ztráty se ale nemusíte bát, podle zákona není možná. Maximálně vám fond nepřipíše v daném roce žádný zisk.

88. Ušetříme asi 30 000 korun měsíčně. Kam je spořit?

Doporučuji finanční plán: abyste svou investici správně nastavili, je třeba vědět, jak dlouho chcete spořit a na co, jaký máte vztah k riziku, jaká je pravděpodobnost, že budete peníze potřebovat nenadále, a podobně. Pokud vám někdo na vaši stručnou otázku odpoví "30 000 dávejte sem", neposlouchejte ho. Potřebuje jen provizi za obchod, ale nejde mu o vás.

Vývoj krize

89. Jak dlouho se finanční krize a s ní spojené problémy budou podle vašeho názoru vyvíjet?

To si netroufám odhadovat, byla by to spekulace. Vždy je lepší počítat s tím, že bude trvat déle.

90. Pokud budou krachovat i další společnosti, jako například Skyeurope, a nastane krize i u nás, budou normální občané před jejím dopadem nějak uchráněni?

Myslím si, že je dobré být nyní obezřetnější v utrácení. Doporučuji spíše více peněz dávat stranou, vytvořit si větší rezervy. Například pro situaci, kdy se zvýší nezaměstnanost, která by se vás mohla dotknout.

91. Jakým způsobem podle vás krize skončí? A kdy?

Jak dlouho bude trvat krize, nikdo neví. Dnes se dá doporučit především, abyste se častěji než jindy průběžně radili se svými bankéři nebo finančními poradci. A dodržovali strategii, kterou jste si stanovili ve finančním plánu. Pokud vám plán doporučuje investovat do akciových strategií, využijte "slev" a nakupujte. Ale především vytrvejte nebo začněte pravidelně investovat. Nemyslím si totiž, že by krize skončila kolapsem finančního systému. I nadále budou existovat podniky, které budou úspěšné, a jiné, které budou zanikat.

92. Myslíte, že mohla být současná krize vyvolána uměle, a to americkou centrální bankou, která je v soukromém vlastnictví a může nyní na horentních půjčkách krachujícím bankám značně profitovat?

Nemyslím.

93. Kdy vidíte počátek růstu cen akciových trhů?

Na to neumím odpovědět. A neumí to nikdo. Doporučuji do akcií investovat pravidelně a v případě krizí, jako je tato, využít poklesů k případným větším nákupům.

94. Proč ekonomové dokážou každou krizi dokonale vysvětlit a zdůvodnit, avšak ještě nikdy ji nedokázali předpovědět, či jí dokonce zabránit?

Necítím se kvalifikovaný odpovědět. Já osobně vycházím v poradenství z toho, že nevím, co bude zítra, že riziko je to, co jsme ještě neviděli, a že jedinou ochranou je důkladné rozložení investic do různých instrumentů regionů a měn.

95. Budou následující tři roky ještě více "opatrné" z hlediska burzovních obchodů než ty předešlé?

Vzhledem ke zpomalení růstu a recesi bude asi zajímavější obchodovat s velkými společnostmi – v recesi platí, že slabší zanikají a silní se stávají ještě silnějšími.

96. Pokud je 12:00 vrchol ekonomiky, ve 3:00 pokles, v 6:00 krize a v 9:00 znovuvzkříšení, kde se podle vás momentálně nachází ČR?

12:05

97. Budou banky propouštět své zaměstnance?

Očekával bych, že v případě významného zpomalení ekonomiky nepůjde jenom o banky, ale také o mnohé další podniky (což už je i nyní vidět).

98. Proč ČNB nesnížila úrokovou sazbu jako jiné banky v Evropě?

Nemyslí si, že je to potřeba, a já našim centrálním bankéřům důvěřuji, takže bych to nechal na nich.

99. Bydlím v Hradci Králové. Jaký dopad na mě může mít ztráta obce, která uložila peníze do islandské banky?

Budou chybět v dlouhodobějším rozpočtu, a některé obecní projekty se tak mohou odsunout v čase.

100. Jaký vliv bude mít krize na drobné živnostníky? Které obory podnikání podle vás zpomalí a kterým se bude dařit?