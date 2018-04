Stopnutí již rozjeté hypotéky vás vyjde i na několik stovek tisíc korun

A ty mohou být v případě nového, nevyužitého úvěru velmi vysoké. Konkrétní výše těchto sankcí se odvíjí většinou z výše předčasně splacené částky a některé banky v nich navíc zohledňují ještě délku doby chybějící do konce fixačního období. Pokud tedy někdo splatí celou hypotéku ihned po jejím vyčerpání, kdy do konce doby fixace chybí třeba pět či deset let, může ho pár dní zaváhání přijít velmi draho. Za "vrácení“ dvoumilionové hypotéky může dlužník zaplatit třeba půl milionu, v některých případech i více. Přitom výše těchto sankčních poplatků se mezi jednotlivými bankami velice liší, jak ukazuje následující tabulka.

Výše sankčních poplatků za předčasnou splátku hypotečního úvěru provedenou v průběhu fixačního období (pokud není předem sjednána v úvěrové smlouvě) banka výše poplatku za mimořádnou splátku BAWAG Bank 2 % z předčasně splácené částky, minimálně 5 000 Kč Česká spořitelna 500 Kč ČSOB, Hypoteční banka, Citibank, Poštovní spořitelna 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby. (Celková procentní sazba z výše mimořádné splátky se vypočítá jako násobek počtu let před koncem platnosti úrokové sazby a výše příslušné procentní sazby.) Hypotéka s fixací sjednanou na celou dobu trvání úvěru:

- 15 % z výše mimořádné splátky (do 50 % sjednané výše úvěru)

- 25 % z výše mimořádné splátky (nad 50 % sjednané výše úvěru) GE Money Bank 5 % do konce úrokového období z předčasně splacené jistiny HVB Bank (Klientská sazba – Diskontní sazba), min. 1 % (Poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny, za každý započatý rok do data refixace úrokové sazby.) mBank zdarma Raiffeisenbank 10 % z objemu předčasně splacené částky Volksbank 0,25 % z předčasně splacené částky za každý předčasně splacený měsíc zbývající do konce fixace úrokové sazby Wüstenrot hypoteční banka 10 % ze splacené části úvěru

Zdroj: banky

Proč by měl někdo vracet novou hypotéku

Případů, kdy klient bude chtít "vrátit“ novou a právě vyčerpanou hypotéku, bude v praxi nepatrné množství. Mohlo by se to stát například tehdy, kdy kupující příliš pozdě zjistí nějakou technickou či právní vadu u pořizované nemovitosti, kvůli které si její koupi rozmyslí. Mohlo by jít také o případ, kdy se dlužník v okamžiku, kdy již vyčerpal úvěr, dostane do finančních problémů a nebude si moci hypotéku dovolit splácet. Překážka může vzniknout také na straně současného majitele nemovitosti.

Prostředky úvěru při koupi často neodcházejí přímo na účet prodávající strany, ale například do notářské úschovy či na nějaký vázaný bankovní účet. Tam zůstávají do doby, než jsou splněny podmínky sjednané v kupní smlouvě. Většinou se výplata prostředků pozdržuje do doby, než je v katastru nemovitostí přepsáno vlastnické právo na nového majitele. Mezi vyčerpáním hypotéky, kdy peníze odcházejí z banky na určený účet, a okamžikem, kdy jsou skutečně převedeny na prodávajícího, tedy uplyne nějaká doba. A během ní se teoreticky nějaký problém může vždycky objevit.

Lepší je najít si jinou nemovitost

Vrátit hypotéku je krajní a velmi nevýhodný způsob řešení. Pokud je příčinou problému financovaná nemovitost, je pro dlužníka vhodné hypotéku nevracet, ale domluvit se s bankou, že si najde jinou nemovitost, na jejíž financování úvěr použije.

Až do okamžiku čerpání nejde o příliš velký problém

Každá banka bude v podobných situacích postupovat podle svých pravidel, navíc často půjde o individuálně řešené případy. Většinou záleží na tom, v jaké fázi se hypotéka v okamžiku jejího stornování nachází. Pokud si žadatel rozmyslí sjednání hypotéky už ve chvíli, kdy ještě nepodepsal úvěrovou smlouvu, přijde pouze o administrativní poplatky, které již vynaložil, tedy například za provedení odhadu ceny nemovitosti. Pokud je již podepsaná úvěrová smlouva, což znamená, že byl již také uhrazen poplatek za zpracování hypotéky, bude muset zřejmě počítat s tím, že mu tento poplatek nebude vrácen. V praxi se pohybuje nejčastěji ve výši mezi osmi až třiceti tisíci korun, odvíjí se od výše úvěru.

Problém nastává v situaci, kdy již došlo k čerpání, tedy když byly prostředky úvěru z banky již odeslány. Pak je třeba počítat s variantou, že banka bude požadovat úhradu škodu za zmařený obchod právě formou poplatků za předčasné splacení úvěru.