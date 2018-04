Přehled aktuálních hypoték: kolik banky půjčí podle nových pravidel

Na začátku října omezila většina bank kvůli nařízení České národní banky nabídku stoprocentních hypoték. ČNB se k tomuto přísnějšímu kroku rozhodla s ohledem na výsledky zprávy o finanční stabilitě, ze které vyplynulo, že se ne všechny banky řídily jejím dřívějším doporučením na omezení těchto hypoték.

Začátek října se tak stal prvním mezníkem, který má zamezit vysokému zadlužování Čechů a zabránit jim půjčit si na bydlení bez jakýchkoli vlastních úspor. V současnosti by tedy banky měly nabízet hypotéky maximálně do výše 95 %, od dubna 2017 to bude dokonce už nanejvýš do 90 % LTV (Loan To Value - tedy poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti).

Hypotéky, které budou nad tuto doporučenou výši, považuje ČNB za rizikovější úvěr a bude na bance vyžadovat vyšší kapitálové zajištění. ČNB zároveň hlídá, aby podíl hypoték poskytnutých s LTV 85 až 95 %, byl co nejnižší. V současnosti to znamená, že nesmí přesáhnout desetinu všech hypoték banky, následně od dubna 2017 by tuzemské banky neměly mít v portfoliu více než 15 % hypoték s LTV 80 až 90 %.

Jak se tyto odborné kroky zatím promítly do reality běžného zájemce o hypotéku? Lidé prostě museli přestat spoléhat jen na banku a začít myslet také na jiné finanční zdroje, ať už vlastní nebo jiné úvěry.

Což z velké části dosud činili. Z průzkumu projektu Dne finanční gramotnosti vyplynulo, že při pořizování bydlení spoléhá také na vlastní zdroje čtyřicet procent Čechů. Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření hrály v tomto směru podobnou roli a každé tvořilo téměř třetinu zdrojů při financování. Čtvrtina lidí měla možnost půjčit si také od příbuzných či známých.

Další nároky na jiné financování bydlení si vyžádala i letošní listopadová změna, kdy začala platit novela zákona o dani z nemovitosti. Ta přenáší povinnost platit čtyřprocentní daň z nemovitosti plně na kupujícího. Dosavadní praxe byla přitom zcela opačná. Znamená to, že žadatel o hypotéku se dnes bez peněz navíc neobejde, a kromě desetiny z odhadní ceny nemovitosti, za kterou stojí doporučení ČNB, potřebuje nově ještě další 4 % na zaplacení daně. Banky jsou většinou i nadále ochotné financovat daň v rámci hypotéky, ale většina z nich přestala stoprocentní hypotéky nabízet a drží se doporučení ČNB. Hypoteční strop stanovily na 90 nebo 95 % LTV, ale ne všechny.

Češi už tedy stoprocentní hypotéku nezískají a musí nemovitost dofinancovat jinak. I z jiného úvěru. Většina bank zatím nijak výrazně neomezila možnost doplnit hypotéku jiným úvěrem – nabízejí se hlavně úvěry ze stavebního spoření nebo účelové spotřebitelské úvěry na bydlení. Konkrétní situaci na trhu přibližuje tabulka.