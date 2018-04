Strach ze záložen zvolna mizí, klienti slyší na vysoké úroky

Kampeličkám přibývá jak klientů (členů), tak peněz. Záložny sdružené v Asociaci družstevních záložen měly na konci prvního čtvrtletí přes 25 tisíc členů, což představuje jen za první letošní čtvrtletí nárůst o 10 procent. Vklady dosáhly ve stejném období 5,778 miliardy korun, za první tři měsíce letošního roku se tak zvýšily o 14 procent.

Trh je stabilní a vklady v kampeličkách pojištěné

Střadatele do družstevních záložen přitahuje hlavně vyšší úrok na termínovaných účtech a nízké poplatky. Záložnami nabízené úrokové sazby jsou totiž ve srovnání s bankami více než dvojnásobné. S ohledem na nepříliš vzdálenou minulost se ovšem nelze divit ani tomu, kdo je na pochybách. Vždyť všechny kampeličky, které v devadesátých letech zkrachovaly, lákaly své klienty právě na vysoký úrok z vkladů.

Dalším lákadlem jsou už zmíněné velmi nízké poplatky, jimiž zatěžují účty svých klientů (členů). Prakticky za běžný standard se dá u kampeliček dnešních dnů označit osobní účet zdarma (mnohdy se zdarma poskytují i navazující služby, například elektronické bankovnictví nebo platební karty). Nižší hodnoty než v bankách uvádějí sazebníky záložen také u transakčních položek.



Klady



- Vklady jsou kromě členského příspěvku pojištěné

- Vyšší úrokové sazby u termínovaných účtů než

v bankách

- Nízké poplatky za služby Zápory



- Zpravidla omezená produktová nabídka

- Obvyklá je pouze lokální působnost

- Obtížné získávání informací o záložně (např.

z internetu)



Vysoký úrok na každého neplatí, důležitá je transparentnost

Roční úrok, běžně dosahující u termínovaných účtů tří i více procent, je pro klienty velmi zajímavý. Nicméně ne každý slyší pouze na to. Vklad do záložny lze v mnoha případech přirovnat ke kroku do neznáma. Chcete-li totiž o některé záložně zjistit více informací (třeba prohlédnout si portfolio nabízených produktů či sazebník), u většiny zkrátka nepochodíte.

Z devatenácti záložen má internetové stránky obsahující výše zmíněné informace pouze necelá polovina, konkrétně osm. To je v dnešní době přinejmenším zvláštní a může to vzbuzovat řadu pochybností.

Prakticky největším neduhem je zpravidla velmi úzké produktové portfolio a vesměs lokální působnost jednotlivých záložen. Pokud se proto rozhodnete využívat například běžný účet, je nezbytné si ověřit, zda příslušná záložna vůbec takovou službu nabízí. Někde běžný účet vůbec nezřídíte, podobně můžete narazit i s požadavkem na oblíbený kontokorentní úvěr.

Zatímco ještě před pár lety se na vklady v družstevních záložnách nevztahovalo žádné pojištění, dnes je situace poněkud jiná. Veškeré vklady členů družstva či záložny jsou pojištěné stejně jako v bankách do výše 90 procent, maximálně však do částky 25 tisíc eur (ekvivalent v české měně).

Tuto částku vám po krachu nebo ztrátě licence kampeličky vyplatí Fond pojištění vkladů, pokud záložna sama už nemá dostatek peněz. Ovšem zde je nutné si uvědomit, že pojištěným vkladem není vklad členský. Ten se totiž započítává do základního jmění družstevní záložny a pro členství v záložně je povinný.

Přísnější pravidla (dohled, základní jmění) pro záložny stanovil již zmíněný zákon č. 87/1995 Sb., o úvěrních a spořitelních družstvech. Dnes tak základní jmění každé záložny musí dosahovat přinejmenším 35 milionů korun (dříve stačilo k založení kampeličky pouhých 500 tisíc).

Především tyto legislativní změny vedly z pohledu klientů k výraznému zlepšení image družstevních záložen.



Záložna Běžný účet v % p.a. Termínovaný vklad v % p.a. Výše členského vkladu

v Kč 1. Investiční záložna 0,5 - individ. 2,0 - 4,0 5300 1. TZ družstevní záložna 1,0 - 1,5 1,3 - 4,5 100 Fio, družstevní záložna 0,75 - 1,75 2,0 - 3,3 1 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo - 3,3 - 4,9 * 1000 Peněžní dům, spořitelní družstvo - 1,25 - 5,0 1200 UNIBON - 1,9 - 5,2 400 Vojenská družstevní záložna - 0,5 - 3,0 2000 WPB, spořitelní družstvo 0,2 - 0,4 3,5 - 5,0 2500

Pozn.:

- … produkt není v nabídce

* … nad 1 mil. Kč sazby individuální

Tabulka obsahuje pouze informace těch družstevních záložen, jejichž údaje jsou uveřejněné na internetových stránkách.

Zdroj: družstevní záložny a Obchodní rejstřík na www.justice.cz, aktuálnost dat k 3.8.

Kampeliček jsou dvě desítky

Oficiální čísla hovoří o tom, že si družstevní záložny, jejichž pověst byla nejvíce pošramocena v devadesátých letech vlnou krachů většiny z nich, znovu získávají důvěru veřejnosti. Přispívá k tomu zřejmě kvalitnější legislativa, pojištění vkladů i důslednější dozor České národní banky. Ta převzala kontrolní povinnost od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Seznam činných družstevních záložen, který vede ČNB, obsahoval v polovině roku celkem 19 družstev a záložen. Situace už je několik let poměrně stabilní, počet kampeliček osciluje kolem čísla dvacet. Na seznamu členů Asociace družstevních záložen ovšem chybí dvě jména – Podnikatelská družstevní záložna a Spořitelní a úvěrní družstvo Royal Savings and Loans. Podle vyjádření tiskové mluvčí Podnikatelské družstevní záložny Terezy Bisové nevidí v členství prakticky žádná pozitiva, naopak spatřuje negativa ve zbytečné byrokracii. Royal Savings and Loans podle své mluvčí členství v Asociaci v současné době zvažuje.

Pár rad na závěr

Každá družstevní záložna či spořitelní družstvo je oprávněno poskytovat finanční služby pouze svým členům. Pokud se rozhodnete uložit své úspory na termínovaný účet v některé z nich, musíte se stát členem. Z toho pro vás plyne kromě výhod i pár povinností. V první řadě je třeba složit členský vklad, který až na tři výjimky činí od jednoho do 300 tisíc korun. Pak už vše běží tak, jak to znáte například z banky.

Ty nejstarší záložny existují na českém finančním trhu i déle než deset let. Některé z nich se dokonce netají ambicemi stát se bankou a podle dosavadního vývoje se zdá, že nakročeno mají dobře.