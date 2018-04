Tento člověk zabezpečuje bezproblémovou spolupráci mezi společností a vybraným dodavatelem. SSM vypisuje dodavatelská výběrová řízení a vyhodnocuje nejlepší nabídky při porovnání ceny a požadované kvality. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší objemy nákupu, je jeho úkolem vyjednat příhodné finanční a dodací podmínky. SSM hraje základní úlohu ve zřizování organizace, kdy je schopen fundovaně radit a konzultovat potřeby společnosti a zároveň rozvíjí a implementuje optimální systém pro aktivity této společnosti. Musí být zdatný vyjednavač, který má přehled v dané oblasti, v cenové politice atd.

Z osobních kvalit je třeba zdravé sebevědomí, komunikační a prezentační schopnosti, ale zároveň i schopnost vytvořit si přirozenou autoritu ve společnosti. Dále by měl mít vynikající analytické schopnosti a měl by být schopen rychle porozumět komplikovaným procedurám a strukturám ve firmě.



Co jsme psali a co si přečtete:



Compensation & Benefit Manager

Chief Accountant ­ Hlavní účetní

Komerční ředitel

Strategic Sourcing Manager

Chief Executive Officer

PR Manager

Production Manager