Strategie spoření s penzijním fondem

Začnete-li spořit v 55 letech nebo později, dosáhnete nejvyššího zhodnocení Vašich úložek. Celkově naspořená suma pro výplatu penze nebo jednorázového vyrovnání nebude ovšem nijak závratná a pokryje jen malou část Vašich budoucích výdajů. Relativně zajímavé výnosy dosáhnete, i když začnete spořit dříve, třeba již v 35 letech. Výnosová míra Vašich úložek sice výrazně nepřevýší inflaci, ale vzhledem k nízkému riziku to není špatné. Vzhledem k relativně dlouhé době pravidelného spoření ale budete mít při odchodu do důchodu vytvořen solidní základ pro vyplácení poměrně slušné penze. Teoreticky si můžete i zkusit zaspekulovat spolu s mladými klienty, tak jak popisujeme ve třetí variantě. Z hlediska výnosu je pro mladé klienty vzhledem ke klesající výnosové míře (s rostoucí délkou spoření) ideální průběžně zakládat a rušit penzijní připojištění. Vyplatí se to kvůli daňovým výhodám, kdy při měsíční úložce 1.500 Kč (18.000 Kč za rok) si můžete od daňového základu za daný rok odečíst maximální částku 12.000 Kč. Čím vyšší máte příjmy, tím vyšší je Vaše daňová sazba, a tím více ušetříte na dani. Např. při 20% efektivní daňové sazbě ušetříte 2.388 Kč, které navíc můžete dále investovat. Jen tato samotná daňová úspora vám přinese skoro bezrizikové roční zhodnocení ve výši 19%. Jelikož penzijní připojištění musí trvat nejméně jeden rok, můžete ho zrušit a zase znovu založit každý rok. Po každém zrušení si vyberete své peníze a můžete je dlouhodobě zainvestovat třeba do akciového podílového fondu. Za pár tisícikorun navíc musíte ovšem penzijní fondy „obíhat“ každý rok. Možná bude pro Vás pohodlnější absolvovat tuhle proceduru třeba jen jednou za dva roky. V tomto případě Vám samotná daňová úspora vynese stále atraktivních 11,3%. Výše uvedené platí pouze pro maximalizaci výnosové míry z pohledu jednoho produktu. Neměli byste zapomínat na to, že penzijní připojištění je vhodným doplňkem Vašeho investičního portfolia a že má i při dlouhodobém spoření příznivý poměr mezi výnosem a rizikem.

Dle Vašeho věku je ideální zvolit jednu z následujících strategií:Určitě zkuste požádat svého zaměstnavatele, ať Vám na penzijní připojištění přispívá. Je to výhodné i pro něj (viz. Výhody ). Při uzavírání smlouvy o penzijním připojištění si zvolte všechny nabízené penze, zvláště pokud Vám je méně než 45 let. Na výsluhovou penzi máte totiž nárok již po 15 letech spoření. Tzn. že se můžete k polovině svých úspor včetně státního příspěvku dostat dříve, než Vám bude pro starobní penzi povinných 60 let. Pečlivě a zodpovědně si vyberte penzijní fond (viz. Jak si vybrat penzijní fond ). S vybraným fondem pak můžete uzavřít smlouvu na jeho pobočce, s jeho obchodním zástupcem nebo zanedlouho pohodlně a bezpečně prostřednictvím serveru Fincentrum.