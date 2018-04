Strava při sedavém zaměstnání

Důsledkem špatné životosprávy může být nejen zmíněná obezita, ale i srdeční choroby, vysoký tlak, poruchy metabolismu nebo cukrovka. Pokud se tedy chcete vyhnout jakýmkoliv problémům, je během dne důležité dodržovat několik zásadních stravovacích zásad a návyků:* Jezte pravidelně, minimálně 3x, nejlépe 5x denně. Nevynechávejte snídani. Interval mezi jídly by měl být kratší než pět hodin.* Dodržujte pitný režim. Dospělý člověk by měl během dne vypít nejméně dva litry tekutin (v horkých dnech tři litry). Ideální jsou neslazené tekutiny, stolní vody a ovocné čaje. Neobejdete-li se bez černé kávy, rozhodně ji nepijte nalačno. Při pití džusů, ochucených vod a limonád je nutné dávat pozor na množství přijaté energie (energetický příjem by měl odpovídat výdeji).* Jezte beze spěchu, ve vhodném (klidném) prostředí.* I přestože máte pouze krátkou přestávku na oběd, vyhněte se "rychlému občerstvení". Různé instantní polévky mají vysoký obsah solí (nebezpečí pro osoby s vysokým krevním tlakem).Jaká jídla lze doporučit? Těstovinové saláty, drůbeží a rybí maso v různých úpravách, ovocné a zeleninové saláty a podobně. Rozhodně se pokuste omezit nebo ze svého jídelníčku úplně vyškrtnout uzeniny, a to pro vysoký obsah soli, tuku a možný obsah karcinogenních látek.