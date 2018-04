Stravenky všem, auta jen šéfům

Určitými výhodami dnes podporuje své zaměstnance drtivá většina zaměstnavatelů. Ale struktura výhod se značně liší. Některé firmy přispívají pracovníkům na stravování, jiné poskytují slevy na své výrobky nebo zajišťují vzdělání, rehabilitaci, či dokonce rekreaci svých zaměstnanců.

V tvrdém konkurenčním prostředí přežijí jen ty společnosti, kde se většina zaměstnanců snaží podávat co nejlepší výkony. Uspějí jen firmy, které mají otevřený styl řízení, dokážou své lidi správně motivovat a podnítit je k aktivitě. I když je pro většinu Čechů nejdůležitější výše platu, zaměstnanecké výhody patří k podstatným prvkům motivace. „Aby systém benefitů splnil svůj účel, musí být dobře propracovaný a pružný. Jeho základem je zavedený způsob hodnocení každého pracovníka,“ říká ředitel firmy Bax Global Pavel Novák.

Permanentky na cvičení jsou populární

Nejčastějším benefitem jsou stravenky, které již mnozí zaměstnanci považují za samozřejmost. V případě stravenek jde o benefit, který zaměstnavatelé dávají plošně všem zaměstnancům, bez ohledu na jejich pozici ve firmě. Oproti stravenkám se služební mobil nebo notebook poskytují za nějakým účelem výkonu práce. Jejich přidělování tak souvisí s náplní práce. Přidělují se obchodním zástupcům, servisním pracovníkům a dalším mimo kancelář. Ředitelé a střední management firmy mají mimo těchto benefitů ještě možnost využívat služební automobily nebo je jim hrazeno domácí připojení na internet. K populárním benefitům patří permanentky do fitness center, vstupenky na kulturní nebo sportovní akce nebo nabídka rekreace.

Zájem o kurzy se zvyšuje

Lidé se dnes v mnohem větší míře než dříve zajímají o možnosti svého profesního růstu. Vítaným benefitem zejména u středních a vyšších pozic se tak stalo vzdělávání. Firmy hradí zaměstnancům různá školení a jazykové kurzy. „Pracovníci využívají nově získané vědomosti ve prospěch svého zaměstnavatele a zároveň si zvyšují kvalifikaci a vlastní hodnotu na trhu práce,“ říká Monika Jeřábková z poradenské a vzdělávací společnosti Expertis Praha.

Systém Kafetérie

Pokud si zaměstnanci mohou vybírat benefity podle svých zálib, mnohem více je to motivuje. Proto se v poslední době pro čerpání zaměstnaneckých výhod stále častěji uplatňuje systém Kafetérie. Zaměstnavatel určí pro každou pracovní pozici objem finančních prostředků, stanoví spektrum výhod a ohodnotí je určitým počtem bodů. Zaměstnanec si pak sám vybírá benefity podle počtu jemu přidělených bodů. Eliška Mezenská z oddělení lidských zdrojů v Českém Telecomu uvádí: „U nás si zaměstnanci mohou zvolit například penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění, slevu na produkty firmy, příspěvek na vzdělání, zdravotní péči, rehabilitaci, dopravu, kulturu, sport nebo rekreaci.“ Výhodou tohoto systému je individuální přístup k potřebám každého zaměstnance.

Jste se mnou spokojeni?

Pokud člověk pracuje v prostředí, které podporuje jeho schopnosti, a je odpovídajícím způsobem motivován, dokáže dlouhodobě podávat vysoké výkony. „Aby mohl zlepšit svoji výkonnost, potřebuje vědět, co se od něj konkrétně očekává, co musí udělat a co se stane, pokud jeho výsledky nebudou dobré,“ vysvětluje Vladimír Kraus, senior konzultant v oddělení Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers. Zaměstnanec však musí také vědět, na koho se obrátit s problémy, v čem mu firma pomůže, a na čem musí naopak zapracovat sám.

Pracovník by měl mít možnost získat jednou za půl roku odezvu zaměstnavatele, ujasnit si svou perspektivu ve firmě, stanovit si další cíle a znát kritéria hodnocení a odměňování. Pro zaměstnance je motivující, když si výši bonusu, která se odvozuje od splněných úkolů a úrovně pozice, na níž pracovník ve firmě působí, mohou sami spočítat.

Co zaměstnavatelé nabízejí: