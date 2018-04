Češi chtějí zdravější obědy, aby se jim lépe pracovalo

Už čtyři z deseti Čechů přihlížejí při výběru oběda k nutriční hodnotě jídla. A to je dobře. Protože jak člověk jí, tak i pracuje. Nevyvážené jídlo, přejídání nebo naopak hladovění snižuje produktivitu práce až o dvacet procent. Říkají to statistiky.

Může se hodit Chcete novou práci, kde by se vám lépe pracovalo? Najděte si ji na jobDNES.cz.

Jaké jsou stravovací návyky Čechů? Podle průzkumu 52 procent českých zaměstnanců obědvá každý den. To je ale ve srovnání s dalšími sledovanými evropskými státy nejnižší číslo. Například ve Francii, Belgii či Itálii si oběd nikdy nenechá ujít přes 70 procent lidí.

Dobří jsme ovšem zase v tom, kde obědváme. U nás je fenomén obědvat v restauracích, jídelnách, a to díky výhodným poledním menu. V poledne si tak na oběd mimo kancelář a práci vyrazí 66 procent českých zaměstnanců. To je téměř dvojnásobek oproti jiným zemím. A toto číslo se neustále zvyšuje.

Program FOOD Program FOOD podporuje kvalitní a vyvážené stravování, které přispívá ke zlepšování zdravého životního stylu.



Program iniciovala Evropská unie v roce 2009 na základě alarmujících statistických údajů o rostoucí obezitě v Evropě.



Už 52 procent Evropanů trpí nadváhou nebo je obézních. A Česká republika se v počtu obézních lidí propracovala na přední místa.



V Belgii, ve Španělsku, ale i na Slovensku převládá zvyk brát si s sebou oběd do práce a sníst si ho v oddychové místnosti. To ale dělá u nás jen 11 procent lidí. A rovných 14 procent Čechů obědvá u pracovního stolu, což podle odborníků je vůbec nejhorší způsob stravování.

Další otázka v průzkumu zjišťovala, podle čeho si lidé jídlo k obědu vybírají. Jednoznačně, a to u všech sledovaných zemí, strávníci odpověděli, že podle chuti. Na druhém místě se u Čechů umístily nutriční hodnoty, které ještě před pár lety nikoho moc nezajímaly. Na třetím místě skončila cena oběda a teprve potom velikost porce, což je pro nutriční experty milé překvapení.

Najděte si restauraci, kde zdravě vaří

Výsledky průzkumu potvrzují i zkušenosti majitelů restaurací. Růst prodeje zdravých jídel v posledním roce potvrdila pětina českých restaurací. V západní Evropě to byla dokonce čtvrtina restauračních zařízení. „Lidé hledají kvalitu a dřívější preference najíst se co nejvíc a co nejlevněji je už zčásti ta tam. Roste zájem o poctivě uvěřená tradiční jídla, lidé se zajímají i o alternativní stravu, jídla vegetariánská nebo i veganská, speciality etnických kuchyní. Strávníci chtějí častěji než dříve luštěniny a zeleninu v různých úpravách,“ říká spolumajitel jídelen Perfect Canteen Filip Sajler.

Ačkoliv se situace v oblasti stravování rok od roku zlepšuje, stále je mnoho restaurací, kde nutričně vyvážená jídla v polední nabídce chybí. Proto se k projektu FOOD, který iniciovala Evropská unie už před šesti lety, přidala společnosti Edenred, vydavatel stravenek Ticket Restaurant. Ta nyní vytváří síť restaurací označených logem FOOD.

„Lidé se v nich mohou v pracovním týdnu najíst podle principů kvalitního stravování a pravidel boje s obezitou,“ říká Lucie Prášková z Edenredu, podle níž je nyní do sítě zařazeno zhruba 600 restaurací po celé České republice a další budou přibývat.

Restaurace označené logem musí splňovat základní podmínky: musí mít na jídelním lístku alespoň dvakrát týdně jedno zeleninové nesmažené jídlo, musí vyhovět žádosti o menší porci, aniž by se jednalo o tu dětskou, a také musí mít v menu jídla méně kalorická a zeleninové saláty jako hlavní jídlo. „Vyžadujeme také zeleninové nesmažené přílohy a energeticky méně vydatné polévky,“ dodává Lucie Prášková.

Restaurace do nově vznikající sítě nominují sami strávníci a uživatelé stravenek Ticket Restaurant. Ti na webovém formuláři www.ticketka.cz odpovídají na otázky týkající se nabídky denního menu jimi zvolené restaurace. Ta je pak do sítě zařazena v případě, že splňuje 5 z 8 kritérií. „Z naší strany pak probíhá následná kontrola,“ doplňuje Lucie Prášková a upozorňuje na možnost stáhnout si i mobilní aplikaci Ticketka, která vyhledá ty správné restaurace v okolí zaměstnání uživatelů podle GPS lokace.