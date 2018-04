Střední Evropa slibuje zajímavé zisky

Začátek měsíce se na trzích v USA vyznačoval značnou volatilitou. Klesající cena ropy až k hranici 41 Kč sice nepomohla společnostem těžícím a zpracovávajícím ropu, ostatní odvětví to však nijak neomezovalo a ceny akcií rostly. Tento růstový trend však nevydržel dlouho a po zastavení poklesu cen ropy začaly akcie opět ztrácet, což odnesly farmaceutické společnosti, technologický sektor a společnosti produkující suroviny.

Zbytek měsíce už byl ale ve znamení růstu, kterému pomáhaly kromě ceny ropy také příznivé informace z trhu práce. K občasným přerušením docházelo jen vlivem dílčích poklesů v jednotlivých sektorech a svá roční maxima tak mohly okusit dva hlavní indexy Nasdaq i Dow Jones. Západoevropské akcie víceméně kopírovaly vývoj na zámořských trzích, i když vykazovaly menší intenzitu.

Mnohem lépe na tom byly akcie zemí střední a východní Evropy, které zejména na konci měsíce zaznamenaly mnohem výraznější růst. Čeští investoři mohou být rádi, že k tomu výraznou měrou přispěl i český akciový trh, který společně s maďarským zaznamenal v průběhu roku nevídaný nárůst.

ZAHRANIČNÍ AKCIOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc EMIF TURKEY EMI USD 16,86 32,08 F EURSMIDCAPGR BX ACC EUR FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR 14,83 22,86 HGIF-INDIAN EQUITY HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV USD 12,24 29,25 Nejhorší výkonnost za měsíc AAF-RUSSIA EQUITY FUND ABN AMRO IF EUR -6,23 n/a KBC EQUITY FUND OIL KBC AM EUR -3,92 14,82 KBC EQUITY F. EASTERN EUROPE KBC AM EUR -2,18 22,94 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok ESPA STOCK VIENNA ERSTE-SPARINVEST EUR 6,31 63,15 STOCK AMERICA V KC ERSTE-SPARINVEST EUR -1,61 -13,59 Průměrná výkonnost zahraničních akciových fondů 3,13 12,12

Mezi akciovými fondy se tento měsíc ne prvním místě s nejlepší výkonností umístil trochu překvapivě fond EMIF Turkey s měsíční výkonností 16,86 %. Tento fond z rodiny Europartners Multi Investments Fund investuje hlavně do tureckých akcií a do instrumentů na tyto akcie vázané a je aktivně spravován. Jeho roční výkonnost přes 30 % a zejména výsledky za druhý půlrok dokazují, že výsledek za měsíc prosinec není až tak výjimečný. Dobré výsledky v prosinci zaznamenaly také fondy se zaměřením na země asie, zejména Koreu a Indii.

Americké a evropské dluhopisy se po listopadovém rozdělení v prosinci opět spojily a oba trhy tak rostly. Cenový vývoj však jednoznačně mluví ve prospěch těch evropských. Dařilo se jim zejména v souvislosti s ochlazováním celosvětového ekonomického růstu. I přes mírný pokles cen na konci měsíce si dluhopisy zachovaly v prosinci růstový trend.

V případě dluhopisů platí to samé, co u akcií, a to je výrazně vyšší růst cen u dluhopisů středoevropských. Maďarské ceny ovlivnilo snížení základní úrokové sazby na 9,5 %, v Polsku se na cenovém vývoji kromě jiného příznivě podepsalo zveřejnění nižších než očekávaných výrobních cen. Růst západoevropských protějšků překonávaly také dluhopisy domácí, největším nárůstem se však prezentovaly dluhopisy na Slovensku.

ZAHRANIČNÍ DLUHOPISOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" RAIFFEISEN KAG EUR 4,48 19,56 KBC BONDS CENTRAL EUROPE KBC BONDS CONSEIL EUR 4,36 21,42 CS BF (LUX) EMERGING EUROPE B CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT EUR 3,59 16,82 Nejhorší výkonnost za měsíc BOND DOLLAR ERSTE-SPARINVEST EUR -3,02 -6,58 U.S. DOLLAR SHORT TERM PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. EUR -2,23 -6,64 F HIGH YLD EUR A DIS FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR -2,20 -1,82 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC BONDS CENTRAL EUROPE KBC BONDS CONSEIL EUR 4,36 21,42 BOND DOLLAR CORPOR. ERSTE-SPARINVEST EUR -1,97 -9,26 Průměrná výkonnost zahraničních dluhopisových fondů 0,66 5,20

Výtečné výsledky středoevropského dluhopisového trhu dokazují i měsíční výkonnosti dluhopisových fondů, kterým jednoznačně vévodí fondy orientované na střední Evropu a rozvíjející se Evropské země. Na prvních pěti místech se tak umístily fondy právě zaměřené na tyto trhy.

Slovenský dluhopisový trh, profitující z posilování koruny je překoupený a vládne na něm akutní nedostatek likvidity. I když měly bondy v reakci na snížení sazeb Národní bankou Slovenska zpočátku tendenci klesat, opak byl pravdou. Výnosy tak strmě klesaly (tím pádem rostly ceny) až o 25 bodů. Kromě posilující měny měl příznivý vliv také zveřejněný emisní kalendář, podle kterého ministerstvo financí plánuje vydat v příštím roce podstatně menší objem dluhopisů než v tomto roce, zvýšení ratingu agenturou S&P, a v neposlední řadě také pozitivní sentiment v celé Evropě. Vývoj na trhu se slovenskými dluhopisy tak zabezpečil nejvyšší měsíční výkonnost fondu peněžního trhu KBC Multicash ČSOB SKK.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc KBC MULTI CASH CSOB SKK KBC AM SKK 0,38 4,26 CONSEQ INV.CONS. BOND F. CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT CZK 0,36 n/a JB STERLING CASH JULIUS BAER MULTICASH GBP 0,30 3,95 Nejhorší výkonnost za měsíc T US DOLLAR LIQ RES FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD 0,00 -0,10 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" UNIGESTON EUR 0,02 2,47 EURO RESERVE FUND JANUS INTERNATIONAL LIMITED EUR 0,03 0,34 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC MULTI CASH CSOB SKK KBC AM SKK 0,38 4,26 CESKY HYPOTECNI ERSTE-SPARINVEST CZK 0,20 -1,89 Průměrná výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,15 1,18

