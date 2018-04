Střední generace má problém najít práci, ovšem vládne v obchodech

Personalisté si totiž uvědomují, že v řadě oborů mají starší věkové skupiny mnoho předností a nemohou si je vynachválit.

Může se hodit Sháníte novou práci? Na jobDNES.cz najdete denně žhavé pracovní nabídky.

Patrné je to třeba u řady prodejen, a to i v případě mezinárodních módních značek. V nich pak často obsluhují dámy v předdůchodovém věku.

"Určitě to není tak, že bychom se na tuto věkovou skupinu cíleně zaměřovali. Často ale přirozeně ve výběrovém řízení vychází jako nejlepší. Dámy, které mají něco za sebou, se dovedou často více vcítit do potřeb našeho cílového zákazníka. A to je právě to, na co se zaměřujeme," říká personální šéfka řetězce s oblečením a potravinami Marks & Spencer Dagmar Suissa.

Výhody lidí nad 45 let větší stálost a věrnost

spolehlivost

zkušenosti

často vyzrálejší sociální inteligence, která se pozitivně projevuje právě při práci se zákazníkem

nepřehnaná platová očekávání

Právě v jeho obchodech je ve věkové skupině od 40 do 60 let více než třetina všech zaměstnanců.

"Mají nesporný přínos v přístupu k zákazníkovi. Pro velkou skupinu zákazníků je příjemnější jednat se zkušenějšími prodavači, máme s nimi velmi dobré zkušenosti, často jsou to dříči, práce si více váží," popisuje své zkušenosti také Ondřej Šlechta, regionální manažer sportovních obchodů Sportisimo. Ani podle něj nejde o žádnou cílenou strategii, ale o přirozený výběr nejvhodnější prodavačů.

Fluktuace v obchodech se týká hlavně mladých zaměstnanců

Právě pro maloobchod jsou tito lidé ideálním řešením. Obchody totiž dlouhodobě bojují s velkou fluktuací zaměstnanců. Ta je spojena především s mladými lidmi, kteří práci v obchodě často berou jen jako tranzitní stanici do dalších povolání. Zatímco starší ročníky jsou většinou "věrnější" a také spolehlivější.

Nevýhody lidé nad 45 let horší schopnost učit se novým věcem

zažité návyky a stereotypy

větší "opotřebení"

Často je taková práce jednou z mála možností, jak si před důchodem ještě pravidelně vydělávat. Jsou za práci vděční, z čehož vyplývá také fakt, že často akceptují nižší mzdu než mladší a ambicióznější kolegové. To je právě v obchodě, kde jsou mzdy většinou podprůměrné, důležité.

Klára Antošová z personální společnosti Hays si všímá výhod pro tuto generaci i jinde. Krajním a poměrně překvapivým oborem jsou také informační technologie.

"Některé velké mezinárodní společnosti často používají technologie, které jsou staré, ale nebyla možnost je nahradit jinými, jde třeba o rozsáhlé bankovní systémy. Pro mladé lidi není atraktivní učit se něco, co je staré 20 let, a riskovat, že se přece jen brzy systém nahradí technologickou novinkou," popisuje Antošová z Hays. Podle ní si pak zaměstnavatelé uvědomí, že tyto technologie ovládají právě starší ročníky.