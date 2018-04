Odborník radí, jakou školu vybrat žákům, aby neskončili „na dlažbě“

1 Automobilový průmysl

Automobilky dosahují dlouhodobě úspěšných výsledků. Doprava vždy bude patřit k základním potřebám lidí a stále je v ní spousta možností v oblasti technologického vývoje - připomeňme například elektromobily nebo auta bez řidiče. Ne nadarmo najdeme mezi TOP 10 nejlepšími investicemi za posledních deset let BMW, Volskwagen a Daimler.

Uplatnění v této oblasti najdou absolventi středních i vysokých škol mnoha oborů. Ideálně vybírejte auto-moto řemesla a technické profese, sledujte nabídku studijních oborů samotných automobilek. Dobrou volbou je studium technických fakult, oborů typu materiálové inženýrství, chemie materiálů, průmyslový design. Uplatnění u automobilek najdou také absolventi ekonomických nebo logistických oborů.

2 Informační technologie

Dynamiku jednoznačně budou mít i technologické firmy přinášející užitek ve výrobě a v domácnosti. Automatizace postupně bude vytlačovat zaměstnance z výroby - stále větší roli budou hrát firmy zaměřené na aplikaci nových výrobních postupů a optimalizaci práce.

Životní styl budou zlepšovat projekty zaměřené na chytrou domácnost nebo zábavu, především hry pro přenosná zařízení. Například společnost Electronic Arts, přední výrobce herního softwaru, zvýšil hodnotu svých akcií za posledních pět let o více než 200 procent.

V této oblasti budou mít šanci na pěkné zaměstnání absolventi veškerých technických a strojírenských oborů.

3 Finančnictví

Zpracování velkého množství dat by mělo vést k pokrokům v oblasti Peer to peer služeb - například půjčky jsou taková typická platforma - efektivně řízena a scoringována pomocí využívání big data. Peer-to-peer půjčky eliminují roli zprostředkovatele a měly by tak být levnějším zdrojem financování. A ani u půjček nemusí tento fenomén skončit. Nabízí se například oblast zajišťování finančních rizik a klasické pojišťovací služby.

František Kronus Pracoval v německé Commerzbank, kde po několika letech zakotvil na pozici specialisty na cenné papíry. V roce 2009 nastoupil do společnosti Cyrrus, kde se věnuje cenným papírům a problematice kapitálového trhu. Patří k makléřům se zkušeností na všech světových trzích.

Technologické novinky ve finančním světě táhnou celý sektor nahoru, a nejen sektor, ale i celou ekonomiku. Hladce fungující bankovnictví je základním předpokladem ekonomického růstu. V minulosti na světlo světa přišla řada technologických inovací, které se na první pohled mohly jevit jako nesmysl, bublina. Ale například platební karty, internetové bankovnictví, bezkontaktní platby či nástroje na zajištění rizik jsou inovace, které naprosto zásadně změnily celý svět.

Tady bych doporučil zaměřit se na ekonomické školy. Jde ale o širokou škálu činností. Na vývoj se hodí mít určitě přesah do IT, pro samotný prodej bych nepodceňoval marketingové studijní obory, které lidem vysvětlí základní principy, jak takové služby prodávat.

4 Energie

Co zatím uniká masové pozornosti a bude v budoucnu významným byznysem, jsou zásobníky: datová úložiště a zásobníky energie. O datech asi není potřeba se dále rozepisovat, ale akumulace energie či tepla, zvlášť z obnovitelných zdrojů (solární, větrné či vodní zařízení), bude v budoucnu progresivní obor.

Pro studium se hodí technické obory, v případě těch vysokoškolských existuje dnes již zajímavá nabídka programů zaměřených přímo na obnovitelné zdroje energie.

5 Farmacie

Oborem, který zde nemůže chybět, je farmacie, a to zaměřená především na výzkum nových léků nebo genetiku. Když před dvěma lety řešil svět epidemii eboly, dramaticky rostly akcie firem, které se zabývaly vývojem vakcíny proti této nemoci. Právě u vývoje léků, pokud dojde k úspěšnému dokončení medikamentu, jde hodnota firmy dramaticky vzhůru.

A nemusí jít vždy o největší nadnárodní korporace - ty se zaměřují na civilizační choroby, které jim přinášejí nejvyšší zisky. Jde i o menší projekty, do kterých často investují státy, univerzity nebo finanční instituce, aby vývoj léků proti epidemickým chorobám posunuly dál.

Logickou volbou je v tomto případě studium farmacie, ať už na vysoké škole nebo specializovaných vyšší odborných školách, nebo zaměření na katedry genetiky, molekulární biologie a mikrobiologie.

6 Řemeslo

Odhlédneme-li od burzy, akcií a globálních trendů, řadu příležitostí najdeme i v běžném životě. V poslední době se stále více ozývají české firmy, kterým chybějí kvalifikovaní zaměstnanci, technici, odborné profese a kvalitní řemeslníci i řidiči.

Přihláška na technické a řemeslné obory středních odborných škol je sázkou na jistotu. Odborné školství, kde člověk může získat maturitu, je dnes u firem velmi ceněné. Při aktivním přístupu lze již během studia získat potřebnou praxi.

Právě spojení studia a praxe mi přijde jako velká výhoda, protože každá zkušenost zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce nebo šanci na lepší mzdu.