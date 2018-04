Stres? Dýchejte a počítejte do deseti

Bessel Kok, zástupce generálního ředitele Českého Telecomu

Uvědomte si, že jste na této planetě zhruba osmdesát let. A pokud se většinu času stresujete, pak jím hodně plýtváte. Váš nadřízený se přitom stresuje dvakrát tolik než vy. Myšlenky na to by vám měly přinést úlevu.