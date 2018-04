Stres je špatný vládce

Úzkostlivé, přemrštěně zodpovědné povahy, které si příliš nevěří, podléhají stresu velmi snadno. Zatímco je rozhodí každá maličkost, jedinci, kteří mají rádi sami sebe, nad ledačím mávnou rukou. Práce je baví a stačí na ni. Z problémů se jim nerozklepou kolena, ale berou je jako výzvu potvrzující jejich schopnosti. Stres je posiluje, motivuje. Dokonce jej do určité míry potřebují.

"Pracovní stres vzniká z nerovnováhy mezi požadavky zaměstnavatele a schopností pracovníka je splnit. Nebo také z nerovnováhy mezi podmínkami pracovního prostředí a schopností zaměstnance se jim přizpůsobit," říká psycholog Jaroslav Uzel z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Pro každého je proto důležité najít si to správné povolání i zaměstnavatele.

Zvolte si povolání, které vás bude bavit a na něž fyzicky i psychicky stačíte. * Během pracovního dne si nechte chvilku na oddech. Dle svého gusta a možností si ji zpříjemněte procházkou, kávou, povídáním s kolegy, s nimiž si rozumíte.

Doma si od práce odpočiňte činností, která vám ji nepřipomíná.

Pro vás obtížné úkoly neodsunujte na poslední chvíli.

Zjistěte, co vás nepříjemně vyvádí z rovnováhy, a naučte se tomu čelit.

Šéf významně zvedá obočí a ukazuje na hodinky. Jeho podřízení už měli mít hotovo. Vědí to, spěchají. On jim dýchá na záda, pak zase chvíli pobíhá kolem. Popohání je gesty i slovy.Zaměstnanci se ve finiši dopouštějí zbytečných chyb. Práce se zbrzdí, šéf zuří. "To snad není pravda! Kdybych to dělal sám a ne tohle stádo neschopných troubů, měl bych dávno padla!" křičí. Má-li zaměstnanec za krkem vřeštícího paviána, kterého nenapadne být zticha nebo přiložit ruku k dílu, je nejlepší jeho křik prostě ignorovat. A soustředit se na práci."Máte-li však hrubého šéfa, který vás již dlouho nevybraným způsobem stresuje, stanovte si kvůli svému zdraví mez toho, co ještě unesete. Pak se proti jeho jednání slušně nebo lehce ironicky ohraďte. Záleží na vás," radí lektor komunikace David Gruber. "Vím o jednom, který do sebe nechá kopat, řvát na sebe, mlátí ho do hlavy, a přesto svou práci dělá. Jmenuje se Jaromír Jágr," dodává. Z toho si každý odvodí, že míra výdrže stresující zátěže bývá přímo úměrná výši platu a nepřímo úměrná počtu vhodných pracovních příležitostí."Stres jako takový způsobuje ztuhnutí svalů. Je to přirozená obranná reakce těla," říká masér Martin Lacko. Trvá-li však tato obranná reakce dlouho a navíc je člověk v práci celý den v jedné strnulé poloze, mohou ztuhlé svaly vést k problémům se zády."Ve ztuhlých svalech se vytvářejí lidově řečeno boule, které mohou tlačit na cévy a tím způsobit i migrénu," dodává masér Lacko. Trvalý pracovní stres je světově čtvrtou nejrozšířenější příčinou onemocnění. Vědci tvrdí, že přispívá například k hromadění břišního tuku, snížení citlivosti na inzulin. Zvyšuje hladinu cholesterolu i krevní tlak. Smrštění cév způsobené stresem vede k nedokrevnosti mozku, srdce, ale i sliznic, hlavně zažívacího traktu. Stoupá pravděpodobnost vzniku žaludečních vředů a infarktu.Nadměrně stresovaní jedinci jsou nesoustředění, podráždění, úzkostliví, celkově unavení a depresivní. Navíc i náchylnější k pracovním úrazům. Nedá se u nich předpokládat, že by v práci podávali vrcholné výkony. Proto je v zájmu zaměstnavatele, aby se snažil stres na pracovišti, ať je způsobený čímkoli, minimalizovat. A je také v zájmu zaměstnanců, aby stres odbourávali fyzickou námahou, popovídáním si s přáteli - zkrátka činností, o níž ví, že jim udělá dobře.Příčiny stresu je třeba odstraňovat. "Ovšem je-li takovou příčinou nadřízený, neznamená to, že jej musíte zabít," podotýká psycholog Uzel z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.Odstraněním se myslí změna přístupu k tomu, co člověka stresuje. "Průzkum mezi pracovníky ve velmi hlučném prostředí prokázal, že ti, kteří měli pozitivní vztah k nadřízenému a práce je bavila, měli menší poškození sluchu než ti, kteří s prací a nadřízeným spokojeni nebyli," říká Uzel. Pozitivní naladění dělá opravdu zázraky.Naučit se zvládat stresové situace s nadhledem však trvá delší dobu a vyžaduje trénink sebeovládání. Stresovou situaci si však může člověk usnadnit tím, že se na chvíli zastaví, pořádně se nadechne a... usměje.



