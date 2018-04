Deset profesí, kde zažijete největší stres

V Česku by pořadí zřejmě vypadalo trochu jinak, ale například hasič, policista a pilot by se v první desítce umístili i zde.

Proč jsou právě tato povolání považována za nejvíc stresující? Nejde jen o to, že vojáci mohou být vysláni na místo zmítané nepokoji, daleko od rodiny, kde jim jde o život (jen loni zemřelo při zásahu v Afghánistánu kolem dvou tisíc amerických vojáků). Ale i když zůstávají doma na základnách, musí být připraveni pomáhat při povodních, požárech a jiných katastrofách.

Důstojník navíc odpovídá za větší skupinu vojáků a za jejich životy. Veřejnost o nich navíc nemá valné mínění a po odchodu ze služby jen těžko shánějí uplatnění na trhu práce.

Hasiči obvykle pracují na směny a často se u nich objevuje fyzická únava. Práce jim značně ovlivňuje rodinný život. Jen za loňský rok zasahovali čeští hasiči u více než 100 tisíc událostí, z toho bylo kolem 20 tisíc požárů a 20 tisíc dopravních nehod.

"Nejstresovější je ten rychlý přechod z klidového režimu do stavu maximální ostražitosti. Když na stanici plníme denní úkoly, sportujeme, vaříme, spíme. Najednou nám houknou výjezd a za pár minut už sedíme v autě, jedeme k požáru či nehodě a nevíme, co přesně nás čeká a jak to bude náročné. Je to vždy obrovský nával adrenalinu," popisuje pražský hasič David Šváb.

Piloti letadel tráví dlouhou dobu daleko od domova, cestují po celém světě. Mají odpovědnost za stovky cestujících.

Nesmí být unaveni a mít na itineráři jeden let za druhým. Jak nedávno upozornila asociace švédských pilotů, až polovina z nich během letu neúmyslně usne.

Pracovní den pilota má mít 13 hodin, někdy se k tomu přidávají další dvě přesčasové hodiny. A ještě se musí připočítat doba, než se pilot dostane na letiště. Evropská agentura pro bezpečnost letectví navrhuje pracovní dobu ještě upravit.

Musí být schopen jednat pod tlakem a rychle přemýšlet. Profese hodně láká absolventy vysokých škol. "Pracuji v PR agentuře už 17 let, takže jsem na stres zvyklý. Nejnáročnější je plnění obtížně splnitelných přání a termínů. V krizových situacích máme blízko k hasičům, protože vyloženě hasíme situace, které mohou ohrozit naše klienty. Někdo to bere jako výzvu či dobrodružství, jiného to semele," říká Pavel Novák ze společnosti AMI Communications.

Podle studie jsou to lidé, kteří dovedou obstát v náročném ekonomickém klimatu. Jsou to většinou tváře velkých společností, jež umějí vycházet s investory, členy správní rady, zaměstnanci a veřejností. Tlak na ně je ze všech stran obrovský.

Práce bez nervů Univerzitní profesor

Švadlena a krejčí

Pracovník lékařské kartotéky

Klenotník

Laboratorní technik

Lékař audiolog

Dietolog

Kadeřnice

Knihovník

Obráběč kovů

"Výsledky studie mě opravdu překvapily. Z běžných povolání bych na přední místa dal spíše operátory komunikačních center a pracovníky poboček, kteří stojí v první linii firem směrem k zákazníkům a mají s nimi nejvíce práce. Manažeři jsou podle mého názoru tak vysoko zřejmě proto, že konkurenční prostředí vytváří značně dynamické podmínky, na realizaci změn je méně času a je zároveň nutné motivovat mnoho lidí," vysvětluje Lukáš Klášterský, náměstek generálního ředitele České pojišťovny pro IT.

Je to vysoce stresové povolání, což lze vyčíst hlavně z fotografií z přírodních katastrof či válek. "Pokud jste v místě válečného konfliktu, uvědomujete si, že hodně riskujete, a to je nepříjemná věc. Člověk ví, že je ve špatnou dobu na špatném místě a že to může být jeho poslední chvilka. Hodně stresující jsou pro mě i po těch mnoha letech praxe chvíle, kdy posílám fotky přes půl světa, snažím se být rychlejší než konkurence, vím, že na to v redakci čekají, a zrovna nefunguje technika," říká fotoreportér MF DNES Michal Sváček.

Redakce novin, rozhlasu i televize všude po světě snižují stavy, a tak mnoha redaktorům přibývá práce za stejné peníze, někde i dokonce za nižší odměny než dřív. Jsou stresováni uzávěrkami a také mnohdy značně kritickým názorem veřejnosti na jejich výkony. Novinářská práce navíc vyžaduje dokonalou znalost nových technologií.

Podle americké studie jsou taxikáři často obětí zločinu, především krádeží. Navíc je to práce za nízkou mzdu při mnoha hodinách nasazení. "Na profesi taxikáře je stresové to, že se musí prodírat dnes a denně v zácpách po Praze a že pracuje spoustu hodin za málo peněz. Ale i tak si myslím, že jsou na tom hůř například kurýři, kteří musejí dojet na čas se zásilkou," říká dopravce Vít Machálek.

Policisté na místních odděleních často vyjíždějí na místo činu a mnohdy netuší, jak to tam bude vypadat. To jistě zvýší krevní tlak.

"Vedle hasičů a záchranářů patří naše povolání mezi nejstresovější, s tím souhlasím. Policisté řeší smrtelné dopravní nehody, úmrtí dětí, domácí násilí, stalking. Vyrovnávají se s použitím služební zbraně. Setkáváme se s vraždami, sebevraždami, bojujeme s organizovaným zločinem, korupcí. Mnohdy nasazujeme vlastní život," říká vrchní komisařka Policie ČR Zuzana Součková. Podle ní je důležitá psychohygiena. "Každý policista si musí najít svůj způsob odreagování od každodenních pracovních činností."