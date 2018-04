Střet české a zahraniční kultury na pracovišti

Co podněcuje zájem u uchazečů o práci v zahraniční společnosti?



Zřejmě je za tím vidina zajímavého uplatnění schopností a vzdělání, využití jazykových znalostí, možnost vycestovat do zahraničí a zajisté i řada jiných motivů. Faktem je, že zahraniční společnosti přinášejí do České republiky své know-how, jsou obvykle strukturovanější a lze se od nich mnohému naučit.



Na co by si měl dát uchazeč v zahraniční společnosti pozor?



Musí si být vědom kulturních rozdílností, které se mohou projevit až po nástupu k zahraničnímu zaměstnavateli. Způsob, jakým se čeští zaměstnanci k cizí firemní kultuře stavějí, je různý. Někteří zcela upřímně této kultuře věří a je jim blízká. Ti mají pak snazší pracovní život, jejich názory a pocity nejsou v rozporu s kulturou firmy, pro kterou pracují.



Můžete z vlastní zkušenosti říci, jak čeští zaměstnanci na setkání české firemní kultury s tou zahraniční reagují?



Mnozí čeští zaměstnanci nejsou schopni unést příliš silnou cizí firemní kulturu, a tak musí řešit rozpor mezi tím, co hlásá jejich zaměstnavatel - a oni by se s tím měli ztotožnit - a tím, co sami cítí. Snad nejméně šťastným řešením tohoto rozporu je tvářit se naoko spokojeně a souhlasně, a pak doma či s ostatními kolegy negativně hovořit o zahraničních nadřízených či celé firmě. Nejenže tento postup nic neřeší, ani náladu ve firmě, ani vznikající problémy, ale zároveň je myslím velmi pokrytecký.



Dobře, ale předpokládejme, že ke střetu české a zahraniční kulturní rozdílnosti skutečně došlo a někdo se rozhodne situaci řešit. Jak by měl nejlépe postupovat?



Lepší řešení se nabízí v podobě konstruktivního vyjednávání s nadřízenými či zahraničními kolegy, při kterém je třeba zdůraznit klady kultury jejich země, ale i vyzdvihnout a především vysvětlit specifika a klady kultury domácí. Mnozí zahraniční manažeři nemají ani tušení o vlastních prohřešcích proti české kultuře a ti moudřejší uvítají konstruktivní připomínky a podněty. Pokud ani dobře míněná a oprávněná rada není přijata zahraničními nadřízenými či kolegy alespoň jako zajímavá úvaha, je čas změnit firmu. Firemní kulturu lze totiž měnit či přizpůsobovat jen tehdy, jsou-li nositeli této změny všichni zaměstnanci, vedení firmy především.