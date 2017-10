Srna je v pojistce, kuna a kráva ne. Kolik stojí srážka se zvěří

Odborníci radí, že když už je střet nevyhnutelný, nemáte se snažit uhnout. Prý je lepší čelní náraz do zvěře než se rozbít o strom vedle cesty. Otázkou je, jak se vyrovnat s instinktem, který velí strhnout volant.

Lidé si mnohdy neuvědomují, že zvěř nežije jen v lese. Pozor je třeba dávat i mezi poli, zvláště tam, kde je silnice lemovaná křovinami. Výjimkou však není ani srážka se zvěří přímo ve městě. „Nejvíce nehod se loni stalo na silnicích Hlavního města Prahy. Co do počtu následuje Středočeský kraj a kraj Jihomoravský,“ doplňuje Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Podíváte-li se na specializované stránky www.Sraženázvěř.cz, zjistíte, že puntíky označující místa nehod jsou rovnoměrně rozesety po celé republice. Přesto se dají vystopovat úseky, kde je třeba jet opravdu opatrně. Je to například na silnici E65 mezi Benátkami nad Jizerou a Pískovou Lhotou, na silnici 220 u Stříbra či na silnici 56 mezi Ostravou a Hlučínem.

Srna na kapotě

Pokud se střetu s lesní zvěří nevyhnete, zachovejte chladnou hlavu. Oblékněte reflexní vestu, označte místo nehody výstražným trojúhelníkem a volejte policii. Ta pak kontaktuje myslivce, kteří se postarají o odvoz zvířete. Mobil má dnes v kapse každý, takže místo nehody a poškození vozu vyfoťte z několika úhlů. Zvířete se raději nedotýkejte – je-li raněné, mohlo by vám ublížit, problém by mohl být i s přenosem nemocí.

Pokud jste pro takovou událost pojištěni, volejte asistenční linku své pojišťovny. Jestliže nemáte číslo uložené v telefonu ani zapsané někde v autě, pomohou vám i na lince 1224 – počítejte však s tím, že telefonát je zpoplatněný.

Zmuchlané auto

Když máte štěstí v neštěstí, vaše auto vyvázne ze střetu se zvěří jen s pomačkanými plechy. Škodu bude hradit pojišťovna z havarijního pojištění, případně z připojištění u povinného ručení. Střet se zvěří mají některé pojišťovny jako automatickou součást pojištění, jinde si tento typ musíte přikoupit. A pozor – někde rozlišují mezi zvěří a zvířetem. Například Marek Orawski z První klubové pojišťovny uvádí: „Pokud by to byla vina zvířete, u kterého je znám majitel, odpovídá za způsobenou škodu právě on. Například když kráva vyběhne z ohrady a zaviní havárii.“

Automaticky je střet se zvěří součástí havarijního pojištění, pokud máte pojištěnou havárii. Zní to jako protimluv, ale mnozí řidiči věří svým dovednostem natolik, že nepředpokládají, že by sami zavinili nehodu. Ti si pak v rámci havarijního pojištění sjednávají jen riziko odcizení nebo živelních škod.

K povinnému ručení se riziko střetu se zvěří obvykle připojišťuje, ale u vyšších (a samozřejmě dražších) tarifů může být i v ceně. Například u ČSOB pojišťovny tomu tak je u produktu Premiant, Generali má pojištění automaticky dokonce u tří ze čtyř variant povinného ručení. Slavia pojišťovna naopak nabízí připojištění k povinnému ručení, ale k nejlevnějšímu základnímu limitu se sjednat nedá.

Na kolik se pojistit?

Pojišťovny uvádějí, že běžná škoda při střetu se zvěří je kolem 30 000 korun. Ale samozřejmě záleží i na tom, jakým vozem jezdíte a co všechno se stane. „Nejvyšší škoda, kterou jsme po střetu se zvěří registrovali, dosáhla 466 000 korun, šlo o luxusní mercedes, který se srazil s divokým prasetem. Ve vysoké rychlosti došlo ke zdemolování přední části vozu, kde je mnoho senzorů a podpůrných systémů,“ vzpomíná Milan Káňa z Kooperativy.

Když zůstaneme u běžné škody 30 000 korun, pohybuje se cena ročního pojistného okolo 300 korun. V každém případě však počítejte se spoluúčastí – ta bývá od 500 korun, ale může být stanovena třeba i jako 20 procent z pojistného plnění.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že škody plněné z pojištění střetu se zvěří obvykle nemají vliv na výši bonusu. Pojišťovna plní, ale pojistné vám kvůli tomu do budoucna nezvýší. Pokud jste si při/pojištění střetu se zvěří nesjednali, máte v případě lesní zvěře smůlu – volně žijící živočichové totiž podle práva nikomu nepatří, a tak není na kom uplatňovat náhradu škody. Kdyby šlo o domácí zvíře, částku by opět hradil jeho majitel.

Zničená svodidla

Pokud strhnete řízení, abyste se srážce se zvěří vyhnuli, ale způsobíte škodu na svodidlech, zábradlí či dopravní značce, škody třetím osobám bude většinou bez problémů hradit pojišťovna z vašeho povinného ručení. I zde se ale vše posuzuje individuálně: „U sražených volně žijících zvířat může být problém s prokázáním zavinění, proto nemusí být vždy hrazeno z povinného ručení. V takovém případě by však nemohl být nárok na odškodnění vznesen ani proti řidiči,“ upozorňuje Renata Čapková z ČPP na možné komplikace. To se týká třeba případů, kdy srazíte zvíře a to odletí pod kola protijedoucího vozu.

Okousané kabely

Zvířata ovšem nemusí být rizikem jen v provozu, mnohdy působí škody i na stojících autech. Častým problémem jsou rozkousané kabely, a to i ve velkoměstech, zejména na parkovištích přiléhajících k parkům nebo na starších sídlištích se vzrostlou zelení. Hlavními viníky jsou kuny, někdy i lasičky. Na takové situace se pojištění střetu se zvěří nevztahuje, musíte si připojistit takzvané poškození auta (i stojícího) zvířetem. A pozor: musí jít o nedomestikovaná zvířata. Takže pokud rozkouše sedadla váš nebo kamarádův pes, pojistka fungovat nebude.