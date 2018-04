Všechno stříbro se vytěží za 20 let. Investovat do něj se vyplatí

V současnosti je fyzické držení stříbra pro investiční účely nejvíce rozšířené v USA, na Středním východě a v některých asijských zemích. V Evropě jsou pak na předních místech severské státy. V Česku sice zatím investoři upřednostňují více zlato, ale díky celosvětovému růstu popularity investičního stříbra se začíná i u nás stav pozvolna měnit.

Investice do stříbra Výhody uchovatel hodnoty a ochrana peněz před inflací

nadinflační zhodnocení

průmyslový kov, jeho spotřeba dlouhodobě převyšuje jeho těžbu

vysoká likvidita stříbrných slitků

výnos z investice není daněn (u fyzických osob)

anonymita investice

aktuálně přívětivá cena Nevýhody nákup je zatížen 20% DPH

skladovací náročnost v případě investic v řádu milionů Zdroj: Golden Gate CZ

"Zatímco zlato láme rekordy, stříbro má ke zlomení historických maxim ještě daleko. Stříbro se nyní obchoduje okolo 31 amerických dolarů za unci a rekord byl skoro na 50 dolarech," říká burzovní analytička Sandra Smithová ze zpravodajské stanice Fox Business News.

Podle údajů společnosti Golden Gate, stříbro na začátku letošního roku předčilo zlato i ostatní komodity a stalo se nejvýnosnější komoditou lednového obchodování s více než 21procentním zhodnocením. "I přes tento fakt do něj zatím investuje pouze setina procenta lidské populace," zdůrazňuje Pavel Ryba, ředitel společnosti Golden Gate CZ, která se specializuje na investování do zlata a stříbra.

To, že nyní cena stříbra klesá, je dobrou příležitostí k nákupu pro toho, kdo nechce spekulovat, ale naopak hledá dobré zajištění proti inflaci a uchovatele hodnot.

Podle odborníků je investice do stříbra velmi racionální. Přestože má jeho cena značné výkyvy, spojuje stříbro výhody drahého kovu a zároveň průmyslového využití.

Bude potřeba vždy a jeho světové zásoby nejsou bezedné

Největším rozdílem mezi zlatem a stříbrem je využití v průmyslu. Stříbro je druhá nejpoužívanější komodita v průmyslu vůbec. Neobejde se bez něj výroba automobilů, léků, elektroniky, baterií, CD disků, fotografií... Celých 85 procent celosvětové spotřeby stříbra spadá právě na průmysl a na investování tak zbývá pouhých 15 procent celosvětové produkce.

Stříbro se dnes těží zejména jako příměs, tři čtvrtiny světově vytěženého stříbra se získávají v dolech, které jsou primárně zaměřené na jiný průmyslový kov a stříbro je vedlejší produkt. Proto není tak jednoduché zvýšit jeho těžbu, která dlouhodobě zaostává za jeho spotřebou. "Například v roce 2010 se spotřebovalo v průmyslu o 143 milionu uncí stříbra více, než kolik bylo vytěženo," uvádí Pavel Ryba. A vyšší spotřeba trvá již delší dobu. "Podle optimistických statistik o rezervách dojde při současné produkci k vytěžení stříbra již za 20 let. Pokud bychom zastavili těžbu dnes, veškeré vytěžené stříbro by nám došlo již za pouhé čtyři měsíce," dodává Pavel Ryba.

Stříbro je extrémně podhodnocené

Přestože na počátku těžby drahých kovů byla v některých zemích cena stříbra i vyšší než cena zlata, dnes je cena stříbra zhruba 50krát nižší. Vzhledem k tomu, že je stříbra v současné době osmkrát méně než zlata, můžeme ho označit jako extrémně podhodnocené. "Navíc ho průmysl spotřebovává více, než se stačí vytěžit. Proto musí dlouhodobě růst," vysvětluje Pavel Ryba a upozorňuje, že kvůli vysoké volatilitě a zatížení daní z přidané hodnoty by mělo být stříbro vnímáno jako dlouhodobá investice.

Porovnání ceny jedné unce zlata a 100 uncí stříbra v dolarech (aby se obě křivky vešly do jednoho obrázku).

Nejčastěji se kupují mince a slitky

Do stříbra můžete na rozdíl od jiných komodit investovat přímo. Nejjednodušší je nákup stříbrných slitků a cihel, jejich hmotnost se udává v trojských uncích (1 oz = cca. 31,1 g), v Evropě i v gramech. Mezi známé světové výrobce patří například Johnson Matthey, nejstarší rafinerie drahých kovů na světě.

Za 20gramový slitek zaplatíte nyní kolem tisícovky. Hodně se prodávají investiční slitky o váze 500 a 1 000 gramů. "Půlkilový stojí nyní přibližně 14 tisíc korun. Kilogramový se prodává přibližně za 27 tisíc. Dodací lhůta se pohybuje zpravidla do dvou týdnů. Nákupní cena se mění každý den v závislosti na vývoji cen na světových burzách," vysvětluje Pavel Ryba.

Další možností je nakupovat tyto dostatečně velké investiční slitky na splátky formou "stříbrného spoření". Tuto službu nabízejí pouze některé renomované společnosti, které zajišťují nejen prodej drahých kovů, ale zejména investiční poradenství v oblasti zlata a stříbra.

Druhým způsobem fyzického nákupu stříbra jsou mince. Ty mají obvykle hmotnost jedné trojské unce (31,1 g). Hlavní důraz se klade na obsah ryzího stříbra, povrchové zpracování proto bývá horší než u mincí sběratelských. Investiční mince razí ve světě mnoho mincoven. Mezi nejznámější mince patří Silver Eagle (USA), Wiener Philharmoniker (Rakousko), nebo Kookaburra (Austrálie). Za jednouncovou stříbrnou minci nyní zaplatíte kolem tisíce korun.

Přestože je nákup fyzického stříbra dlouhodobě nejvýhodnější, můžete investovat také do stříbra "papírového". A to třeba koupí Exchange traded funds (ETF - indexové akcie či fondy), které jsou navázané na cenu stříbra. Další možností jsou akcie Central Fund of Canada, investujícího polovinu prostředků do fyzického zlata a polovinu do stříbra.

Jestli jste se rozhodli do stříbra investovat, přečtěte si pár rad, jak se nespálit a nepořídit si padělky.