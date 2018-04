Stříbro nyní slibuje velice zajímavé zisky: radíme, jak na něm vydělat

Cena stříbra vzrostla za poslední rok asi o 27 % a momentálně stojí na trhu jedna unce asi 16,65 USD. Stříbro, tak jako zlato, je využíváno pro zajištění proti inflaci a slabému dolaru, stejně jako se využívá v dobách nejistých jako uchovatel hodnoty. Zvláště v posledních měsících se riziko vysoké celosvětové inflace zvýšilo, a navíc se odhaduje, že již 95 % veškerého stříbra bylo vytěženo, což zvyšuje šanci na další růst ceny.

Převahu má Peru

Vždy je dobré vědět, odkud stříbro vlastně pochází. Možné narušení těžby v těchto zemích ovlivňuje totiž cenu na trhu. Největším producentem na světě, dle údajů z roku 2005, je Peru, které vytěží ročně asi 102 milionů uncí. V těsném závěsu je pak Mexiko s 92 miliony uncí a na třetím místě je Austrálie. Dalšími významnými producenty je Čína, Chile, Rusko, Polsko, Spojené státy americké, Kanada a Kazachstán.

. cenA stříbra na trhu Pro investora jsou velice důležité informace o sektorech, kde se stříbro využívá. Pokud poptávka v těchto oblastech poklesne nebo vzroste, bude to mít přímý dopad na cenu stříbra na trhu.

Alespoň kousek stříbra v portfoliu

Jednou z výhod stříbra je, že existuje možnost tuto komoditu fyzicky nakoupit – což je první možnost, jak do něj zainvestovat. Není těžké si na internetu vyhledat obchodníky se stříbrnými mincemi. Známé jsou například mince Kanadské královské mincovny. Každá mince představuje jednu unci stříbra a ryzost stříbra dosahuje 99,99 %, což je nejryzejší stříbro na světě.

Kromě mincí je také možno obchodovat stříbrné cihličky, které jsou ve velikosti 100 uncí. Ovšem zde by si měl investor dát pozor na ryzost stříbra, doporučuje se kupovat cihličky s ryzostí od 99 % nahoru.

Další možnost investice do stříbra se nabízí přes akcie společností zabývajících se těžbou nebo produkcí stříbra. Mezi firmy, které se zabývají výhradně těžbou stříbra, patří Pan American Silver Corporation (PAAS) a Silver Wheaton Corp. PAAS sídlí ve Vancouveru a těží v některých z prominentních dolů v Peru, Mexiku a Bolívii.

Známou společností, která se zabývá výrobou stříbra, ovšem má i jiné aktivity, je britsko-australský koncern BHP Billiton, jehož akcie jsou kótovány na burzách v Austrálii, Londýně, New Yorku a Johannesburgu. V nám sousedním Polsku pak sídlí společnost KGHM Polska, která je kótovaná na varšavské burze a je největším výrobcem stříbra v Evropě. Další společností zabývající se produkcí stříbra je například kazašská Kazakhmys, kótovaná na burze v Londýně.

. Využití stříbra Stříbro je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí ze všech známých kovů. Díky těmto vlastnostem se stříbro široce využívá v průmyslu, především jako součást různých slitin v elektronickém průmyslu, výrobě CD i DVD nosičů a jeho sloučeniny jsou nezbytné ve fotografickém průmyslu, ovšem zde jeho využití klesá kvůli digitálním fotoaparátům. V průmyslu se spotřebovává asi 45 % všeho stříbra ročně, fotografický průmysl spolkne asi 20 % a klenotnictví asi 27 % produkce.

Pokud chceme obchodovat v rámci pohybů ceny na trhu a spekulovat na růst ceny nebo pokles, nabízí se nám možnost obchodování futures kontraktů nebo CFD, kontraktů na vyrovnání rozdílů. Nejlikvidnějšími futures jsou COMEX Silver, který je standardním kontraktem obchodovaným na komoditní burze v New Yorku a představuje 5 000 trojských uncí stříbra na jeden kontrakt. Dalším kontraktem je na chicagské burze obchodovaný CBOT Mini-Silver. Představuje jen 1 000 uncí na kontrakt s ryzostí 99,9 % a je dostupný v elektronickém obchodování.

Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD kontrakty) jsou navázané na ceny jednotlivých futures kontraktů. Rozdílem mezi CFD a futures kontraktem je, že v případě CFD kontraktů nehrozí fyzická dodávka komodity.

Jedním z pohodlných způsobů, jak investovat do stříbra, je investice do ETF (Exchange Traded Fund). ETF je investičním nástrojem obchodovaným na burzách tak jako dluhopisy nebo akcie. Do nedávna zde nebyl žádný ETF, který by sledoval cenu stříbra. Ovšem v roce 2006 Barclays Global Investors, která je pobočkou Barclays Capital, založila ETF přes svůj program iShares, který sleduje cenu stříbra. Tento nový ETF je důkazem zvýšeného zájmu investorů o stříbro v jejich portfoliu.