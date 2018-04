Střídání míst škodí kariéře

Jestliže je vám třicet a ve většině zaměstnání jste vydrželi sotva rok, už budete podezřelí. Je dokonce možné, že si vás k pohovoru po přečtení vašeho životopisu vůbec nepozvou. Jste totiž pravděpodobně nepřizpůsobivý fluktuant.

Nezáleží přitom ani tak na důvodech, proč zaměstnání měníte

Zda nevydržíte u jednoho zaměstnavatele nebo u jednoho oboru. Pokud střídáte šéfy, budete považován za neloajálního jedince, popřípadě za člověka, který těžko vychází s kolegy. Jestliže střídáte přímo profese, uvidí ve vás personalista nevyzrálou osobnost, která ještě nebyla schopná najít si to správné zaměření.

Na začátku stačí rok

Příliš bohatý životopis plný změn podle Aleny Chlumské, výkonné ředitelky personální společnosti Billanc Partners, v personalistovi rozsvítí výstražné světýlko okamžitě; i když - jak dodává - dobrý personalista posuzuje každý případ jednotlivě. „Pokud někdo v určité firmě působil sedm let a pak z dalších dvou odešel po roce, z toho se nestřílí. Obecně ale máme zkušenost, že na prvním místě se drží lidé tak rok až tři, na druhém již dva až pět let. V dalších místech vítáme, pokud člověk vydrží aspoň čtyři roky.“

Na druhou stranu, změna zaměstnání nemusí vždy nutně znamenat, že jste nestálí a s nikým nevyjdete. Pokud za vámi zůstávají hmatatelné výsledky, nemusíte se bát, že byste měli problém s hledáním místa. Stává se také, že změna zaměstnání souvisí s příliš rychlým postupem ve firmě.

Právě z toho důvodu opustila před lety velmi prestižní pozici u jednoho z českých telefonních operátorů třicetiletá Hana V. (jméno má redakce k dispozici): „Stala jsem se po několika měsících šéfkou oddělení, nade mnou už byli jen ředitel firmy a jeho zástupci. Na jejich místa bych se ale nikdy nedostala.“

K překvapení mnohých tedy paní Hana po roce odešla do nové, malé české firmy. Bez dalšího vysvětlení by tento krok vnímal personalista jako přiznání neúspěchu. Z pohovoru s Hanou však vyplynulo, že dosáhla svého cíle i svého stropu a že pravým důvodem brzkého odchodu je její ctižádost a kreativita.

V novém působišti pak Hanu těšil pocit, že se může zase učit něco nového. Právě vlastní spokojenost by měla být při rozhodování, zda změnit místo, tím nejdůležitějším. Je zbytečné chodit do práce s nechutí a setrvávat v ní jen proto, abyste si „nezkazili životopis“.

Minimalizujte škody

Důvody, proč jste tolikrát změnili pracovní post, je dobré vysvětlit ve svém profesním životopise. Snažte se jej napsat nikoli jako bezobsažný výčet pracovních pozic, ale jako „příběh vaší kariéry“. U pozic přibližně za posledních šest let připište nejen jejich náplň, ale i důvod změny zaměstnání.

A přemýšlejte, komu a proč svůj životopis posíláte

Jak upozorňuje Alena Chlumská z Billanc Partners: „Je důležité mít v hlavě srovnané, co chci o sobě napsat. Ale také musím uvažovat, kdo to bude číst. Zda člověk, který je odborník v oboru a zajímá jej hlavně odborná praxe. Nebo personalista, který nedokáže jít do detailů v odbornosti, ale zajímá ho, jak střídáte zaměstnání, zda jste stále na stejné pozici, nebo jste ve firmě postupovali nahoru a přibývalo vám na zodpovědnosti.“

Pokud vás pozvou k pohovoru, nezkoušejte časté střídání pozic zamlčet

„Pokud uchazeč střídání ututlá, aby byl na pohovor pozván, stejně se prozradí ve chvíli, kdy žádáme reference z předchozích zaměstnání. Samozřejmě se na to přijde i při odevzdání zápočtového listu v novém místě,“ varuje Alena Chlumská.