Strojní fakulta ČVUT má volná místa

Mnohé strojírenské podniky krachují a leckterý maturant si ještě více než dříve rozmýšlí, jestli právě strojní fakulta je ta pravá, která mu pomůže poskytnout dostatečný základ k jeho pozdějšímu úspěšnému pracovnímu uplatnění. Strojní fakulty jsou už tradičně nejméně žádané, jejich absolventi se však na dnešním trhu práce uplatňují velmi dobře. Podle průzkumu evidují úřady práce v celé České republice v průměru jen 0,5 absolventa strojní fakulty, který je v současné době bez práce.Pro školní rok 2000/2001 počítá Strojní fakulta ČVUT přibližně s 1500 studenty. Zatím je zapsaných asi jen 860. Znamená to, že ještě lze přijmout téměř 600 uchazečů. Přihlášky se mohou podat do 31. července 2000. Být přijat na strojní fakultu je snadné, děkan fakulty Petr Zuna však namítá: "My všechny zájemce vítáme, ale upozorňujeme, že studium už tak snadné není." Strojní fakulta ČVUT má letitou tradici, ale v poslední době se v přístupu ke studentům a v náplni studia mnohé změnilo. "Naším cílem není vychovávat úzce zaměřené specialisty, kteří vidí jenom techniku, ale univerzální absolventy s inženýrským myšlením," vysvětluje děkan. "Cílem je, aby měli teoretický základ, byli kreativní a orientovali se i v jiných oborech. Zkrátka technicky myslící odborníci s všeobecným přehledem a špičkovými znalostmi. Samozřejmostí je úplná počítačová gramotnost a jazykové znalosti." Dnes se na strojní fakultě dělají zkoušky i ze základů práva. Studenti si mohou vybírat z volitelných předmětů sociologii, psychologii, filozofii, historii umění aj. Tyto humanitní obory přednášejí mimo jiné špičkoví externisté. Studenti jsou zapojováni do vědeckovýzkumné činnosti. Řeší vědecké projekty ve spolupráci nejen s výzkumnými ústavy, ale i se zadavateli projektů z praxe. Studentům jsou k dispozici výzkumné laboratoře. Mají přístup k internetu a mohou využívat rozsáhlou knihovnu fakulty. Ta je napojena na mezinárodní síť a poskytuje potřebné vědeckotechnické informace a studijní literaturu.Studium je náročnější hlavně v prvních dvou letech, kdy je jeho obsah pro všechny společný. Po pátém semestru, po první souborné zkoušce (to je úspěšném zvládnutí základní etapy studia) se studenti rozdělí do čtyř studijních směrů a od sedmého semestru pak dále do jednotlivých studijních oborů. V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů. Volitelnost umožňuje i studium mezioborové, případně i mezifakultní. Vzhledem k náročnosti školy je pro mnohé zájemce přijatelnější možnost absolvování bakalářského studia. Bakalářský studijní program je totiž orientován na praktičtější odborný profil absolventů. Studenti, kteří neprojdou sítem prvních dvou ročníků magisterských, mohou přestoupit a využít tuto "jednodušší" formu studia. Naopak ti, kteří úspěšně zvládnou bakalářské zkoušky a mají zájem o další vědomosti, mohou pokračovat v programu magisterském neboli inženýrském. Studenti sami ovlivňují množství a kvalitu získaných vědomostí, protože se podílejí na utváření svého osobního studijního plánu výběrem ze široké nabídky studijních předmětů. "Tomu, kdo studium zvládne a dostane diplom, se otvírá cesta i do zahraničí," doplňuje Petr Zuna.Během studia se studenti podílejí na několika projektech. Mohou pracovat jako studentská vědecká síla ve fakultních ústavech a účastnit se řešení vědeckovýzkumných úkolů. Strojní fakulta podporuje účast při řešení konkrétních úkolů pro průmysl a praxi. Například vývojem motorů, alternativními zdroji energie. V oboru biomedicínské inženýrství v rámci aplikované mechaniky se studenti a následně absolventi podílejí na vývoji kloubních náhrad, zabývají se kardiovaskulárním systémem - náhradami cév, úzce spolupracují s lékaři, věnují se diagnostice, mimo jiné při použití magnetické rezonance. Absolventi oboru chemické a potravinářské inženýrství se mohou uplatnit ve vývoji a konstruování strojů na výrobu chemických a potravinářských produktů. Navrhovat a provozovat dopravní systémy mohou absolventi oborů dopravní a manipulační strojírenství. Studenti oboru řízení a ekonomika podniku se připravují pro oblasti středního a vrcholového managementu průmyslových podniků a jsou vyhledávanější než klasičtí ekonomové. Absolventi Strojní fakulty ČVUT mají velmi široké spektrum uplatnění díky zásadám univerzálnosti, které fakulta prosazuje. Děkan Petr Zuna uzavírá: "Strojírenství bude potřebovat vzdělané, inženýrsky myslící odborníky, protože určité vakuum, které v současné době v oboru vzniklo, bude překonáno a podle mého mínění nastane renesance strojírenské výroby."Podrobné informace: http://www.fsid.cvut.cz/cp1 250/cz/index.html.Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT přijímá přihlášky ke studiu dokonce do 15. srpna 2000. Podrobnější informace o studiu a přijímacím řízení na FJFI ČVUT - MF DNES - 6. dubna 2000.